Norge har i mange år hatt musikere på verdenstoppen, selvsagt også innen den klassiske sjangeren. Kulturavdelingen i NRK ønsker ifølge regissør Torstein Vegheim å dokumentere dette skikkelig.

Først ut var portrettet av sopranen Lise Davidsen, der intervjueren Arild Erikstad samarbeidet med regissør Ninja Benneche. Nylig kom også Klangen av Andsnes, der pianist Leif Ove Andsnes ble portrettert. Vi har snakket med NRK-veteran Torstein Vegheim om dette programmet, som alt har blitt svært godt mottatt av mange seere.

– Vi har vært tre personer som har jobbet tett sammen gjennom idéutvikling, forarbeid, filming og etterarbeid: fotograf og klipper Brynjar Widerøe, journalist Arild Erikstad og jeg. I praksis glir rollene litt over i hverandre med hensyn til innhold og valg. Vi er et godt team, synes jeg.

– I dokumentaren følger dere Andsnes gjennom et helt år, med en mengde viktige konserter. Ba han på noe punkt om at kameraene skulle skrus av – eller hadde dere tilnærmet fri tilgang til ham?

– Arild Erikstad kjenner artisten Leif Ove fra før av gjennom en rekke intervjuer og konsertopptak. Vårt ønske var at dette også skulle bli et personlig program, men med musikken som det bærende element. Tilliten var i utgangspunktet på plass, så Leif Ove gav oss full tilgang.

– I tillegg til at vi var ringside på store konserter som for eksempel i Royal Albert Hall under The Proms, fikk vi også filme ham og samboer Ragnhild Lothe og barna hjemme i Bergen, samt på fisketur på hytta deres på Kjerringøy. En helt fantastisk fin familie å komme tett på!

– I Klangen av Andsnes intervjuer dere også en rekke andre personer, inkludert kritikere og dirigenter. Hvor mange timer med opptak ligger til grunn for det ferdige resultatet på en time og femten minutter?

– Jeg anslår opp mot 20-30 timer. Kanskje mer. Alle samtaler gjøres også på engelsk, så vi klipper akkurat nå en timelang engelsk versjon for det internasjonale markedet. Arild Erikstad har årelang erfaring, innsikt og kjennskap til europeiske orkestre og konserthus. Dette åpner dører inn til scener og bak scener i inn- og utland. Det handler i bunn og grunn om troverdighet og tillit hele veien.

– Samtidig er det jo stadig flere som «oppdager» Andsnes, også her hjemme. I fjor høst spilte han solokonsert i Operaen for utsolgt hus. Hjemme i Bergen er han en stor stjerne for mange, men han er også en litt beskjeden person som mest fokuserer på det som er viktig for ham.

– Dokumentaren tar for seg ett år i Andsnes’ liv, men handler også om et helt liv dedikert til musikken og mestring av instrumentet. Var det viktig at dette også kunne fungere som et psykologisk og musikkfilosofisk portrett?

– Ja. Dette ligger i bunnen for portrettene av Lise Davidsen, Leif Ove og trompetist Tine Thing Helseth, som vi akkurat nå starter opp med. I Klangen av Andsnes snakker både Leif Ove og samboer og musiker Ragnhild Lothe åpent om gode og mindre gode dager, både på og utenfor scenen. Dette bidrar til at vi ble godt kjent med begge to, og gjør programmet ekstra interessant.

– Vi ønsker at programmene skal oppleves som aktuelle, så derfor er arkivbruken minimal og opptakene ferske. Vi har også lagt inn et ekstra gear på billedsiden, så alt nytt er tatt opp i 4K – og på lydsiden sender vi ut i surround (5:1). Til høsten sender vi det også ut med Dolby Atmos i NRK-appen.

– Du har selv jobbet med et stort antall produksjoner gjennom en liten mannsalder. Du har gjort mye forskjellig, men hva er grunnen til at du først og fremst har viet deg til å jobbe med utgangspunkt i musikk?

