Kajsa Balto midt i mellom plateslipp og en sommer der hun får spilt sin nye musikk på én konsert

(Foto: Siri Narverud Moen)

Folkemusikk

Samisk boom med Kajsa Balto

01.07.2020
Siri Narverud Moen

Kajsa Balto slapp plate i mai og ser seg sjøl som del av en samisk boom i norsk musikk. Men hva nå? Hvor blir det av slippturnéen, Balto?

Kajsa Balto møter Ballade med kofte på, for å vise oss noe av arven. Perfekt for skygge i Slottsparken, der sommeryre osloboere jogger, haster og lufter de små hundene sine forbi. Kofta er i nydelig blått ullstoff og skal kunne brukes til hverdags. Bikkjene blir støvmopper der de trekkes etter bakken forbi oss.

Allerede før Norge stengte ned, hadde hun nok tid å vie musikken, tross dagjobb og småbarn, til å være fornøyd:
– Denne plata ble til fordi jeg fikk to års stipend. Det har gjort hele forskjellen. Kunstnerstipendet fra det offentlige Norge løfta sanger/joiker Kajsa Balto gjennom alt arbeidet med musikken, planlegging av plateslipp, og korona. Hun sier hun sjøl ikke veit hva som skal til for å skrive en god nok stipendsøknad. Men veit med seg sjøl at hele prosjektet med «Buot eallá» har kjentes som noe hun var nødt til å få ut.

– Jeg hadde behov for å dykke inn i min egen familiehistorie. Jeg gjør det fordi jeg ikke klarer å la være! Balto, østlending, barn av et internatbarn … hun bare måtte lage musikk av det hun hadde med seg fra sin samiske far. Hun hørte joik innspilt av onkelen – samt farens hverdagsjoik – og innlandsmusikk med trekkspill – i oppveksten. På årets plate «Buot eallá», som har fått god mottakelse der den traff oss midt i pandemien, blander hun alle preferansene i en rolig jazzpop med både joik, sang på nordsamisk, og popsangformler på fire minutter. Alt en hyllest til naturkreftene.

Lurt å slippe plate tross lockdown
– Når jeg ser på det nå, tror jeg folk var glade for det nye som kom, sier hun, og beskriver hvordan hun sjøl brukte dager hjemme til å oppdage ny musikk.
– Alt i alt må jeg si det var ganske vellykka. Når vi møtes veit hun bare om en julijobb på samisk festival på Salt, på ei kai i hovedstaden, ikke om når spillejobber med den nye musikken kommer videre i gang:
– Dét veit jeg ingenting om nå! Alt har blitt utsatt.

Midt i den samiske boomen
– Joiken er en veldig fri form. Det er vanskelig men gøy å blande det inn i popformatet, synes jeg. Joiken kan gå og gå og så … plutselig er den slutt, haha! Men jeg synes vi landa på en bra blanding, mener hun.

Sammen med Balto omtales også Marja Mortensson, og flere andre unge låtskrivere/artister, som det neste kapittelet i samisk-norsk musikkmix etter at Ella Marie Hætta med bandet ISAK tok over arven etter Mari Boine. Balto ser seg sjøl som en del av boomen, ja, hun kaller det det:
– Det er jo en boom. Det blomstrer veldig. Det skjer kjempemasse i samisk musikk nå! For meg er det ikke politisk eller aktivist begrunna, men noe jeg bare måtte gjøre.

Hun gjør det altså for seg sjøl. Men også for pappaen, han som var internatbarn – siste generasjon av dem som opplevde den sterkeste fornorskinga. Samiske skolebarn ble sendt på internatskoler og i større og bittelitt mindre grad tvunget vekk fra sitt opprinnelige språk.
– Ja, kanskje det er for pappa. At han ikke skal føle at det var forgjeves. Og nå har vi en ettåring som går rundt og joiker også! avslutter hun med en stolt latter.

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F850215226&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Hør også Kajsa intervjuet i nyeste episode av Ballade radio her.

Slippkonserten som inneholder mye av musikken på plata som vi snakker om ble altså strømmet med noen få publikummere i salen på Riksscenen. Opptak av det ser du her:

Ella Marie Hætta IsaksenisákKajsa Balto

