Vigmostad & Bjørke

Bokforlaget Vigmostad & Bjørke har siden 2007 kjøpt opp flere musikkforlag. Nå blir GILT del av konsernet.(Foto: Skiltmaler Gundersen)

NotisBransjen

Musikkselskapet GILT kjøpes opp av forlagshuset Vigmostad & Bjørke

16.06.2023
- Red.

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke styrker musikkforlagsdelen med oppkjøpet av GILT, som utfører forlagstjenester, musikkonsultasjon og agency.

Selskapet GILT ble etablert i 2017, og startet primært med å levere forlagstjenester for komponister og låtskrivere. De senere årene har de også tilbudt konsultasjon for aktører som har behov for musikk i film- og TV-produksjoner. Bak selskapet står Wendi Pendeza Kazonza, Mia Hallesby og Francisca Aas.

Nå blir GILT heleid av Vigmostad & Bjørke, bokforlaget som i følge pressemeldingen vil satse på fremtidsrettet musikkvirksomhet. Siden 2007 har bokforlaget kjøpt opp flere musikkforlag, blant dem Cantando, Noteservice og Norsk Musikforlag. Konsernet er dermed blitt den ledende musikkforlag-grupperingen i Norge, melder GILT.

Hallesby trer til høsten inn som ny forlagssjef for musikkforlagene i konsernet. Kazonza og Aas skal fortsette å utvikle GILT, og videreføre musikkselskapets drift.


Red. mrk. Wendi Pendeza Kazonza er siden 12. mai 2022 medlem av Ballades styre.

Relaterte saker

Wendi Pendeza Kazonza og Mia Hallesby i GILT

Bygger forlag låt for låt

Fremtidens musikkforleggere trenger både entusiasme og tålmodighet, i hvert fall hvis vi skal tro de to gründerne bak forlaget GILT...

Nytt styre i Musikkforleggerne: Mia Hallesby i midten.

Hun er Musikkforleggernes nye styreleder

Musikkforleggerne har fått sin første kvinnelige styreleder.

«GT» og «Hege» i Rådebank sesong

– Det var veldig riktig for meg å ha en låt i Rådebank og bli assosiert med bygda

Synne Vo tror veien til lytterne hennes går via en norsk TV-serie. Hun fikk drømmen oppfylt om å lydlegge en...

Flere saker

Marianne Haukland i Stortingets vandrehall Foto: Aslaug Olette Klausen

Kunstnerorgansiasjonene jubler for ny åndsverklov

Men Marianne Haukland (H) frykter organisasjonene kan ha gjort seg selv en bjørnetjeneste, særlig når det kommer til endring av...

Susanna Anne Valeur

Én lyd, mange hatter

Som musiker er ikke Susanna særlig glad i musikalske båser, men som sin egen platesjef ser hun nødvendigheten. – Uansett...

Illustrasjonsfoto. William Johnson / Wikimedia commons

Jazz – et belastet begrep?

Ny masteroppgave har gjort en nærstudie av jazzmusikeres eklektiske forhold til sjangre.