Vinterfestspill i Bergstaden (ViB) er en årlig kammermusikkfestival i hjertet av verdensarvstedet Røros med nasjonale og internasjonale musikere. Etter nærmere 30 år har festivalen en sterk posisjon i Midt-Norge, solide samarbeidspartnere og engasjerte frivillige.

Daglig leder

Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden

Vi søker en engasjert og strukturert daglig leder med ansvar for økonomi, administrasjon og festivalgjennomføring. Du samarbeider med styret og kunstnerisk ledelse om drift og utvikling, fra strategiske planer til praktiske oppgaver. Kunstnerisk ledelse har programansvaret.

Sentrale arbeidsoppgaver

• Økonomi, budsjett, regnskap, rapportering, tilskuddssøknader og daglig administrasjon.

• Forberede styresaker, innkallinger og referater og følge opp vedtak.

• Koordinere festivalproduksjon, tekniske leveranser, billettsalg og frivillige.

• Følge opp kontrakter, kunstnerreiser og opphold samt leverandør- og samarbeidsavtaler.

• Ivareta sponsorer, samarbeidspartnere og offentlige støttespillere; tilrettelegge for markedsføring, mediekontakt, kommunikasjon og utvikling.

Andre oppgaver innen festivalens drift og utvikling må påregnes.

Vi ser etter deg som

• Har relevant høyere utdanning og/eller erfaring fra administrasjon, økonomi, kultur- eller prosjektledelse, samt god budsjett- og regnskapsforståelse.

• Er strukturert, selvstendig og løsningsorientert og kan prioritere parallelle oppgaver.

• Kommuniserer godt skriftlig og muntlig og bygger gode relasjoner på tvers av fagmiljøer.

• Er komfortabel med digitale verktøy og administrative systemer.

Erfaring fra kultur, festivaler, arrangementsproduksjon eller frivillighet er en fordel. Interesse for musikk og kulturliv er positivt, ettersom samarbeid med utøvende kunstnere og kulturinstitusjoner er en vesentlig del av jobben.

Vi tilbyr

• En variert og fleksibel arbeidshverdag med stor kontaktflate og mulighet til å videreutvikle festivalen.

• Tett samarbeid med kunstnere, samarbeidspartnere og frivillige, et godt arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.