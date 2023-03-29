Frode Fjellheim gir det videre – Ramón hyllet for gjennombrudd – her er vinnerne av Musikkforleggerprisene

Musikkforleggerprisene er nettopp delt ut.

– De nominerte viser hvilket skyhøyt nivå det er på norsk musikk, sier programleder Myra fra scenen og slik åpnet hun prisutdelinga. Hun understreker at det var selve musikken som er i fokus onsdagskvelden i Jakobskirka, Oslo.

Blant populærmusikktildelingene vant artist og låtskriver Ramóns låt «ok, jeg lover» prisen for Årets mest spilte låt.

– Hva betyr denne låta for deg, Ramón?

– Når jeg hører denne, er den på en måte ikke min lenger, den er blitt folkets låt. Den betyr veldig mye for meg, for det var den som gjorde det for min del. Et gjennombrudd man sjelden ser i dag, et sånt over-natten-gjennombrudd, det var stas og overveldende. Og det er først og fremst dét den betyr. I dag er teksten bare noe jeg synger. Selv om den var veldig personlig da vi lagde den.

– Allemannseie. Som en heile Noregs … er det deg?

– Ja, den låta, i alle fall. (Her kikker Ramón på manageren sin). Men jeg har jo en plan om å nå ut.

Dette er sangen fra fjoråret med flest avspillinger på radio og i strømmetjenester her til lands. Megahiten er skrevet av Ramón Andresen og Andreas Bache-Wiig.

«Årets gjennombrudd» i populærmusikk får artisten og låtskriveren Synne Vorkinn, kjent som Synne Vo, som har steget opp på større scener i året som gikk. Årets opphaver innen populærmusikk ble Anders Nilsen, kanskje vel så kjent som medprogramleder i NRK radio-programmet «Med All Respekt», og med internasjonalt samarbeid på låta «After LIKE» med koreanske IVE. Årets verk i populærmusikk gikk til Ariadne Loinsworth, med artistnavn Ary, for låten «My Awe Sustains» fra albumet For Evig.

Film og levende bilder: Årets synkronisering gikk i år til Roy Westad for musikken til reklamefilmen for «Lego Star Wars: This is how we play».

De klassiske: Årets opphaver innen klassisk/samtidsmusikk får den respekterte samtidskomponisten Lasse Thoresen. Ballade har skrevet om hans siste – altså hans siste, ikke bare nyeste – orkesterverk, her. Cecilie Ore får prisen for Årets verk i kategorien klassisk/samtidsmusikk, med sin H2O-trilogi.

– Jeg må få takke H2O-molekylet, for uten vann hadde vi ikke vært mye, sa komponisten i takketalen fra scenen.

Samisk ære til etablert og ung

Frode Fjellheim engasjerte hele salen med sin kraftige «takketale-joik». Musikeren og komponisten er tildelt Årets ærespris. Fjellheim hedres for sitt arbeid for samisk musikk både i og utenfor Norge. Han fikk også dele ut et stipend på 20 000 kroner til en opphaver eller musikkforlegger han har stor tro på, og valgte å gi stipendet til den samiske artisten Kajsa Balto, som henter inspirasjon fra tradisjonell joik i sin musikk.

– Kajsa Balto er en av flere unge samiske artister som evner å kombinere det tradisjonelle samiske vokaluttrykket med en sterk personlig stemme. Tildelingen av stipendet fra kommer på et tidspunkt der Kajsa nå virkelig satser for fullt på en karriere som artist, låtskriver og tradisjonsformidler, mener Fjellheim.

– Disse pengene går rett inn i neste album, svarte Balto da hun tok i mot stipendet på 20 000,-

Skeivt allemannseie

Tilbake hos Ramón, som ble popstjerne med låta «ok, jeg lover».

– Musikkforleggerprisen er en pris fra de som er flinke i et musikkfag til andre i faget. Musikkskapere i mellom. Hva betyr låtskriveri for deg?

– Jeg elsker låtskriving! Det er det jeg elsker mest med jobben min, sier Ramón Andresen. – Den første forelskelsen var musikken, sangen og det å stå på scenen, men så begynte jeg å skrive selv, og skjønte at det å skape er det jeg elsker å gjøre. Jeg har skrevet litt for andre også, og sakte men sikkert vil jeg nok gjør mer av det, sier den ferske prisvinneren.

Låta hans er den andre i prisens historie som vinner med norsk tekst: «Han som var sist såret meg så, at det gjør fortsatt vondt.»

– Er denne låta en skeiv kjærlighetslåt for deg, tenker du igjennom det?

– Jeg skriver alltid før jeg tenker igjennom hva det blir. Men jeg tenker mer over det etter at andre har pekt på det, etter at den slo igjennom, og at det er bra at dette er viktig. Men jeg mister magien hvis jeg tenker på hva det jeg skriver skal bli mens jeg gjør det, sier Ramón til ballade.no.

Alle vinnere Musikkforleggerprisen 2023:

Årets gjennombrudd populærmusikk Synne Vorkinn

Årets opphaver populærmusikk Anders Nilsen Astra

Årets verk populærmusikk «My Awe Sustains», Ariadne Loinsworth (ARY), Kobalt Music Publishing / Paul White, Because Publishing

Årets opphaver klassisk/samtidsmusikk Lasse Thoresen, Edition Polaris AS

Årets verk klassisk/samtidsmusikk «H2O-trilogien», Cecilie Ore, Norsk Musikforlag

Årets synkronisering «Lego Star Wars: This is how we play», Roy Westad, Arctic Rights Management

Årets ærespris Frode Fjellheim, «Vuelie»

Årets stipendmottaker Kajsa Balto

Årets mest spilte låt «ok jeg lover» av Ramón Andresen og Andreas Bache-Wiig

Musikkforleggerprisen arrangeres av Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag. Prisen hedrer norske musikkforlag og deres opphavere som er medlem i TONO, for deres arbeid og resultater i året som har gått. Prisen er den eneste av sitt slag i Norge, skriver Musikkforleggerne i pressemeldinga fra i kveld.

Red. anm.: Musikkforleggerprisen arrangeres av Musikkforleggerne, med støtte fra Komponistforeningen og Nopa. Alle tre organisasjonene utgjør Foreningen Ballade, som eier og gir ut ballade.no. Ballade er redaksjonelt uavhengig.