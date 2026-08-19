Tonostyret vil fjerne Komponistforeningens og Nopas navn fra faste styreplasser

Etter en opphetet sommer vil Tonos styre modernisere. Tre foreningsnavn forsvinner hvis forslagene går igjennom.

Siden årsmøtet i Tono i juni har det stormet i og rundt vederlagskollektivet.

Før det kommende ekstraordinære årsmøtet i september vil Tonos styre fjerne en av Tono-grunnlegger Komponistforeningens (NKF) vedtektsfestede fordeler:

– Nå er det segment og kompetanse som er viktig. Ikke navn på forening, sier Tom Hugo Hermansen. Han tok over som ny styreleder i Tono i juni.

En rekke saker i Ballade, VG og Finansavisen har handlet om konflikter i Tono i sommer. Konfliktene har blant annet gått mellom noen av dem som representerer de mest innbringende pengestrømmene – og noen medlemmer av Norsk Komponistforening – grovt sett.

Ville endre – ble avvist

En tidlig oppsummering av oppblussinga kan du lese her. Konfliktene kom til overflaten etter det samme årsmøtet som Hermansen ble ny styreleder, og en rekke vedtektsendringer ble avvist.

En av managerne for popmusikkskaperne som gikk hardest ut da, om både pengefordelinger, styreplasser og Tonos drift, er Aslak Klever (Popular Demand). Klever skreiv seinest i sommerens debatt at – De kontrollerer styringen og tildeler seg selv betydelige midler

Nå er det altså uker igjen før ekstraordinært årsmøte, der nye versjoner av det styreleder Hermansen kaller «modernisering» legges fram.

– Jeg tror at de forslagene som nå er knadd gjennom sommeren, de er bedre enn de som ble stemt ned.

Dette er et omforent styre: alle ønsker et mer konkurransedyktig Tono for framtida.

En av endringene Tom Hugo Hermansen håper går igjennom, er at det ikke lenger skal være faste styreplasser knyttet til navngitte organisasjoner, navnlig NKF, Musikkforleggerne og Nopa. I dag har disse vedtektsfesta to styremedlemmer hver.

– Vi ønsker representasjon av foreninger fortsatt, men samtidig er det en rett som ikke trenger å være noe krav. I styret og i utvalg er det viktigst med kompetanse, og at vi har folk som evner å se mer enn en enkelt opphaver, mener Hermansen.

– Vi har en historisk mulighet nå, og vi håper folk ser at et sterkt kollektivt forvaltningsorgan er essensielt for å få de beste avtalene. Og for å enes internasjonalt, gjennom Tonos internasjonale samarbeid, står vi sterkere om Tono har tillit, sier Hermansen til Ballade. Han sier han har et samstemt styre med seg, dette inkluderer representanter fra de tre foreningene som «mister» navnene sine hvis vedtektene endres slik de foreslår.

NKF skriver på sine nettsider at «de opplever at alle parter har strukket seg langt for å finne et kompromiss. Disse endringene håper vi vil ivareta helheten i musikklivet og bidra til at Tonos styre nå kan få arbeidsro til å jobbe med andre viktige oppgaver som Tono står overfor». Nopa siterer Hermansen på sine nettsider, og peker på det de mener blir «flere muligheter for medlemmer og andre til å søke støtte». Musikkforleggerne har ikke omtalt endringsforslagene på nett i skrivende stund.

Ledige stillinger Scenekunst.no AS Ansvarlig redaktør/daglig leder – 60 % Oslo | 01/09/2026 Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani Tekniker med spesialisering i lys Vestland | 01/09/2026 Oslo Kammerakademi Daglig leder (30 %) Oslo | 01/09/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i komposisjon Oslo | 01/09/2026 Aalborg Symfoniorkester Tutti 1. violin 06/10/2026 Aalborg Symfoniorkester Violin, 3. Koncertmester 07/10/2026 Arktisk Filharmoni Cello, gruppeleder Troms | 01/09/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i sang Oslo | 31/08/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i fele Oslo | 01/09/2026 Se alle stillinger

Les også: Musikkforleggerne vil åpne for ny styreleder

Hermansen kaller endringene han vil ha igjennom for en del av en historisk mulighet. Store ubesvarte spørsmål knytta til internasjonal strømme-økonomi står for tur, mener han, og nevner selskap som har trent KI-produktene sine på musikk uten tillatelse som eksempel på dette.

– Dette er viktig i det som skjer i forhold til de internasjonale techgigantene nå. Jo bedre tillit Tono har, jo bedre muligheter for gode forhandlinger om for eksempel repertoaret dér.

På den andre sida åpner det nye verdensmarkedet av låtskriving for at opphavere kan «shoppe rundt» blant hvem som best og mest effektivt samler inn vederlagene. Flere av dem som tjener de største pengene kan lett sjekke fordelene ved å velge en annen – for eksempel en svensk eller britisk – representant enn Tono.

