Trioen jobber fortsatt med å finne sitt eget sound, samtidig som de spiller utsolgte konserter i både inn- og utland. Ballade møtte ULD i England.

I Salford ruver moderne høyhus og byggekraner over et lavt, ensomt mursteinshus. The Eagle Inn er en over 120 år gammel arbeiderklassepub som har blitt stående mens nabolaget rundt er revet og bygget opp på nytt.

I helgen spilte ULD sin kanskje minste konsert for året i pubens lille konserthule, med plass til 80 personer.

– Vi jobber med et album og er midt i en skriveprosess som vi er veldig glade for å være i. Vi koser oss der vi er og tar det litt dag for dag, sier Lucia, når Ballade spør hvor trioen befinner seg som band akkurat nå.

Ryktene sier at debutalbumet kommer neste år, men noen utgivelsesdato vil ingen bekrefte. Det som derimot er sikkert, er at det har vært rift om konsertbillettene når trioen har turnert Norge i år. Også konsertene i Danmark, Sverige, England og Irland har vært utsolgt.

– Vi utforsker fortsatt hva som er vår lyd og vårt lydbilde. Vi har blitt kastet litt ut i det, og prøver å finne ut hvor vi vil hen og hvilken musikk vi har lyst til å lage, sier Une Lorentze Onarheim, trioens vokalist.

Lucia Andreadatter Utnem, pianisten i bandet, understreker at de ikke tar utviklingen for gitt.

– Vi er fortsatt nye i gamet. Jeg tror ikke vi har tenkt at nå har det skjedd så mye at vi ikke kommer oss videre, eller at vi har nådd et tak. Vi tenker fremover, setter oss mål og drømmer stort, men er også flinke til å ta inn det som skjer her og nå. Vi trives veldig godt der vi er akkurat nå.

Det musikalske uttrykket er heller ikke nødvendigvis noe de ser for seg at skal være statisk.

– Musikken vi lager nå, gjenspeiler hvor vi er akkurat nå. Vi har laget musikk tidligere som gjenspeiler hvor vi var da, og vi merker selv at vi har forandret oss. Det kommer vi nok til å fortsette med. Det blir spennende å se hvordan vi høres ut om noen år, sier Une.

Utsolgt!

– Jeg føler at vi har en kjerne som kommer til å bestå, selv om vi prøver nye ting og nye besetninger. Trekkspill, piano og vokal vil fortsatt stå i sentrum. Det skal mye til før vi vipper det av pinnen, sier Lucia.

Ledige stillinger Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden Daglig leder Trøndelag | 30/11/2026 Norsk Komponistforening Politisk rådgiver, med kommunikasjonsoppgaver Oslo | 27/11/2026 UiT Norges arktiske universitet Instituttleder ved Musikkonservatoriet Troms | 30/11/2026 Det Norske Solistkor Sopran og bass Oslo | 27/11/2026 Syddansk Musikkonservatorium Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed Utland | 01/12/2026 Se alle stillinger

SE OGSÅ minikonsert med ULD i Ballade video, fra Café Jam i København i september

– Det kommer alltid til å være tydelig i lydbildet vårt. Det er med på å skape vårt eget sound, og jeg er veldig glad i det. Vi er ikke ute etter å fornye oss bare for fornyelsens skyld, men det er gøy å utfordre seg selv, sier Dagny Braanen Lindgren, som spiller trekkspill i ULD.

– Dere har gitt ut EP, men debutalbumet er ennå ikke ute. Samtidig selger dere ut konserter både i Norge og utlandet. Går dette fortere enn dere hadde sett for dere?

Alle begynner å snakke samtidig, før de bryter ut i latter.

– Jeg hadde sett for meg at vi skulle spille i fem år i et sånt rom som dette, sier Une og viser til The Eagle Inns lille scene i etasjen under.

Virkeligheten har imidlertid blitt en annen. ULD har solgt ut kirker, klubbscener og kulturhus over hele Norge. Til England kom de direkte fra et utsolgt Store Vega i København, der de solgte 1500 billetter.

Dancing queens?

Med så mye vind i seilene, med utsolgte konserter både hjemme og ute før debutalbumet i det hele tatt er på plass, er det fristende å spørre om Une, Lucia og Dagny har planer om å følge i fotsporene til Agnetha, Benny, Björn og Anni-Frid.

Også ABBA-medlemmene hadde bakgrunn fra vise- og folkemusikken før de ble et av verdens største popband.

– Kan ULD bli det nye ABBA?

– Nei, jeg tror nok ikke det. Men jeg elsker ABBA! kommer det kontant fra Lucia.

– Både Björn Ulvaeus og Benny Andersson kom jo fra vise- og folkemusikken.

– Ja, sant. Men «ABBA take over the world»? Jeg tror ikke musikken vår er sånn. ABBAs sound var veldig mottakelig for verden. Men hvis vår musikk skulle blitt det, herregud, jeg hadde ikke sagt nei, ler Dagny.

– Da må vi kanskje synge på engelsk, legger Lucia tørt til.

– Så plate nummer tre eller fire blir ikke en disco-plate?

– Njaaa. Aldri si aldri, flirer trioen.

– Norsk er vårt musikalske språk

Men engelsk er foreløpig ikke en del av planen. På spørsmål om de kan tenke seg å synge på engelsk for å nå et større publikum, kommer det et langstrakt nei fra trioen.

– Det tror jeg ikke. I hvert fall ikke for å nå bredere ut. Det er ikke motivasjonen vår, sier Dagny.

