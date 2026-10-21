Fargespill Bodø ble en del av stiftelsen i 2023 og samarbeider tett med de øvrige avdelingene og den nasjonale organisasjonen.

Gjennom arbeidet skaper vi noe vi trenger hverandre for å få til, og bygger fellesskap på tvers av bakgrunn og erfaring.

Aktørenes egne kulturelle uttrykk, erfaringer og ressurser er utgangspunktet for forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet.

Fargespill er en scenekunst organisasjon som skaper musikk, dans og konsertforestillinger sammen med barn og unge i alderen 7-25 år.

Sangansvarlig/ vokalinstruktør

Fargespill Bodø

Fargespill Bodø søker sangansvarlig – «ka har du?»

Vil du bli utfordret som musiker, oppdage nye uttrykk og skape sterke forestillinger sammen med barn og unge?

En sang, en rytme eller en idé kan bli starten på noe ingen av oss kunne skapt alene. I Fargespill er vi nysgjerrige på hva hver enkelt bringer med seg, og hva som skjer når vi lar ulike uttrykk møtes. Barn og unge er aktører hos oss: medskapere som former både prosessen og forestillingene.

Nå søker vi en sangansvarlig/vokalinstruktør i fast 50 % stilling som vil være med på å utvikle Fargespill Bodø videre.

Du får ansvar for å lede sangarbeidet og en sentral rolle i det kunstneriske teamet. Sammen med aktørene og kollegaene dine utforsker du musikalsk materiale og skaper forestillinger med høye kunstneriske ambisjoner. Her får du bruke både fagkunnskapen og nysgjerrigheten din, prøve ut ideer og være med på å forme veien videre.

For høyt kvalifisert søker kan en større stilling med utvidet faglig ansvar være aktuell, avhengig av søkerens kompetanse og organisasjonens behov.

Arbeidsoppgaver

Hente inn, utforske og bearbeide musikalsk materiale sammen med aktørene.

Lede sangøvelser og innstudering i grupper og individuelt.

Planlegge og gjennomføre ukentlige øvelser og forestillinger sammen med det kunstneriske teamet.

Bidra til rekruttering og oppfølging av aktører.

Utføre relevant administrativt arbeid knyttet til rollen.

Hvem ser vi etter?

Du har kunstneriske ambisjoner og oppdager muligheter i det andre kommer med. Du kan ta ledelsen, lytte og la deg overraske. Du bygger tillit, får folk med deg og liker å utvikle ideer sammen med andre.

Vi ønsker at du har:

Relevant musikkfaglig utdanning og allsidig musikalsk kompetanse.

Erfaring med sanginstruksjon, både individuelt og for kor eller sanggrupper.

Pedagogisk utdanning eller tilsvarende realkompetanse fra arbeid med barn og unge.

Interkulturell kompetanse og interesse for ulike musikktradisjoner og uttrykk.

Du tar initiativ og følger opp oppgavene du har ansvar for. Erfaring med arrangering, akkompagnement eller sceneproduksjon er en fordel.

Fortell oss gjerne om annen kompetanse du har lyst til å bruke hos oss!

Hos oss får du

Kunstnerisk ansvar og rom til å påvirke utviklingen av Fargespill Bodø.

Følge musikken fra den første ideen på øvelse til møtet med publikum.

Engasjerte kollegaer lokalt og et nasjonalt fagmiljø å samarbeide og utveksle erfaringer med.

Arbeidssted er Bodø. Ettermiddags-, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Fast stilling med seks måneders prøvetid. Tiltredelse og lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 15. november

Send søknad og CV til ingvild@fargespill.no, eller bruk Finns søknadsskjema.