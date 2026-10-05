Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

Fløytepdagog

Rana Kulturskole

Rana Kulturskole har 15 ansatte fordelt på 12,5 årsverk, og har i underkant av 300 elever.

Kulturskolen gir instrumental- og vokalopplæring, samt kurs innenfor teater, musikkteater og visuelle fag. Vi har et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og fritidsmusikkliv. Flere dirigenter for kor, korps og orkester er ansatt i Kulturskolen. KammeRana er kulturskolens egen profesjonelle distriktsmusikergruppe, satt sammen av ansatte i kombinerte stillinger som musikkpedagoger og utøvere.

Ved Rana kulturskole er det ledig 50 % fast stilling som fløytepedagog.

Hovedoppgaver:

Undervisning av fløyte-elever individuelt og i grupper

Musikalsk ledelse av ulike prosjekter og tverrfaglig samarbeid

Konsertering, solistoppgaver og konsertproduksjoner

Oppgaver tilknyttet akkompagnement av elever

Planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg i grunnskolen (1.-10.klasse)

Utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav:

Musikkfaglig/pedagogisk høyskoleutdanning

Gode utøverferdigheter

Undervisningskompetanse

Erfaring fra tilsvarende stillinger

Må kunne beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Du ønsker å være med å utvikle kulturskolens undervisningstilbud

Du er samarbeidsvillig og liker å arbeide i team

Du har evne til å bygge gode relasjoner med barn og voksne

Du er strukturert og målrettet, med gode kommunikasjonsevner

Du har evnen til å planlegge og gjennomføre konserter og prosjekter

Som kollega er fleksibel, kreativ og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

En spennende og interessant jobb

Et godt kulturtilbud

Et godt arbeidsmiljø med et engasjert og faglig sterkt personale

Gode lokaler med eget undervisningsrom

Lønn og arbeidsbetingelser reguleres av KS tariffavtale.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Se her om beregning av lønnsansiennitet.

Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver.

Det vil bli tatt hensyn til interne søkeres som oppgir å ha fortrinnsrett. Det må være avklart med arbeidsgiver.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Les mer om hvordan det er å jobbe hos oss her.

Kommunen praktiserer meroffentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Kontaktperson for stillingen

Sigurd Hognestad

+47 93615602

sigurd.hognestad@rana.kommune.no