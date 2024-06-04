Mia Hallesby

Mia Hallesby, styreleder for Musikkforleggerne.(Foto: Sarah Winona Sortland)

Musikkforleggerne vil åpne for ekstern styreleder i TONO

04.06.2024
Guro Kleveland

I dag er det kun medlemmer i TONO som kan velges til styreleder.  Musikkforleggerne fremmer i årsmøtet neste uke forslag om endring i TONOs vedtekter om å åpne for ekstern styreleder når valgkomité og årsmøtet finner det nødvendig.

– En ekstern styreleder vil kunne gi TONO muligheten til alltid å ha den best kvalifiserte lederen, uavhengig av medlemskap. Dette vil også kunne gi et positivt signal om TONOs forpliktelse til kompetanse og lederskap. I perioder hvor intern kompetanse er tilstrekkelig, vil dette fortsatt være et alternativ, men åpningen for eksterne kandidater gir fleksibilitet og mulighet for objektivitet i lederrollen.

Det uttaler styreleder for Musikkforleggerne, Mia Hallesby, som i forkant av TONOs årsmøte 11. juni har sendt inn forslag om vedtektsendring rundt valg av styreleder for vederlagsorganisasjonen.

– Musikkforleggerne har fremmet forslaget for å møte de voksende behovene og utfordringene som TONO står overfor, utdyper Hallesby.

– Med en årlig omsetning på nær en milliard kroner og internasjonal konkurranse, kombinert med varierte og til dels motstridende interesser blant TONOs medlemmer, mener vi at det kan være hensiktsmessig å vurdere en ekstern styreleder når valgkomité og årsmøtet finner det nødvendig.

Forslaget er ment å styrke TONOs lederskap, og sikre at organisasjonen alltid har den best mulige styrelederen, uavhengig av medlemskap, understreker Musikkforleggerne.

Hovedargumentene bak forslaget skisserer Musikkforleggerne og Hallesby slik:

  • Nøytralitet og objektivitet: En ekstern styreleder kan sikre upartiskhet i beslutningsprosesser.
  • Forretningskompetanse og erfaring: Mulighet for å tiltrekke seg kandidater med bred forretningskompetanse fra ulike sektorer.
  • Utvidet nettverk og kompetanse: Tilgang til ressurser utenfor de umiddelbare medlemskretsene, inkludert politisk, juridisk og internasjonal ekspertise.
  • Tilgjengelighet: Medlemmer som komponister, forleggere og foreningsrepresentanter har ofte begrenset tid og kapasitet til å ivareta styrelederrollen, som krever stadig mer tid og innsats.

I dag er Jørgen Karlstrøm styreleder i TONO, et verv han gikk inn i i 2020. Han er også styreleder i Norsk Komponistforening, og har varslet at han går av ved årsmøtene i begge organisasjonene.

Musikkforleggerne opplyser at de har hatt bistand fra TONOs administrasjon til å utarbeide tekstforslag til vedtektsendringene. Endringene berører § 9 om valgbarhet, § 24 om valgkomitéens arbeid og § 28 om styrets sammensetning. Les mer om de konkrete endringsforslagene på Musikkforleggernes hjemmesider.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Relaterte saker

Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm går av etter åtte år, og advarer mot økende kommersialisering

Jørgen Karlstrøm takker for seg som leder for både Norsk Komponistforening og TONOs styre for å la nye krefter ta...

Jørgen Karlstrøm, ny styreleder i TONO, og Ingrid Kindem, avtroppende styreleder

Jørgen Karlstrøm ny styreleder i TONO

Karlstrøm ble valgt til ny styreleder under TONOs årsmøte i ettermiddag. Kai Robøle ble valgt til ny nestleder i styret.

Nytt styre i Musikkforleggerne: Mia Hallesby i midten.

Hun er Musikkforleggernes nye styreleder

Musikkforleggerne har fått sin første kvinnelige styreleder.

Vigmostad & Bjørke

Musikkselskapet GILT kjøpes opp av forlagshuset Vigmostad & Bjørke

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke styrker musikkforlagsdelen med oppkjøpet av GILT, som utfører forlagstjenester, musikkonsultasjon og agency.

Bidlecollage med tre personer, en mann til høyre i blå skjorte med blikket løftet, i midten en mann i svart skjorte med blikk rett i kamera, til høyre en kvinne i hvit kofte med tradisjonelt belte, hun ser rett i kamera.

– Tono kan ikke innføre særregler for en sjanger

Vederlagsforvalteren svarer kritiske folkemusikere, og om veien videre etter heftig debatt, om fordelinger.

Flere saker

Swifan Eolh

Prog i særklasse

Norske progband gjør seg ikke bare bemerket i inn- og utland. De selger også plater. Ballade har besøkt Swifan Eolh...

Hege Knarvik Sande

Hege Knarvik Sande ny direktør i Danse- og teatersentrum

Den nye direktøren i Danse- og teatersentrum går fra stillingen som generalsekretær i Norsk kulturforum.

Wolfgang Plagge

Wolfgang Plagge 60 år

Gratulerer med dagen til komponisten, pianisten, organisten og musikkformidleren Wolfgang Plagge!