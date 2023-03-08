Damer i blues 20 år: Feirer med ny singel på kvinnedagen

«Let The Freedom Come» heter den helt nye singelen fra bluesmusikerne Margit Bakken og Rita Engedalen, som har flere tiår bak seg innen sjangeren. Samarbeidsprosjektet «Damer i blues» fyller 20 år, og her hylles en rekke av blueshistoriens sentrale kvinner.

Opphavet til «Damer i blues»-prosjektet er på Notodden, der også mye av den lydfestede musikken til duoen er spilt inn, i det kjente Juke Joint studio. Dermed er Notodden et arnested og et naturlig stoppested når Bluesfestivalen fyller Telemarksbyen i begynnelsen av august hvert år.

Rita Engedalen har selv en lang historie på «Bluesen», og er en av få norske artister som har headlinet en bluesfestival i Mississippi. Soloalbumet hennes fra 2022, Sun Will Come, er nominert til Spellemann i blues-klassen.

«Damer i blues» har også turnert utenfor Norge; «Women in Blues» har gjort suksess i land som USA, Sverige, Danmark, Finland, Italia, Sveits og Tyskland. På repertoaret står låter av sangdiktere og musikere som Janis Joplin, Jessie Mae Hemphill, Memphis Minnie, Ida Cox, Big Mama Thornton, Bessie Smith, Elizabeth Cotten og ikke minst vår egen Kristin Berglund, som var den som koblet Margit Bakken og Rita Engedalen i sitt prosjekt, «Bluesens tøffe damer».

Kun to kvinner har mottatt Bluesprisen som deles ut av, og under, Notodden Bluesfestival siden 1991: Kristin Berglund i 2000 og Rita Engedalen i 2010. Fjorårets utdeling var den 30. i rekken, da prisen gikk til Adam Douglas.

Engedalen er selv opptatt av å rekruttere flere kvinner til blues-sjangeren. – Notodden har vært ganske flinke til å ha kvinnelige artister på programmet, og det har vært flere søndagskonserter med bare kvinnelige utøvere. Jeg tenker at vi trenger fortsatt flere jenter som spiller blues, som spiller gitar, skriver låter og synger. Slipp dem frem! Jenter – kvinner – uttrykker en annen ting i tekster og musikalsk uttrykk fordi vi er kvinner. Vi har andre ting å formidle, og det trenger samfunnet å høre, sa hun til NTB i fjor sommer.