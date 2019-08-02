Notodden Bluesfestival: Nysatsing på kortreist musikk

Innslaget av norske band og større lokal representasjon har økt markant på årets Notodden Bluesfestival etter fjorårets nedtur.

Ønsket om en noe åpnere musikkprofil var ganske massivt, fra lokalbefolkningen spesielt, forteller festivalsjef Jostein Forsberg på Notodden Bluesfestival, som har tatt nye grep. Noen av disse innebærer å inkludere flere norske band på plakaten, flere lokale band – og å ha mer musikk i gatene.

Bluesfestivalen ble i år åpnet med Blue Energy, et lokalt band med medlemmer fra 15-17 år, og Bluestown Outlaws, rootsinspirert og lokalt. Notodden Bluesfestivals bluespris for 2019 gikk til pianisten Tor Einar Bekken, som ifølge festivalen får prisen for å ta vare på viktige sjangre i bluesen.

Folkemøter og strategiplan

Bluesfestivalen på Notodden opplevde etter at fjoråret, ifølge publikum et av festivalens beste program gjennom tidene, likevel gikk i underskudd. Dette førte til stort engasjement i lokalbefolkningen, tre folkemøter og en strategiplan. To av punktene i strategiplanen var å invitere flere norske band til festivalen samt å invitere inn det lokale roots- og americanamiljøet.

Festivalsjef Jostein Forsberg bekrefter at vurderingene etter folkemøtene ble tatt på alvor da årets artister ble booket.

– Vi har hatt tiltak for alt dette i vår planlegging av festivalen 2019. Bookingen av artister som Dumdum Boys, Bigbang og Ulf Lundell er synlige tiltak når det gjelder det siste. Vi har kun fått positive tilbakemeldinger på dette, forteller han.

En åpnere profil

– Ulf Lundell har gjort mye blues på flere av platene sine, Bigbang er et band som publikummet vårt har vist at de liker, og Dumdum Boys har nærmet seg vårt miljø ved å ta med bluesmunnspiller Richard Gjems på sitt siste album. Det hører også med til historien at vi har forsøkt å inkludere Dumdum Boys i vårt program tidligere år også, men da har det ikke passet. Publikums ønske om å få tilbake flere små klubber som del av festivalen, lavere pris på billetter og camping, en mer fleksibel betalingsordning og mer musikk på gatenivå, vil også være synlige endringer i 2019, fortsetter festivalsjefen, som mener det ikke er en unaturlig ting å åpne opp profilen litt.

– Bluesfolket er flinke til å trekke fram at blues er opphavet til all moderne rytmisk musikk. Det er heller ikke noe nytt hos oss, sier han.

– Vi er fremdeles en tydelig bluesfestival med artister som Joe Louis Walker, Eric Gales, Billy Gibbons, The Fabulous Thunderbirds, Monster Mike Welch, Bjørn Berge, Notodden Blues Band, The Como Mamas fra Mississippi, Michelle Willson, Anthony Geraci & the Boston Blues All-Stars…

Festivalsjef Forsberg har rett i at slektskapet mellom rock og blues er naturlig å fremheve. På Blues Music Awards i USA speiles sjangerblandingen tydelig. Fire av artistene som har vunnet priser kommer til festivalen i år, hvorav to vant priser i klassen blues-rock. Billy F. Gibbons vant Blues Rock Album Award of the Year for The Big Bad Blues. Eric Gales vant i klassen Blues Rock Artist. De vil opptre med blueslegenden Joe Louis Walker, som fikk prisen for beste akustiske album.

Variert program, fra bluegrass til støyinspirert blues

Lokale Kåre Virud slår seg sammen med Jan Erik Vold i bandet Vold & Virud, som har releasekonsert for plata Tolv blå, med tonesatte dikt fra Petter Dass til i dag. Flere lokale innslag følger som perler på den berømte snora: Rolf Raddis Band er et norskspråklig band som presenterer en blanding av egenprodusert blues og rock med samfunnsengasjerende tekster, et band som springer ut fra den progressive musikkbevegelsen på 1970-tallet.