– Jeg kommer fra et levende musikkmiljø på Notodden der vi på 70-tallet digga jazz og blues, og hørte alle de store jazzmusikerne på Kongsbergfestivalen hvert eneste år. Jeg jobba da mest som foto/journalist for lokalpressen, og så hvordan NRK dekket festivalen med store team og svært teknisk utstyr. Jeg kom meg så inn i NRK og fikk være assistent for regilegenden Svein Erik Børja og den fantastisk flinke regissøren Jan Horne. Slik lærte jeg meg det grunnleggende i historiefortelling og regi. Det aller første jeg hadde regi på var et enkelt opptak med De Press i 1981. Låta «Fiskepudding!» var et kick!

– Formende var også det åpne miljøet i Zikk-Zakk-redaksjonen med Odd Arvid Strømstad, Ivar Dyrhaug, Karin Westrheim, Jon Ola Sand, Vera Kvaal, Petter Nome og andre flotte folk. Vi lagde direktesendte musikkonserter og videoer med norske band på samlebånd gjennom hele 80-tallet. Og jeg hadde topp hjelp til intervjuer fra musikkjournalister i VG, Dagbladet og Arbeiderbladet da vi lagde Rock 89/Rock 90-serien.

– Siden har jeg jobbet mye mer sjangerfritt og lært meg nye ting langs veien. Viktige prosjekter for meg har også vært Spellemannprisen, TV-Aksjonen, Året med Kongefamilien, Åpningen av Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika, Lindmo, Festivalsommer med flere. Sånn sett er NRK fremdeles en fantastisk åpen arbeidsplass med ditto team.

En av Torstein Vegheims utvalgte favoritter fra arbeidet hans gjennom mange år: Raga Rockers «Fritt liv», 1989

– Har du selv noen forbilder innen musikkdokumentarer – eller noen tanke om hva som skaper en vellykket dokumentar?



– D.A. Pennebakers roadmovie «Don’t look back» med Bob Dylan fra 1967 er bare helt herlig. Den håndholdte, direkte og ufiltrerte stilen liker jeg godt. Lista kan gjøres lang, men alle filmer med gode musikere med noe på hjertet berører. Sammen med poeten Jan Erik Vold gjorde jeg en dokumentar om lyrikeren Gunvor Hofmo. Pluss flere andre prosjekter med Jan Erik og Kåre Virud, som jeg er svært takknemlig for å ha kunnet bidratt til.

– Dokumentaren jeg nylig gjorde om «Kalvøyafestivalen – 50 år siden første riff» i samarbeid med forfatter Leif Gjerstad, forlegger Erland Bekkelund og NRK-klipper Helge Hellebust var et stykke musikalsk graveprosjekt som var veldig stas å få på lufta.

– Du har lagd programmer med utgangspunkt i både populærmusikk og klassisk musikk. Har du selv like stor glede av begge deler?

– For meg er det uansett viktig å prate godt med musikerne om valg av location, design, plassering, lyd og lyssetting. Vi må være med på å gi dem et godt rom å være i for å yte maks. Det gjelder om du skal spille solo hardingfele eller i et jazzband.

– Uttrykket fotografen og jeg velger henger nøye sammen med det å få frem det aller beste i musikerne og skape en visuell fortelling. På direkten og under live-konserter, som jeg også gjør en god del regi på, blir det fort mer tradisjonell visuell formidling. Men å få fram trøkket på scenen og møtet med publikum er sentralt.

– Med klassiske konserter setter jeg meg inn i orkesterpartituret for å få en god forståelse for musikken. De jeg da jobber tettest med er KORK, som har en utrolig spennende og variert musikalsk profil og helt topp musikere. Slike konserter må også groove på sitt vis. Så svaret er absolutt ja.

Hele Klangen av Andsnes kan du se på denne siden fra NRK. Programmet om Lise Davidsen, kalt Stemmen som erobrer verden, kan oppleves her.