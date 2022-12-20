Edvard-pris til Tønes for albumtekster: – Skikkelig stas!

Frank Tønnesen aka Tønes fikk tidligere i dag Edvard-prisen 2022 for tekstene på albumet «Thilda Bøes legat». – Tønes er en mester på å ta utgangspunkt i det hverdagslige, nære og gjenkjennelige, og gjennom dette få frem noe som er dypere og større i menneskers liv, sier juryen.

Prisen ble overrakt i kulturhuset Storstova på Bryne under forberedelsene til de to siste forestillingene av revyen Tønes & Hovland – I år gjør me det bare heilt enkelt, forteller prisarrangør TONO. Og mange av Tønnesens sanger er opprinnelig skrevet nettopp som revynummer.

– Jeg er stolt av å få pris av TONO, som gjør så mye bra for komponister og tekstforfattere. Jeg ser at juryen har bestått av en herlig blanding av folk. Det er skikkelig stas! Tusen takk, sa Tønnesen.

Tekstene på Thilda Bøes legat spenner vidt. De kan være sinte, såre, omsorgsfulle og ikke minst morsomme, både om hverandre og på samme tid. Låtene løftes av skarpe og originale betraktninger rundt hva det vil si å være det man kan kalle «midt i livet, midt i landet», heter det i juryens uttalelse.

Og juryen fortsetter: Teksten til verket Treskjæring formidler både hjertevarme og tristhet, med linjer som: «Han har begynt å samle på ølsorter/stilt opp flasker og bokser på en jækla lang hylle/Nå må folk være med ned å se/Livet er inne i en god fase». Spleiselag/Waldorfsalat bærer på en stor irritasjon rundt noe så aparte som waldorfsalat på ta-med-en-rett-sammenkomster. Dermed er vi plutselig inne i klamme relasjoner og småbyklaustrofobi. Tekstforfatter Frank Tønnesen, kjent som Tønes, er en mester på å ta utgangspunkt i det hverdagslige, nære og gjenkjennelige, og gjennom dette få frem noe som er dypere og større i menneskers liv.

Prisvinneren mottar 50 000 kroner, et trofé og et diplom utformet av Magne Furuholmen.

Edvard-prisen har vært delt ut årlig av TONO siden 1998, og deles ut i fem kategorier til komponister og sangtekstforfattere som har skapt musikkverk av særlig høy kvalitet det foregående år. Årets jury har bestått av Torgny Amdam (NOPA, juryleder), Samsaya Sharma (NOPA), Kristin Norderval (Norsk komponistforening), Martin Rane Bauck (Norsk Komponistforening), Ole Børud, (Uavhengig), Sten Ove Toft (Uavhengig), Oda Svendsby (Musikkforleggerne) og Andrew Smith (Musikkforleggerne).

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.