Frode Fjellheim Bjellesauprisen

Frode Fjellheim med Bjellesauprisen 2023, utdelt av Fono i Alta tidligere denne uka. (Foto: Fono)

Bjellesauprisen til Frode Fjellheim

09.02.2024
- Red.

Fjellheim har vist vei i formidling av den samiske kulturarven, sier prisutdeler Fono.

Frode Fjellheim er kjent som musiker, komponist og produsent, og driver i tillegg selskapet Vuelie (som er det sørsamiske ordet for joik).

Fjellheim har vært en sentral og viktig aktør innen formidling av den samiske kulturarven gjennom sitt virke på mange felt i musikklivet, men får Bjellesauprisen 2023 som musikkforlegger og utgiver, melder Fono: Gjennom plateselskapet har Fjellheim gitt ut musikk inspirert av den samiske og av joik, som igjen har bidratt til økt bevissthet rundt samiske uttrykk innen mange musikksjangre.

Fjellheim ble født i 1959 i Mosjøen, vokste opp i Karasjok og bor i dag i Trondheim. Han er professor i musikk ved Nord Universitet, og har blant annet ansvar for emnet «Med joik som utgangspunkt». Han jobber for å ivareta Nord Universitets nasjonale ansvar for sørsamisk språk og kultur, og underviser også i joik og tradisjonsfornyelse samt komponering for scene, film og TV.

Bjellesauprisen ble stiftet av Fono i 1994. Den tildeles med jevne mellomrom personer eller institusjoner som ved å vise vei har gjort en helt spesiell innsats for norsk musikk. Blant tidligere mottakere er platebutikken Big Dipper, produsent Morten Lindberg, Øyafestivalen og plateselskapet Smalltown Supersound/Joakim Haugland. .

 

