Nye grep redder bluesfestivalen

Årets nysatsing på Notodden trakk gjennomsnittsalderen ned. Festivallederen hørte på folket og sikret festivalens fremtid.

– Det har blitt en veldig god festival med hjelp – og innspill – fra dere, sa festivalleder Jostein Forsberg til publikum på avslutningskonserten «Somliga går med trasiga skor» med Steinar Albrigtsen og venner. Nå vil festivalen ha flere innspill.

Lokalbefolkningen ble invitert til å påvirke bluesfestivalen. Resultatet, en åpnere musikkprofil, kan være redningen for den 32. bluesfestivalen på Notodden.

21 000 solgte billetter, 5 000 over budsjettmål, og totalt 32 000 publikummere. Det innebar også at 11 000 kunne nyte gratiskonserter og blues i gater og på torg i knallværet.

– Et eller annet har skjedd. Da Walter Trout gikk av scenen og den eldre garde forlot scenen Hovigs Hangar, så kom ungdommen strømmende inn! forteller styreleder Runar Lia.

Årets nysatsing trakk gjennomsnittsalderen ned

Dystre spådommer etter året da festivalen var på konkursens rand skal med de nye grepene være gjort til skamme. Festivallederen gir skryt til lokalbefolkningen, innsatsen fra de frivillige og støtten fra publikum.

– Men gutter griner ikke, sa en tydelig sliten, rørt og glad festivalleder.

– En åpnere musikkprofil var et tydelig ønske fra lokalbefolkningen. Samtidig førte det til en del kritikk fra dem som ønsker tradisjonell blues, sier Forsberg. Han forteller at det har vært vanskelig å markedsføre bluesfestivalen med den nye profilen.

Likevel var det blandingen av sjangre som skapte fulle hus, i følge intervjuene Ballade har gjort med festivalen rett etter festivalslutt.

Mange unge artister har fått plass på festivalen, flere fra det lokale miljøet, noe som i sin tur skal ha trukket yngre publikummere til opplevelsene festivalen tilbyr. Tradisjonelt har den appellert mer til foreldre- og besteforeldregenerasjonen som publikum. Også yngre folk i festivalstaben er en del av satsingen.

Gode tilbakemeldinger

– De amerikanske søstrene i Larkin Poe ble slått i bakken av de to lokale Damer i Blues, Rita Engedalen og Margit Bakken, forteller Runar Lia. En konsert som ellers var smekkfull. Det gjaldt også konserten med Åste Sem og Notodden Bluesband. Flere konserter var utsolgt, og flere publikummere sto forgjeves i kø.

– Vi har arbeidet med dette knallhardt i ett år, og er stolte over å være tilbake etter en bra snuoperasjon. Spesielt over de nye scenene og mulighet for kjøp av enkeltbilletter, men utsolgte konserter på disse er et typisk festivalproblem. Det står imidlertid opplyst at festival- og dagspass gjelder ved ledig kapasitet. Den nye scenen, Rootsville, med vekt på americana og plass til 1500, ble altfor liten, innrømmer Lia. Lærdom han tar med seg til 2020-festivalen.

– Hvor tidlig visste dere at det hadde gått bra i år?

– Vi visste allerede midt på dagen fredag at vi hadde nådd målet på 16 000 solgte billetter.

Festivallederen forteller at han har fått klemmer, klapp på skulderen og tommelen opp fra publikummere.

– Var det én spesiell endring som reddet festivalen?

– Det er vanskelig å si hva for eksempel lavere priser har betydd, men tallene vil løpe inn om kort tid. Det er mange nye elementer som spiller inn.

Et av problemene tidligere år har vært å få campinggjestene til å rykke seg opp fra campingtrivselen og sin medbrakte musikk for å kjøpe konsertbilletter. Har festivalen fått med seg disse i år?

– Campinggjestene har vært på konsert. Det var nesten tomt på den offisielle campingplassen, Nesøya, forteller festivalkoordinator Mari Beate Sannes. Hun får skryt fra sjefen Forsberg for å hoppe inn i koordinatorjobben og utgjøre administrasjonen som én kvinne alene i tillegg til sjefen – selv kaller hun forberedelsene «en berg- og dalbane».

Etter selvsyn kan Ballades utsendte bekrefte at bobilcampere – som de som bodde på Riverside Bluescamp – hadde festivalpass. De fortalte om store opplevelser med artister som Bjørn Berge, DumDum Boys og norgesdebuten til britiske Kyla Brox Band.

Bluesbyen blir dokumentar

Visningen av en uferdig dokumentar om bluesbyen, «Bluestown Rising» (av Kingsmountain Production på Kongsberg), om Notoddens vei fra industriby til bluesby, ble vist for full kinosal med ordfører Gry Fuglestveit og skuespiller og artist Steven Van Zandt tilstede.

– Hva vil en engelskspråklig dokumentarfilm med Steven Van Zandt, som framsnakker Notodden, bety for festivalen?

– Det tror jeg blir en dokumentasjon på hva festivalen står for, og hvilken status vi har fått i verden. Den vil stå som en bauta over hva vi har fått til og hva musikk kan gjøre som merkevare og samfunnsbygger, mener Lia.

Festivalen påvirker også byen forøvrig, med utvalg av streetfood, gateblues av både gatemusikanter og profesjonelle artister samt mindre klubber, som for eksempel «Museum Bar» med plass til bare 30 gjester.

– Oppsummert: Hvordan har det 32. «slaget» vært?

– Den støtten og solidariteten som jeg følte da jeg våkna i dag morges, og begynte å tenke på det, ja, som sagt: store gutter griner ikke, sier Jostein Forsberg, som mener dette ble en festival i kjærlighetens tegn.