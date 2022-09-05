Edvard pris til Stein Urheim og Jørgen Træen i klassen Samtid

Samtidsprisen gikk til Stein Urheim og Jørgen Træen (bildet), og Øyvind Skarbø ble tildelt prisen i kategorien Åpen klasse (bilde og nærmere omtale i saken). (Foto: TONO)

Edvard-priser til Stein Urheim, Jørgen Træen og Øyvind Skarbø

05.09.2022
- Red.

Under helgens bransjefestival Vill Vill Vest i Bergen ble årets to første Edvard-priser delt ut på Apollon Platebar. Øyvind Skarbø fikk Åpen klasse-prisen for Skarbø Skulekorps’ album «Dugnad», Stein Urheim og Jørgen Træen fikk i Samtid-kategorien for albumet «Krympende Klode».

Gitarist og komponist Stein Urheim og musikkprodusent og musiker Jørgen Træen ga i september 2021 ut albumet Krympende Klode, en plate der de «henter de frem sine personlige samlinger av synther og strengeinstrumenter fra hele verden, og lar rommet mellom det elektroniske og analoge krympe mellom rillene på en LP,» som vi kan lese om utgivelsen på jazzinorge.no.

Juryen bak Edvard-prisen, som organiseres og deles ut av Tono, beskriver albumet som «en svært vellykket plate som fyller samtidsmusikalske buzzwords som ‘lekent’ og ‘sjangeroverskridende’ med innhold», og fortsetter slik:

Træens klangverden har klare referanser til den elektroniske musikkens spede begynnelse, og Urheims strengeinstrumenter er hentet fra musikkulturer over hele kloden, men i formsterke komposisjoner, hvor også opptak av dyr og mennesker får klinge med. Disse lydverdenene belyses på nye måter og resultatet fremstår som noe helt nytt og eget. Det er morsomt, det er vakkert og det er tankevekkende.

Trommeslager, komponist og mannen bak Skarbø Skulekorps, Øyvind Skarbø, fikk Edvard-prisen i åpen klasse for albumet Dugnad. (Foto: TONO)

På Skarbø Skulekorps’ seneste utgivelse, Dugnad, har musikerne spilt inn sine bidrag på hver sin kant av landet. Hjernen bak er komponist og produsent Øyvind Skarbø. Resultatet er en mangefasettert miksteip full av musikalske innfall og uttrykk. På den ene siden er det tilsynelatende tilfeldig og rastløst, med overraskelses- og gjenkjennelsesmomenter som avløser hverandre. På den andre er det hele mesterlig forent gjennom Øyvind Skarbøs imponerende kreative og kompositoriske teft. Musikken sjarmerer og rører med sin lekenhet og sine referanser. Den beveger seg blant annet mellom samtidsmusikk, jazz, gamle tv-spill, funk og 17. mai. Denne utgivelsen er befriende umulig å sette i bås, og er en verdig vinner av årets Edvard i Åpen klasse, sa Tonos Edvard-jury om Skarbøs Dugnad.

Vinnerne får 50 000 kroner, et trofé og et diplom laget av Magne Furuholmen.

Årets jury har bestått av Torgny Amdam (NOPA, juryleder), Samsaya Sharma (NOPA), Kristin Norderval (Norsk Komponistforening), Martin Rane Bauck (Norsk Komponistforening), Ole Børud (uavhengig), Sten Ove Toft (uavhengig), Oda Svendsby (Musikkforleggerne) og Andrew Smith (Musikkforleggerne).

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Edvard-prisenJørgen TræenØyvind SkarbøSkarbø SkulekorpsStein Urheimtono

