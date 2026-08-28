IMG 2662 BHAMRA

VIL HA ET ANNET TONO: Henrik Bhamra er manager for flere artister og musikkskapere, og er styreleder i Populærkomponistene.(Foto: privat)

AktueltBransjen

– Det må bli slutt på forhåndsutvelgelsen i Tono

Siri Narverud Moen skriver om å lytte til det uvante. Om at folkemusikken har gjort noe eksplosivt med norsk musikk, de siste årene.
Publisert
28.08.2026 14:20
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Styrets forslag endrer ikke grunnproblemet i Tono, mener manager Henrik Bhamra.

I forkant av det kommende ekstraordinære årsmøtet i Tono, har styret der fremmet en rekke vedtektsendringer.

En av tingene de vil endre, er Tonos styre. Her har Komponistforeningen (NKF) vært en av tre navngitte foreninger med vedtektsfesta plass, og om endringene går igjennom på tirsdag, vil en historisk linje i Tono brytes. I forrige uke argumenterte styreleder i Tono, Tom Hugo Hermansen, for at endringene de vil ha i hvem som sitter i Tonos styre kan gi et mer effektivt og demokratisk Tono:
– Vi ønsker representasjon av foreninger fortsatt, men samtidig er det en rett som ikke trenger å være noe krav. I styret og i utvalg er det viktigst med kompetanse, sa Hermansen til Ballade. Blant annet derfor vil de altså fjerne navngitte, faste plasser til Komponistforeningen, Musikkforleggerne og Nopa.

– Fortsatt forhåndsutvalg
Populærkomponistene har vært blant de sterkeste kritikerne av hvordan Tono har vært drevet og fordelt penger. Organisasjonen, som opptrer sammen med foreninga for agenter og managere (Nemaa), reagerer på også dette trekket fra Tono-styret: Styreleder i Populærkomponistene, manager Henrik Bhamra, mener det i praksis vil være de samme foreningene som kvalifiserer til å sitte på utvalgte plasser i styret – hvis endringene går igjennom.
– Alle må stille likt fra start, og det må bli slutt på forhåndsutvelgelsen fra en engere krets, mener Henrik Bhamra.

– Vi foreslår å fjerne krav både til medlemskap og foreningstilhørighet når det kommer til styrets sammensetning, og kun fokusere på kompetanse. Jeg har liten tro på at det Tono har foreslått blir stemt gjennom.

Slik vil det sittende styret dedikere plassene i et kommende styre: én av plassene forbeholdes ett medlem med verv i en etablert medlemsforening for smale og utsatte segmenter, blant annet kunstmusikk. En annen har samme forbehold, men i en etablert medlemsforening innenfor flere segmenter, blant annet populærmusikk.

Før årsmøtet kaller Bhamra disse plassene forhåndstildelte, og at formuleringene sikrer de samme grupperingene i Tono fortsatt makt.
– Også ved å bruke «etablert» i vedtektsendringene utelukker man egentlig alle andre. Så i realiteten innebærer ikke forslaget noen endring selv om man går ut og sier at man har fjernet navnet, skriver Bhamra i en kommentar.

Bhamra, og kollega Aslak Klever (forlegger og manager), er blant dem som stiller seg bak et forslag om ekstern gransking av Tono, som Ballade skreiv om forrige uke. De vil ha gransking av blant annet fordeling av midler i årene 2021–2025. Populærkomponistene og Nemaa har også stilt sine egne forslag om vedtektsendringer til det kommende årsmøtet, samt foreslått Bhamra som nytt styremedlem.

En rekke saker i Ballade, VG og Finansavisen har i sommer handlet om konflikter i Tono. Tono fordeler vederlagspenger til opphavere innen musikk.

Konfliktene har blant annet gått mellom noen av dem som representerer de mest innbringende pengestrømmene – og noen medlemmer av Norsk Komponistforening – grovt sett.

Utdrag av endringene i styresammensetting, foreslått fra Tonostyret:
– én opphaver med verv i en etablert medlemsforening innenfor flere segmenter, blant annet populærmusikk
– én med verv i en etablert medlemsforening for smale og utsatte segmenter, blant annet kunstmusikk
– to opphavere som ikke har verv i en etablert medlemsforening – der minst én ikke er medlem i en slik forening.
Samt ett styremedlem som er ansatt, eller har tillitsverv, i et musikkforlag som er medlem av Tono, eller har tillitsverv i en etablert forening for musikkforlag.

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Les også: Tom Hugo Hermansen mener styrets forslag moderniserer og demokratiserer Tono.

Populærkomponistenes egne endringsforslag til Tono ligger her.

Følg Tono-debatten i Ballade her


Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i foreningen. Ballade søker og mottar hvert år økonomisk støtte fra medlemmene i Foreningen Ballade, som en av flere inntektskilder. Støtten Ballade mottar fra medlemmene kommer fra de kulturelle midlene i Tono.

I Tonostyrets forslag til endringer beskriver de et framtidig styre på åtte persiner, inkludert
– én opphaver med verv i en etablert medlemsforening innenfor flere segmenter, blant annet populærmusikk /
– én med verv i en etablert medlemsforening for smale og utsatte segmenter, blant annet kunstmusikk /
– to opphavere som ikke har verv i en etablert medlemsforening – av disse må minst én heller ikke være medlem i en slik forening.
Samt ett styremedlem som er ansatt, eller har tillitsverv, i et musikkforlag som er medlem av Tono, eller har tillitsverv i en etablert forening for musikkforlag.

Mer om styrets ønsker her.

Aslak KleverHenrik BhamraNemaaPopulærkomponisteneTom Hugo HermansenTonoTonos årsmøte

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Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

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Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

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Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Scenekunst.no AS

Ansvarlig redaktør/daglig leder – 60 %

Oslo | 01/09/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

Oslo | 01/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i sang

Oslo | 31/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
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