Telemarksbandet Byting kommer med folkrock, og det gjør også Christian Pallesen fra Bø i Telemark. Hardhaus er, som navnet antyder, et «hardt-satsende band fra Telemark som serverer originale låter på dialekt», ifølge festivalen. The Boots Band er Notoddens pionerer innen rockinspirert roots-americana-country, et band som har turnert i 21 år. Notodden-bandet Wild Whens har i løpet av de tre siste årene etablert seg med sitt eget sound innen country-rock, og slapp sitt debutalbum From The Valley sommeren 2018. Smog er en trio fra Skien/Larvik som spiller blues-rockinspirert musikk fra 60- og 70-tallet. Knut Hem, kjent fra Reidar Larsens band Storytellers, har med seg dobro og strengevirtuos Terje Kinn. Hem og Kinn er også kjent fra Øystein Sundes band Meget i sløyd.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Kvinnelige stemmer har alltid vært på programmet, så også i år. Kritikerfavoritten Tove Bøygard fra Ål i Hallingdal har høstet svært gode kritikker for albumet Jord, som ble sluppet i januar i år. Bandet Damer i Blues, med tidligere bluesprisvinner Rita Engedalen og makker Margit Bakken, opptrer i år med bandet Larkin Poe, som består av de Atlantafødte og Nashvillebosatte søstrene Rebecca og Magen Lowell.

Torhild Sivertsen gjenforenes med Notodden Blues Band, som feirer 40 år i år. Dette er konserter det kun selges enkeltbilletter til, noe som er et av de nye tiltakene for 2019 etter kritikk fra publikum om at man har vært nødt til å kjøpe dagspass. I tillegg har Notodden kommune ansatt en gatemusikant, Evy Ann Liljedahl, som «kom ut» som gatemusikant i en alder av 50 år.

Ungdom har alltid fått en scene på Notodden. Foruten bluesskolen, Little Steven’s Blues School, kommer den 25 år gamle gitaristen og vokalisten Tora Dahle Aagaard med bluesinspirert pop-rock. Maldito, som vant Union Blues Band Cup på Notodden i fjor, har medlemmer som alle har studert ved Paul McCartneys Liverpool Institute of Performing Arts. I år kommer de tilbake som Union Blues Band 2019.

Vossa Rebels er et annet spennende, ungt band, som også deltok i programmet Norske talenter. Det er ikke mange som begynner med rockabilly og egne melodier før de er ute av ungdomsskolen, men det gjorde disse. I 2016 ga bandet ut plata Bedop. Også bandet Blue Energy, med ungdommer i alderen 15 – 17, de nye superheltene i bluesmiljøet på Notodden, skal opptre. Three Bastards BluesBand er et blues-rockband med bakgrunn fra blant annet punk, som vil trekke publikum som går for høyoktan. Ole Devil & the Spirit Chasers, psykedelisk dommedagsblues, med medlemmer fra den norske støy- og metallscenen, vil glede unge festivaldeltakere.

Strategiplan for fremtiden

Strategiplanen har vært et verktøy for festivalen, som også har jobbet med å utvikle den faglige kompetansen med deltakelse på fagsamlinger og seminarer.

Noen av landets ledende bluesgitarister kommer, blant dem Vidar Busk og Daniel Eriksen med trommeslager Stig Sjøstrøm. Både Busk og Eriksen har mottatt Spellemannprisen og æresprisen NBF Bluespris, og har gjennom mange år vært to av landets mest aktive bluesartister. Bjørn Berge kommer tilbake med Bjørn Berge Electric Band, og Knut Reiersrud spilte helt akustisk i Heddal stavkirke tidligere i uka.

Tidligere bluesprisvinner Reidar Larsen spilte i solsteiken midt på Torget fredag ettermiddag. Konserten var uannonsert, og en av festivalens pop-up-konserter.

Gratiskonserten på avslutningsdagen søndag består også av norske artister, med Steinar Albrigtsen og venner fra Telemark. Kanskje flere norske band og kortreist musikk er fremtiden for festivalen.

Følg med for oppsummeringssak fra Notodden Bluesfestival til uka!



Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade. Artist Tove Bøygard, som er omtalt i denne saken, er 1. nestleder i NOPAs styre.