– Da må det ha skjedd noe sykt. Når vi begynner å synge på engelsk, har vi tørna, sier Une og ler.

Hun forteller at de nylig har snakket om hvordan det å skrive på et annet språk enn morsmålet kan begrense muligheten til å uttrykke nyanser.

– Man har ikke de samme nyansene som i et språk man kjenner veldig godt. Det føles også rart å skrive tekster på et språk man ikke snakker, drømmer og tenker på. Det ville nesten føltes litt tilgjort, sier Dagny.

– Det er jo mange som får det til. Kanskje det bare ikke er noe for oss, sier Une.

– Jeg tror det ville gjort noe med hele soundet og stemmen til Une. Men vi har ikke prøvd det, så vi skal ikke si det for sikkert. Jeg tror vi hviler i at norsk er vårt musikalske språk, sier Lucia.

Publikum synger med

Trioen spilte i København og Aarhus før de kom til Manchester. Turneen fortsetter med konserter i London og Dublin, tre konserter i Sverige og ni utsolgte show i Norge før juleferien.

På konserten i Manchester hører Ballade publikum snakke norsk, dansk og engelsk, men definitivt mest norsk. Da bandet spør hvor publikum kommer fra, er det nordmennene som svarer høyest. Men det er også en god del respons når de spør om det er noen lokale i salen.

Publikum kan tekstene og synger med på flere av låtene fra debut-EP-en, men også på den siste singelen, «Håper at du ser meg nå». Den ble stemt fram som årets låt av norske fans under P3 Gull i begynnelsen av november.

– Det var en ganske forvirret og overrasket gjeng som gikk opp på scenen for å ta imot prisen?

– Vi var skikkelig overrasket. Jeg hadde ikke forberedt noen takketale, for jeg tenkte at noen andre kom til å stikke av med den, sier Une.

– Det var veldig rørende at publikum hadde stemt oss fram. Det gjorde det ekstra stas, sier Dagny.

– Det sitter fortsatt i. Det var kanskje enda mer stas enn vi hadde sett for oss, og jeg tror fortsatt vi lever litt på ettervirkningene av den prisen, sier Lucia.

This is about….

Når de spiller for et publikum som ikke nødvendigvis forstår norsk, hvor viktig er det da at tekstene og budskapet når fram? Eller holder det at musikken treffer?

– Tekstene har alltid vært veldig viktige for musikken vår. Men da vi var i London i fjor og varmet opp for det irske folkemusikkbandet Flook i Union Chapel, var det mange som ikke snakket norsk. Likevel fortalte de at de fikk en følelse av musikken, og at den vekket noe i følelseslivet. Det var en kjempeboost, forteller Lucia, og legger til:

– Vi pleier egentlig ikke å forklare så mye mellom låtene i Norge. Vi tenker at tekstene snakker for seg selv. Men kanskje vi skal gjøre litt mer av det nå som vi spiller i England.

– Da må vi jo faktisk finne ut hva låtene handler om, ler Une.

– «This is about a heartbreak. This is about finding yourself. And this is about …», tuller Dagny.

Å skape fellesskap gjennom musikken

– Er det en konkret plan som ligger bak disse utenlandskonsertene?

– Bookingagenten vår sa at det var en mulighet hvis vi ville. Så da måtte vi bare si ja, forteller Une.

Hun har lyst til å spille der muligheten byr seg. Noe av det fineste med å spille i ULD, mener hun, er muligheten til å samle mennesker og skape et fellesskap gjennom musikken, både i Norge og utlandet.

– Man kan skape et felles rom der folk får komme seg litt bort fra alt som skjer i verden.

– Er det viktig akkurat nå?

– Veldig. I en så urolig tid trenger man noe som samler mennesker. Jeg tror også folk vender seg mer mot akustiske instrumenter og tekster knyttet til konkrete mennesker og historier. Man trenger noen holdepunkter som er veldig konkrete. I en tid der alt skal effektiviseres og gjennom den samme kverna, er det deilig å kunne stoppe opp, ta inn ting og kjenne at vi er mennesker sammen.

Det er ikke et band i verden som lyder som ULD

– Er dette også en motreaksjon til popmusikken som dominerer i dag?

– Jeg tror ikke vi bevisst har gått inn for å skape en motreaksjon. Det har nok skjedd litt av seg selv. Vi lager bare den musikken vi synes er fin, sier Lucia.

– Men kan det likevel være en del av forklaringen på at musikken deres blir tatt så godt imot? At publikum ønsker seg noe litt annerledes?

– Absolutt. Man ser jo også hva folk lytter til om dagen. På den norske Top 50-lista lå det lenge to viselåter på toppen. Det er fint å få være en del av den bølgen, selv om det ikke var noe vi bevisst gikk inn for, sier Lucia.

Den danske avisen Politiken var til stede på trioens konsert i København og skrøt ULD opp i skyene. Blant annet mente anmelderen at det ikke finnes noe annet band i verden som låter som dem.

– Det er jo veldig stas at folk synes vi har vårt eget sound. Det er det man ønsker å høre. Og da er det også vanskeligere for noen å erstatte oss. I en tid der ting går veldig fort, vi er mye på sosiale medier og KI begynner å ta over mer og mer, er det et stort kompliment at en anmeldelse sier at ingen høres ut som oss. Det betyr jo også at ingen kan ta over det vi lager. Det er veldig kult, avslutter Dagny.