Rita Engedalen og Margit Bakken damer i blues

LET THE FREEDOM COME: Margit Bakken (til venstre) og Rita Engedalen har samarbeidet om prosjektet "Damer i blues" i 20 år. (Foto: Christin Lund)

AktueltBlues

Damer i blues 20 år: Feirer med ny singel på kvinnedagen

Publisert
08.03.2023
Skrevet av
Guro Kleveland

«Let The Freedom Come» heter den helt nye singelen fra bluesmusikerne Margit Bakken og Rita Engedalen, som har flere tiår bak seg innen sjangeren. Samarbeidsprosjektet «Damer i blues» fyller 20 år, og her hylles en rekke av blueshistoriens sentrale kvinner.

Opphavet til «Damer i blues»-prosjektet er på Notodden, der også mye av den lydfestede musikken til duoen er spilt inn, i det kjente Juke Joint studio. Dermed er Notodden et arnested og et naturlig stoppested når Bluesfestivalen fyller Telemarksbyen i begynnelsen av august hvert år.

Rita Engedalen har selv en lang historie på «Bluesen», og er en av få norske artister som har headlinet en bluesfestival i Mississippi. Soloalbumet hennes fra 2022, Sun Will Come, er nominert til Spellemann i blues-klassen.

«Damer i blues» har også turnert utenfor Norge; «Women in Blues» har gjort suksess i land som USA, Sverige, Danmark, Finland, Italia, Sveits og Tyskland. På repertoaret står låter av sangdiktere og musikere som Janis Joplin, Jessie Mae Hemphill, Memphis Minnie, Ida Cox, Big Mama Thornton, Bessie Smith, Elizabeth Cotten og ikke minst vår egen Kristin Berglund, som var den som koblet Margit Bakken og Rita Engedalen i sitt prosjekt, «Bluesens tøffe damer».

Rita Engedalen og Margit Bakken under åpningen av Notodden Bluesfestival 2022.  (Foto: Siw Torunn Kasin)

Kun to kvinner har mottatt Bluesprisen som deles ut av, og under, Notodden Bluesfestival siden 1991: Kristin Berglund i 2000 og Rita Engedalen i 2010. Fjorårets utdeling var den 30. i rekken, da prisen gikk til Adam Douglas.

Engedalen er selv opptatt av å rekruttere flere kvinner til blues-sjangeren. – Notodden har vært ganske flinke til å ha kvinnelige artister på programmet, og det har vært flere søndagskonserter med bare kvinnelige utøvere. Jeg tenker at vi trenger fortsatt flere jenter som spiller blues, som spiller gitar, skriver låter og synger. Slipp dem frem! Jenter – kvinner – uttrykker en annen ting i tekster og musikalsk uttrykk fordi vi er kvinner. Vi har andre ting å formidle, og det trenger samfunnet å høre, sa hun til NTB i fjor sommer.

Adam DouglasbluesDamer i bluesKristin BerglundMargit BakkenNotodden Blues Festivals BluesprisNotodden BluesfestivalRita Engedalen

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Adam douglas pris red

Bluesprisen 2022 til Adam Douglas

– Dette er heilt, heilt strålende, sa en rørt vinner av Bluesprisen 2022. Adam Douglas er den 30. mottakeren av...

Jostein Forsberg

Notodden Bluesfestival: – Nøkkelen er vilje til endring

Notodden Bluesfestival ble arrangert sist helg, med 6000 publikummere fordelt på ulike scener og kohortinndelte arenaer – uten påviste smittetilfeller....

Damer i blues, Rita Engedalen og Margit Bakken

Notodden Bluesfestival: Nysatsing på kortreist musikk

Innslaget av norske band og større lokal representasjon har økt markant på årets Notodden Bluesfestival etter fjorårets nedtur.

Flere saker

Astrid Kvalbein

Rektorval ved Norges musikkhøgskole, del 1: Astrid Kvalbein og Eyolf Dale

Rektorkandidat Astrid Kvalbein og prorektorkandidat Eyolf Dale er opptekne av at kunst og kultur skal bli verdsatt, av allsidigheit og...

1867702058

Jazznytt får digital utgave

Magasinet har frem til nå kun vært tilgjengelig på papir.

Kathrine Synnes Finnskog

Vil vite hva eksportører gjør, og hva de trenger

Music Norway, GramArt og MFO skal i samarbeid med BI:CCI kartlegge medlemmenes aktivitet og behov.