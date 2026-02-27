Forfatter: Arvid Skancke-Knutsen

Aurora
SerierMusikkvideo

Ballade video: Kom nærmere i stormen

Søndag morgen med Arif Murakami, Tomora x 2, Ida Stein, Morten Qvenild, Håkon Siri, Filip Ring, FRANTX og Bladverk x...

Still fra musikkvideo Døssi
SerierMusikkvideo

Ballade video: Søvnløse netter

Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og...

Stillbilde fra MAIZU & RICHARD – Kaundamani
SerierMusikkvideo

Ballade video: Trygghet og kontroll

På utstilling med Himmelleite, Luna Mare, Andie Loui, Maizu & Richard, Kristine Blir Rapper, Kamelen, Rule Of Two og Clawfinger.

Stillbilde fra musikkvideoen til Simin Tander – The Wind Within Her
SerierMusikkvideo

Ballade video: Mellom årstidene

Vi ser fremover og bakover med Simin Tander, Vegar Vårdal, Elin Furubotn, Nea & The Regulars, Emil Kárlsen & Ivar Beddari,...

Stillbilde fra Vreid og Djervs musikkvideo «Loving the Dead»
SerierMusikkvideo

Ballade video: Noen der ute

Vi ser opp på himmelen med Lariel, Raging Lines, Takahashi & Lynch, Smerz, Laughing Stock, Vreid og Djerv feat. Chris...

Stillbilde fra videoen «Consider Me Venus» av Sei Selina
SerierMusikkvideo

Ballade video: Vi passerer 300

Hurra! Vi feirer 300 utgaver av Ballade video med Erlend Ropstad og Lars Winnerbäck, Yndling, Døssi, Miia, Ruben Magnus, Nicolas...

Stillbilde fra konsertvideoen What Happened to the Earth? Live from Mexico
SerierMusikkvideo

Ballade video: Kvinnenes lyd

Møt Aurora, Amalie Holt Kleive, Moron Police, Henry Oak, Torgny Amdam, Clawfinger, Feral Nature og Mayhem. 

Stillbilde fra Bellmanns musikkvideo «She’s reading Poe»
SerierMusikkvideo

Ballade video: – Hun leser Poe

Ukens musikkvideoer med Ensemble neoN, Bellman, Sara Fjeldvær, Kristian Kristensen, Heigh Chief, Jonathan Floo & Namsfogden, Lonely Crowd og Gothminister...

Still fra «Kraken» av Vreid
SerierMusikkfilm

Ballade video: Krake søker make

Dusinet fullt med Ulver, Sara Fjeldvær, Rebecca Bangfield, Sult, Simon Moholt & Pilgrim, Les Dunes, Kalandra, Vreid, Via Doloris og...

Stillbilde fra Loungemeister (Purple Moss Computer Version) av Ugress
SerierMusikkvideo

Ballade video: Årsbeste 2025

Tolv glimt fra en påbegynt virkelighet.

Trond Kallevåg med band – Tuva Halse, Gard Nilssen, Mats Eilertsen – Oslo, Norge 29.09.2024Trond Kallevåg, Minnesota
IntervjuMusikken og livet

Trond Kallevåg, del to: Mellom Træna og Hawaii

– Om en filmskaper leser dette, er det bare å ta kontakt.

Tomora – «Ring the Alarm»
SerierMusikkfilm

Ballade video: Signaler fra det ytre rom

Ekstra stor utgave med Anne Sandøy, Misty Coast, Oakland Rain. Luke Elliot, Lonely Crowd, Geir Sundstøl, Thea Wang, Tomora, Marqide,...

Stillbilde fra Utan dom. «Fairytale of Greåker»
SerierMusikkvideo

Ballade video: Bandet med svovelstikkene

Det nærmer seg jul med Utan Dom., Mari Boine, Hedda Aronssen, King Hüsky, Bastian, Torgny Amdam, Gothminister, Frode Barth, Flexi...

Still fra musikkvideo til Sassy
SerierMusikkfilm

Ballade video: Om å våkne fra drømmer

Vi nærmer oss desember med Thea Grant, Mari Boine, Hanne Tveter, Helene Bøksle, Charlotte Qvale, Sassy 009, Ilkama, Jenny Berger...

