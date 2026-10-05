Fløytepdagog
Rana Kulturskole
Rana Kulturskole har 15 ansatte fordelt på 12,5 årsverk, og har i underkant av 300 elever.
Kulturskolen gir instrumental- og vokalopplæring, samt kurs innenfor teater, musikkteater og visuelle fag. Vi har et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og fritidsmusikkliv. Flere dirigenter for kor, korps og orkester er ansatt i Kulturskolen. KammeRana er kulturskolens egen profesjonelle distriktsmusikergruppe, satt sammen av ansatte i kombinerte stillinger som musikkpedagoger og utøvere.
Ved Rana kulturskole er det ledig 50 % fast stilling som fløytepedagog.
Hovedoppgaver:
- Undervisning av fløyte-elever individuelt og i grupper
- Musikalsk ledelse av ulike prosjekter og tverrfaglig samarbeid
- Konsertering, solistoppgaver og konsertproduksjoner
- Oppgaver tilknyttet akkompagnement av elever
- Planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg i grunnskolen (1.-10.klasse)
- Utviklingsarbeid
Kvalifikasjonskrav:
- Musikkfaglig/pedagogisk høyskoleutdanning
- Gode utøverferdigheter
- Undervisningskompetanse
- Erfaring fra tilsvarende stillinger
- Må kunne beherske norsk språk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper:
- Du ønsker å være med å utvikle kulturskolens undervisningstilbud
- Du er samarbeidsvillig og liker å arbeide i team
- Du har evne til å bygge gode relasjoner med barn og voksne
- Du er strukturert og målrettet, med gode kommunikasjonsevner
- Du har evnen til å planlegge og gjennomføre konserter og prosjekter
- Som kollega er fleksibel, kreativ og løsningsorientert
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi kan tilby:
- En spennende og interessant jobb
- Et godt kulturtilbud
- Et godt arbeidsmiljø med et engasjert og faglig sterkt personale
- Gode lokaler med eget undervisningsrom
Lønn og arbeidsbetingelser reguleres av KS tariffavtale.
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Se her om beregning av lønnsansiennitet.
Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).
Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver.
Det vil bli tatt hensyn til interne søkeres som oppgir å ha fortrinnsrett. Det må være avklart med arbeidsgiver.
Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Les mer om hvordan det er å jobbe hos oss her.
Kommunen praktiserer meroffentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.
Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.
Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.
Kontaktperson for stillingen
Sigurd Hognestad
+47 93615602
sigurd.hognestad@rana.kommune.no