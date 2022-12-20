Tønes fikk tirsdag 20. desember TONOs tekstpris for "Thilda Bøes legat". (Foto: Kristian Dugstad / TONO)

Edvard-pris til Tønes for albumtekster: – Skikkelig stas!

20.12.2022
- Red.

Frank Tønnesen aka Tønes fikk tidligere i dag Edvard-prisen 2022 for tekstene på albumet «Thilda Bøes legat». – Tønes er en mester på å ta utgangspunkt i det hverdagslige, nære og gjenkjennelige, og gjennom dette få frem noe som er dypere og større i menneskers liv, sier juryen.

Prisen ble overrakt i kulturhuset Storstova på Bryne under forberedelsene til de to siste forestillingene av revyen Tønes & Hovland – I år gjør me det bare heilt enkelt, forteller prisarrangør TONO. Og mange av Tønnesens sanger er opprinnelig skrevet nettopp som revynummer.

Jeg er stolt av å få pris av TONO, som gjør så mye bra for komponister og tekstforfattere. Jeg ser at juryen har bestått av en herlig blanding av folk. Det er skikkelig stas! Tusen takk, sa Tønnesen.

LES BALLADES INTERVJU med Tønes om Thilda Bøes legat, «Tønes-turnusen finnes der et sted. Langt ned i salaten.»

Tekstene på Thilda Bøes legat spenner vidt. De kan være sinte, såre, omsorgsfulle og ikke minst morsomme, både om hverandre og på samme tid. Låtene løftes av skarpe og originale betraktninger rundt hva det vil si å være det man kan kalle «midt i livet, midt i landet», heter det i juryens uttalelse.

Og juryen fortsetter: Teksten til verket Treskjæring formidler både hjertevarme og tristhet, med linjer som: «Han har begynt å samle på ølsorter/stilt opp flasker og bokser på en jækla lang hylle/Nå må folk være med ned å se/Livet er inne i en god fase». Spleiselag/Waldorfsalat bærer på en stor irritasjon rundt noe så aparte som waldorfsalat på ta-med-en-rett-sammenkomster. Dermed er vi plutselig inne i klamme relasjoner og småbyklaustrofobi. Tekstforfatter Frank Tønnesen, kjent som Tønes, er en mester på å ta utgangspunkt i det hverdagslige, nære og gjenkjennelige, og gjennom dette få frem noe som er dypere og større i menneskers liv.

Prisvinneren mottar 50 000 kroner, et trofé og et diplom utformet av Magne Furuholmen.

Edvard-prisen har vært delt ut årlig av TONO siden 1998, og deles ut i fem kategorier til komponister og sangtekstforfattere som har skapt musikkverk av særlig høy kvalitet det foregående år. Årets jury har bestått av Torgny Amdam (NOPA, juryleder), Samsaya Sharma (NOPA), Kristin Norderval (Norsk komponistforening), Martin Rane Bauck (Norsk Komponistforening), Ole Børud, (Uavhengig), Sten Ove Toft (Uavhengig), Oda Svendsby (Musikkforleggerne) og Andrew Smith (Musikkforleggerne).

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Frank «Tønes»

Dette er plata Tønes har fått Spellemann for

Ukas første Spellemann er delt ut. Ballade møtte prisvinner Tønes da han nettopp hadde laget og gitt ut «Thilda Bøes...

Soulartist Beharie ropes ut som vinner, etter en original og TV verdig framføring med overraskelser.

Bransjebråket på Spellemann i 2022

Hvilken av kategori-utelatelsene diskuterte de, tror du, da musikkbransja ikke klarte å holde kjeft mens Daniela Reyes spilte på TV?

Edvard pris til Stein Urheim og Jørgen Træen i klassen Samtid

Edvard-priser til Stein Urheim, Jørgen Træen og Øyvind Skarbø

Under helgens bransjefestival Vill Vill Vest i Bergen ble årets to første Edvard-priser delt ut på Apollon Platebar. Øyvind Skarbø...

Samsaya delte ut tekst prisen i EDVARD serien til Myra tirsdag 9. september

EDVARD-prisen til Myra for «Hjemløs i egen by»

Artisten Myra har siden hun kom til Norge som flyktning alltid følt på utenforskap. Nå har hun fått Edvard-pris for...

Stillbilde fra videoen til Vamp, Tiå det tar. Regi ved Thomas Mortveit. med regi av Thomas Mortveit.

Ballade video CIII: Alt er tid, tid for alt

Syv nye videoer, og hele fire premierer. Vi åpner døren for Vamp, Falkevik, Spira, Charlotte Jacobsen, Kate Havnevik, Chrome Hill...

Orun

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: ORUN

I dag starter vi opp Samspill Sessions, videoer med opptak av liveinnspilte låter fra seks ulike artister og band. Først...

Bygdelagssamskipnaden folkedans

Folkemusikk- og folkedansmiljøet tar grenseoverskridande åtferd på alvor: – Vi løyser ikkje eit slikt problem åleine

Følgjer opp #metoo-opprop fra folkemusikk- og folkedansmiljøet med spørjeundersøking, Balansekunsts merkeordning og kampanjearbeid.