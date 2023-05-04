Arena Klassisk diskuterer kritikkens plass i media

Bransjetreffet for klassisk musikk er i gang.

Fra fredagsprogrammet til Arena klassisk sakser vi: Kunst kan og må faglig vurderes – men hvilken plass skal den få? Hvilken plass har den fått? Hvordan har kritikkens rolle endret seg i takt med endringen av mediebildet vi lever i? Dette er noen av spørsmålene som panelet får i oppgave av bransjetreffet for klassisk musikk, Arena Klassisk, å svare på. I paneldebatten Kulturkritikkens rolle i dagens mediebilde samles Hilde Halvorsrød (scenekunst.no), Eystein Sandvik (kritiker i NRK), Maren Ørstavik (frilanskritiker, forfatter) og Ballades egen redaktør Guro Kleveland. De ledes av musiker og operasjef Kari Pavelich.

På programmet til Arena Klassisk står også en liveversjon av Kontrapunkt, den tradisjonsrike kunnskapskonkurransen for klassisk musikk. Her er Arild Erikstad (NRK) programleder.