Kan han forene ytterpunktene i Tono?

Manageren og låtskriveren bak Alan Walkers store, internasjonale hits sa i juni at de melder seg ut av Tono fordi de ser seg bedre tjent med andre selskap som inndrivere.

– Frykter du at Gunnar Greve og Alan Walker ikke kommer tilbake?

– Det er vanskelig for meg å si. Hvis forslagene til vedtekstendringer går inn, vil Tono være den mest demokratiske organisasjonen av sitt slag i alle fall i Norden, og jeg veit ikke om noen andre som ikke har faste plasser til gitte organisasjoner. Og ellers er vi på høyde med de andre ved at kulturelle midler skal fordeles av en komite. Dette er et omforent styre: alle vi ønsker et mer konkurransedyktig Tono for framtida.

– Alt det du nevner her kan vel mange medlemmer enes om, men for de store kommersielle, det segmentet der, vil det jo rime å gå til den organisasjonen som genererer de største pengestrømmene?

– Ja. Men om så en stor låtskriver går til Sverige, eller et annet sted, så er det Tono som samler inn pengene ved bruk i Norge. Den største forskjellen ville være om de valgte et privat selskap eller et kollektiv. Vi i styret håper de ser at de kan være med på noe større, å ha et større perspektiv på det.

– Men ja, vi er konkurranseutsatt. Derfor kommer vi med disse forslagene til endringer fordi vi ser at Tono må være konkurransedyktig. Fordelen vår er at en kommersiell aktør kanskje ikke er like opptatt av forskjellige kataloger.

Hvis de fleste er litt misfornøyde etter noen runder, kan vi skape ro

Blant de andre endringsforslagene han fronter nå, er en omorganisering av de kulturelle midlene, en «tilleggspott» det har vært konflikter rundt. Ett av formålene de foreslår for midlene er såkalte «langsiktige tiltak», og at vedtektene skal beskrive hva midlene brukes til framfor hvilke type medlemmer som kan motta.

Tono har i løpet av sommeren hatt en rekke møter med forskjellige grupperinger i musikkfeltet. En av disse, Populærkomponistene, har fremmet forslag før det kommende årsmøtet om at Tono skal granskes. Spørsmålet de stiller er om Tono har brutt Forvaltningsloven. Mer om dette i egen sak her (kommer på Ballade)

– Tenker du helt ærlig at forslagene nå kan forene den «ytterste» samtidskomponist og dem som er enige i Aslak Klevers kritikk av Tono? Ser du for deg at hvis folk kan enes om forslagene deres, går dere framover samlet?

– Hvis alle forslagene går igjennom uten debatt, blir jeg overrasket. Folk har ulike prioriteringer og synspunkter. Men innholdet i disse forslagene er sånn at de fleste kan ende opp litt misfornøyde, og hvis de fleste er litt misfornøyde etter noen runder, kan vi skape noe varig, en ro så vi kan bruke kreftene noen andre steder. Jeg håper de som synes vi endrer for mye, også ser at vi ser alle.

– Dette er ikke en utradering av smale sjangre, samtidig som de som tenker kommersielt vil jeg at de ser at vi ser hvor viktige de er, de med store kataloger, mener Hermansen.

Dette understreker han ved å peke på at han kommer fra den kommersielle sida sjøl. Mange kjenner igjen Hermansen fra ESC-favorittene Keiino, med kjempestore dancesanger.

– Og jeg har reist i Asia og tjent penger på K-pop og J-pop sjøl. Og vil at vi sammen ser om vi finner noen nye verktøy for å få ut ennå mer penger. Nettopp fordi det er mange av de største norske suksessene der ute med i alle fall et snev av folkemusikk i seg, eller at de største hitene har et snev av en annen sjanger enn det ultrakommersielle. Vi trenger dem alle. Både de høye trærne og de små buskene i økosystemet!

– Det vi har fått tilbakemeldinger fra gjennom sommeren også, at kompetanse er det aller viktigste. Og det er uansett hvilket segment man tilhører, uansett om han er samtidskomponist, forlegger, eller kommersiell låtskriver, så er det det som er det viktigste. Men samtidig er det jo mange som ønsker at sin stemme blir hørt, både i styrerommet, og at den blir tatt vare på, sier Tom Hugo Hermansen til Ballade. Tono har en generell omtale av forslagene fra styret liggende ute her. Ett av sitatene fra Hermansen er endret etter ønske fra Hermansen selv, etter publisering onsdag. Redaksjonen så at det kunne forvirre framfor å forklare grunnene til vedtekstendringene om styresammensetning. Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i foreningen. Ballade søker og mottar hvert år økonomisk støtte fra medlemmene i Foreningen Ballade, som en av flere inntektskilder. Støtten Ballade mottar fra medlemmene kommer fra de kulturelle midlene i Tono.