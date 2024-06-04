Musikkforleggerne vil åpne for ekstern styreleder i TONO

I dag er det kun medlemmer i TONO som kan velges til styreleder. Musikkforleggerne fremmer i årsmøtet neste uke forslag om endring i TONOs vedtekter om å åpne for ekstern styreleder når valgkomité og årsmøtet finner det nødvendig.

– En ekstern styreleder vil kunne gi TONO muligheten til alltid å ha den best kvalifiserte lederen, uavhengig av medlemskap. Dette vil også kunne gi et positivt signal om TONOs forpliktelse til kompetanse og lederskap. I perioder hvor intern kompetanse er tilstrekkelig, vil dette fortsatt være et alternativ, men åpningen for eksterne kandidater gir fleksibilitet og mulighet for objektivitet i lederrollen.

Det uttaler styreleder for Musikkforleggerne, Mia Hallesby, som i forkant av TONOs årsmøte 11. juni har sendt inn forslag om vedtektsendring rundt valg av styreleder for vederlagsorganisasjonen.

– Musikkforleggerne har fremmet forslaget for å møte de voksende behovene og utfordringene som TONO står overfor, utdyper Hallesby.

– Med en årlig omsetning på nær en milliard kroner og internasjonal konkurranse, kombinert med varierte og til dels motstridende interesser blant TONOs medlemmer, mener vi at det kan være hensiktsmessig å vurdere en ekstern styreleder når valgkomité og årsmøtet finner det nødvendig.

Forslaget er ment å styrke TONOs lederskap, og sikre at organisasjonen alltid har den best mulige styrelederen, uavhengig av medlemskap, understreker Musikkforleggerne.

Hovedargumentene bak forslaget skisserer Musikkforleggerne og Hallesby slik:

Nøytralitet og objektivitet: En ekstern styreleder kan sikre upartiskhet i beslutningsprosesser.

Forretningskompetanse og erfaring: Mulighet for å tiltrekke seg kandidater med bred forretningskompetanse fra ulike sektorer.

Utvidet nettverk og kompetanse: Tilgang til ressurser utenfor de umiddelbare medlemskretsene, inkludert politisk, juridisk og internasjonal ekspertise.

Tilgjengelighet: Medlemmer som komponister, forleggere og foreningsrepresentanter har ofte begrenset tid og kapasitet til å ivareta styrelederrollen, som krever stadig mer tid og innsats.

I dag er Jørgen Karlstrøm styreleder i TONO, et verv han gikk inn i i 2020. Han er også styreleder i Norsk Komponistforening, og har varslet at han går av ved årsmøtene i begge organisasjonene.

Musikkforleggerne opplyser at de har hatt bistand fra TONOs administrasjon til å utarbeide tekstforslag til vedtektsendringene. Endringene berører § 9 om valgbarhet, § 24 om valgkomitéens arbeid og § 28 om styrets sammensetning. Les mer om de konkrete endringsforslagene på Musikkforleggernes hjemmesider.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.