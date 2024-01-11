Ole Paus

Ole Paus var en av våre aller største visekunstnere. Han gikk bort i desember 2023, og ble bisatt i Kulturkirken Jakob i Oslo 4. januar. (Foto: Pressefoto)

Musikken og livet

Minneord over Ole Paus (1947 – 2023)

Publisert
11.01.2024

– Den aller beste måten å hedre Ole Paus på er å bruke visene hans. Visekunstner Jørn Simen Øverli hedrer nasjonalskalden Ole Paus i dette fine minneordet.

Minneordene er skrevet av musiker og visekunstner Jørn Simen Øverli, også kjent som hjernen og hjertet bak en av landets viktigste visescener, Josefine Visescene i Oslo.

Minneordene ble først publisert på Norsk Viseforums hjemmesider, som deler dem med denne fine innledningen:
«På nettopp denne scenen trollbandt Ole Paus publikum gjennom utallige opptredener, og de to knyttet nære bånd. Under Prøysen tel by’n i november fikk Øverli høytidelig overrakt Ole Paus sin gitar av sønnen Marcus – en gitar som Paus i sin tid hadde fått av Alf Prøysen. En rørt Øverli var en naturlig arvtaker. Her er hans minneord.»

Av Jørn Simen Øverli, musiker

En mann og hans gitar må være den største musikksjangeren som finnes. Slik har det vært lenge og slik vil det fortsette. Uansett type akkompagnement er det kjernen og utgangspunktet til mye av den musikken som gir inntrykk på oss og omgir oss.

Bertolt Brecht begynte som visesanger og utviklet dramatikken sin ut fra opptredener med visene sine.

Jon Fosse begynte å skrive tekster til rockebandet hvor han spilte gitar. Slik utviklet han musikaliteten som er grunnlaget for alt han har skrevet siden, sier han.

Trubadur, chanconnier, bard, visesanger, kobzar, singer/songwriter, forfattersanger. Navnene er mange verden over. I våre dager er det like gjerne en kvinne og hennes gitar. De tolker og gir uttrykk for viktige følelser blant folk. Ofte får de en terapeutisk funksjon og gir oss sanger vi samles om og som hjelper oss.

Ole Paus var nærmest en mentor for oss på Josefine Visescene. Han sa alltid ja når vi spurte ham og sto på plakaten hos oss seinest i november 2023. Den konserten ble det ikke noe av. En av konsertene hos oss varte i tre timer og han spilte gjerne tre viser etter hverandre uten pause.

De fleste av dem var det ingen som hadde hørt før.

Nå er Ole Paus borte og vi føler først og fremst takknemlighet for at han hjalp oss med sanger som dekker mange av de sinnsstemningene vi opplever. Han skapte en drøss viser med slike funksjoner. Ole Paus var en av de største visepersonligheter i vår tid i Norge.

Den forrige virkelig store var Alf Prøysen. I visene hans er det alltid en setning eller et ord eller to som gjør at de aldri blir idylliske eller nostalgiske. Kanskje Ole Paus lærte det av Prøysen? De var svært nær hverandre, særlig rett før Prøysen gikk bort. Ole så på Alf som en viktig forgjenger og læremester.

Det er skrevet utallige kloke minneartikler og laget innsiktsfulle program om Ole Paus i de siste ukene som viser hvor stor betydning visene hans hadde for folk. Som det skrives så sparket han i alle retninger, både oppover og nedover. Virkningshistorien hans er stor. Særlig gjennom sceneframføringer berørte og berører han oss med sanger om skikkelige temaer som: sårbarhet, skam, anger, skyld og det fornedrede. De glimrende formuleringene hans treffer oss ofte rett i hjertet og gir «aha»-opplevelser.

Den aller beste måten å hedre Ole Paus på er å bruke visene hans. Vi som er aktive i viseverdenen bør være gode på å spre dem.

 

Relaterte saker

Ole Paus Årets Spellemann 2013 Tom Øverlie NRK P3

Ole Paus er død: Alt vi vet er at alt blir savn

Kunstneren, kritikeren og sangdikteren har vært en kraft i musikklivet vårt i over et halvt århundre. I natt gikk han...

Ole Paus i Lage Musikk sitt studio

Torgny Amdams podkast om å lage musikk takker for seg med Ole Paus i stolen

Siste episode i podkasten der musikkskaper intervjuer musikkskapere er ute i dag.

Ole Paus Årets Spellemann 2013 Tom Øverlie NRK P3

St. Olavs Orden til Ole Paus

Kunstneren og samfunnskritikeren gjennom mer enn femti år får utmerkelsen for sin fremragende kunstneriske innsats.

Ole Paus og Real Ones, 2005 (Foto: Kristian Ridder Nielsen, for Kongsberg Jazzfestival)

Ole Paus og Real Ones: Gjenskaper historien på Kongsberg Jazzfestival

– Sterke krefter har ivret for at Ole Paus skal spille med et dritbra band igjen. Valget falt på Real...

NyNorsk messingkvintett med Tora Augestad Hyllest til Ole Paus

Nordlysfestivalen med hyllest til Ole Paus

NyNorsk Messingkvintett, Tora Augestad og Marcus Paus feirer visekunstneren og sangdikteren Ole Paus’ 75-årsdag – bittelitt på forskudd.

Flere saker

Helge Deathprod Sten

Deathprod forbereder album

Helge Sten, også kjent for å produsere andre artister som Motorpsycho og Susanna, har sendt ut sin komposisjon nummer én...

Trond H. F. Kverno

Trond Kverno utnevnt til Ridder

H. M. Kongen har utnevnt organist, komponist, musikkpedagog og geistlig Trond H.F. Kverno til Ridder av 1. klasse av Den...

Aillohas

Arktisk Filharmoni vil styrke samisk og kvensk i klassisk musikk

– Vi vil bidra til å øke kunnskapen om samisk og kvensk musikk på det klassiske feltet, sier Andreas Gundersen,...