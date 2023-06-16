Musikkselskapet GILT kjøpes opp av forlagshuset Vigmostad & Bjørke

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke styrker musikkforlagsdelen med oppkjøpet av GILT, som utfører forlagstjenester, musikkonsultasjon og agency.

Selskapet GILT ble etablert i 2017, og startet primært med å levere forlagstjenester for komponister og låtskrivere. De senere årene har de også tilbudt konsultasjon for aktører som har behov for musikk i film- og TV-produksjoner. Bak selskapet står Wendi Pendeza Kazonza, Mia Hallesby og Francisca Aas.

Nå blir GILT heleid av Vigmostad & Bjørke, bokforlaget som i følge pressemeldingen vil satse på fremtidsrettet musikkvirksomhet. Siden 2007 har bokforlaget kjøpt opp flere musikkforlag, blant dem Cantando, Noteservice og Norsk Musikforlag. Konsernet er dermed blitt den ledende musikkforlag-grupperingen i Norge, melder GILT.

Hallesby trer til høsten inn som ny forlagssjef for musikkforlagene i konsernet. Kazonza og Aas skal fortsette å utvikle GILT, og videreføre musikkselskapets drift.



Red. mrk. Wendi Pendeza Kazonza er siden 12. mai 2022 medlem av Ballades styre.