Dette er plata Tønes har fått Spellemann for

Ukas første Spellemann er delt ut. Ballade møtte prisvinner Tønes da han nettopp hadde laget og gitt ut «Thilda Bøes legat».

Uka vi er i nå, uka etter påske 2022 innledes med at Tønes – Frank Tønnesen – mottok Spellemann i kategorien Viser/visepop. Den kom ut i høst. Spol tilbake til oktober, Oslo i sol: Ballade.no finner i anledning fram møtet med denne særegne tekstforfatteren, revymannen og visesangeren fra da plata Thilda Bøes Legat var ny.

Særlig den der om Waldorfsalaten – og den om han som går med genseren bak fram – var tekster vi måtte snakke om, to av låtene på denne nå prisvinnende plata.

– Det er jo en del av min måte å lage sanger: å finne ting som bare er vanlige, men som ingen har laget sang om, sier Tønes til Ballade.

Det er så stor forskjell på de menneskene som kan gå rundt med genseren bak fram, og dem som oppdager det med ein gong!

– Tønes

Etter ti album fra landets mest underfundige viseunivers ble den nyeste plateugtgivelsen den merkeligste for Frank Tønes Tønnesen fra Sokndal mellom Flekekfjord og Egersund. Ventetida på slippet ble bare lengre og lengre, det var jo 2020 og 2021.

Han synger at små ting vinne øve de store når han lager kjærlighetssang. Og lar dét også være beskrivelsen av sin metode: Det er de små druesteinene i waldorfsalaten som til slutt velter lasset. Det er en genser tatt på bak fram som trekkes og trekkes. Dette er objekter i tekstene på hans nyeste plate. Skal du få noe ut av dem, må du egentlig høre hvordan de opptrer i låtene «Du e den rette», «Spleiselag/Waldorfsalat» og «Gensaren bag fram». De er å finne på plata Thilda Bøes Legat.

Men vi må jo prøve: Hvem er det som har gått rundt med genseren bak fram? Hvor?

– Nei, det. Ingen spesielle folk. Den sangen ble laget til en revy – samme revy som den «Spleiselag/Waldorf». Den er en typisk Tønes-tekst, vil jeg si. Vi sitter i andreetasje, i eikemøblene i kafeen, på nye Deichmann i Bjørvika.

– Jeg bare kom på den setningen med «genseren bak fram». Sånn er det gjerne; en situasjon, et bilde dukker opp, og så er det bare å prøve å finne noe som kan komme etterpå. Jeg liker å skrive for å få til den rytmen jeg vil ha. Både for å rime og for å ikke rime. Jeg likte setningene, sier Tønnesen.

– Nå har anmelderne tolket mye inn i denne sangen allerede …

– Har de?

– Ja, du leser kanskje ikke anmeldelser?

– Nei, ikke egentlig, men denne gangen var det så lenge siden, så jeg klarte ikke la vær. Jeg prøver å unngå å lese, jeg hører aldri på intervjuer med meg sjøl, til vanlig. Var det det at de tolker bygdedyret inn i teksten? Det er der jo, det er ganske tydelig, bekrefter han.

Sangene *trenger* ikke tolkes, sier Tønnesen til Ballade:

– Den kan også bare være en sang om en som har genseren bak frem. Og når jeg skriver den, er den jo akkurat det; en konkret ting. At du kanskje har lappen som henger her (peker). Det kunne skjedd meg. Men så er det så stor forskjell på de menneskene som kan gå rundt med genseren bak fram, og dem som oppdager det med ein gong! beskriver han.

– Jeg fikk en melding fra en kamerat som sa han skulle slå meg hardt fordi jeg hadde skrivi den sangen der, hehehe!

– Ja. Men jeg veit hvorfor han skreiv det til meg.

Ja vel. Mysteriet bevart. Men det er altså slik at også opphavsmannen oppdager noe mer med tekstene, mer enn det han så da han begynte å skrive – kanskje lenge etterpå.

PS: Spellemannstatuetten fikk Tønes på direkten på NRK P1 mandag 18. april – noe som har avstedkommet litt debatt, for hvert år må noen ta for seg de kategoriene som ikke kommer med i «hovedshowet». Tønes kommenterte prisen og saken på egen Facebook-side slik: Plutselig fekk me Spellemann for «Thilda Bøes legat»! Det va veldig stas! Tusen takk te juryen for at det holdt heilt inn.

Tønes dedikerte prisen «te alle så va med å lagte plado». Men kå ska eg sei te dei andre nominerte, Marthe Valle, Eva Weel Skram og Daniela Reyes?, skriver han videre. Dokke måtte høyra på radio at eg fekk prisen på «Trafikk og Musikk»! Det blei fryktelig feil, alle sko våre i ein stor sal, litt nervøse og spente, fint pynta på ein stor fest for musikken. Beklage og respekt!

Etter at Tønes vant for sine viser, har Hedvig Mollestad mottatt sin i kategorien Åpen klasse for albumet Tempest Revisited.