Still fra UNIAH Hallucia
SerierMusikkvideo

Ballade video: Du kan ikke høre meg

Vi holder oss våkne med Uniah, Sikade, Nadia Essah, Åsmund Nesse, Død Drøm og Gluecifer. Og en times konsertfilm med...

Kristin Vollset – Robin in the Hood
IntervjuMusikkfilm

Ballade video spesial: Musikal fra The Musical Slave

Kristin Vollset med original og imponerende film fra hestemiljøet i Dublin.

Still fra Vegar Vårdal
SerierMusikkvideo

Ballade video: Kampen for tilværelsen

Stev og sull med Vegar Vårdal, Alessandra, Lisa Dillan, Airbag, Hedvig Mollestad Trio, Leknes & The Layoffs x 2 og...

Still fra video Anders Kregnes Hansen, «?Corporel»
AktueltMusikkvideo

Ballade video spesial: Med kroppen som instrument

Musiker Anders Kregnes Hansen er kreftsyk. Og må samtidig kjempe mot systemet.

Stillbilde musikkvideo Simon Moholt
SerierMusikkvideo

Ballade video: – Jeg elsket deg nå og da

Om den menneskelige eksistens med Anna Soleil, Lariel, Ole Martin Huser-Olsen, Simon Moholt & Pilgrim, Torgny Amdam, Julie Bergan, Rule...

Skjermbilde Ballade video
SerierMusikkfilm

Ballade video: Knask eller knep

Vi banker på dørene med Seigmen, Jørgen Nordeng med Torgeir Waldemar, Nonne x 2, Nothing Personal x 2, MIIA og...

Niilas musikkvideo
SerierMusikkvideo

Ballade video: Biff à la Niilas

Vi ser film med Sassy 009, Iris Caltwait, Emmerhoff & The Melancholy Babies, Les Dunes, Torgeir Waldemar, Anna Of The...

Skjermbilde Ballade video 17 okt
SerierMusikkvideo

Ballade video: Spell no’ Stones, da!

Ned i hullet med Ragnhild og, Humle, Vidar Furholt, Døssi, Alle Gode Ting, Quarter Wolf, Charlie Watts International og Nilsen’s...

Stillbilde fra Fred Stranger video
SerierMusikkvideo

Ballade video: Vi løper for livet

25 år med Ballade på nett. Vi feirer med Meadows & IO, Emmerhoff & The Melancholy Babies, Yesterdaze, Fred Stranger,...

Stillbilde fra videoen til Miia
SerierMusikkfilm

Ballade video: Kronblad på asfalten

Vi ifører oss gule vester med MIIA, Lonely Crowd, Eir, Kenneth Lien & Center of the Universe, Hedda Aronssen, Ember,...

Stillbilde White Trash Blues Band
SerierMusikkfilm

Ballade video: Klovner i kamp

Ut på veien med Sassy 009, Mikoo, Date of Birth, Sara Fjeldvær, Anna of the North, The Orchestra!, Kåre Indrehus...

Årabrot
SerierMusikkfilm

Ballade video spesial. Årabrot: – Vi har en masterplan

Årabrot har alltid beveget seg mellom det tunge og det lette, det mørke og det lyse. – Da jeg var...

Stillbilde – Ballade video
SerierMusikkvideo

Ballade video: Gi meg solen

Vi myser opp mot himmelen med Martin Hagfors og Tuva Syvertsen, Violet Road, Ole Kirkeng, Moreller, Les Dunes, Sad Chloë,...

Rebekka Garden – still fra videoen «Balanse»
SerierMusikkvideo

Ballade video: Reinlender i Havanna

Vi jubilerer med Vilde Tuv, Rebekka Garden, Thea Grant, Anna Of The North, Ingrid Jasmin, Rule Of Two, Sverre Smed...

Sommarbeite – still fra video – Maurseth
SerierMusikkvideo

Ballade video: Villrein og mirakler

Ut på vidda med Benedicte Maurseth, Veps, Ida Stein, Fig Tape, Henry Oak, Kristine Hovda, Eplehagen og Hopalong AKA.