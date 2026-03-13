Ballade video: Søvnløse netter

Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Ekstra stor utgave av Ballade video i dag. Vi slår til med hele ti videoer, inkludert det nesten 20 minutters live-bidraget til Nicolas Leirtrø’s Action Now! Like mange videoer med plateaktuelle artister står allerede i kø til publisering neste fredag. Det er veldig gledelig.

Varsko. Samtidig bør vi også være oppmerksomme på de store utfordringene som er knyttet til bruk av kunstig intelligens (KI). YouTube står i fare for å bli druknet i såkalt «AI slop» – masseprodusert kvasi-innhold nesten uten menneskelig innblanding. Det dreier seg nå om mer enn 20 prosent av nye videoer – og vokser stadig. Rundt 34 prosent av all ny musikk som ukentlig lastes opp hos Spotify eller YouTube er nå så godt som uberørt av menneskehender.

Det er ingen tvil om at KI kan være et nyttig, rimelig og kreativt hjelpemiddel. Men det er mildt sagt forstemmende å måtte lete seg gjennom titusener av KI-genererte innslag – på bekostning av artister, fotografer og regissører som legger tid og kreativitet, krefter og ressurser i å skape ny kunst. Kanskje nettopp derfor vil jobben vår som kuratorer bli enda viktigere den nærmeste tiden.

Kort sagt: God fornøyelse!



SYNNE SANDEN: Flesh

Premiere! I dag slipper Synne Sanden både ny musikkvideo, en single og en remix. Hun har selv skrevet sangen «Flesh», der hun tar seg av vokal og keyboards. Kim Reenskaug bidrar med beatloops.

– Musikkvideoen til «Flesh» er basert på en solo-livesession, forteller Synne Sanden. Hun har også co-regissert videoen med Anna Fabricius.

Dette er en live-versjon av singelen. Samtidig forteller «Flesh» en historie, og fremstår som en protest mot alle former for vold.

– «Flesh» er en protest mot både den psykiske og fysiske volden, vold i nære relasjoner, på gata og i krig, sier Sanden til oss.

– Låta skreiv eg etter eg innså at det er mange fleire enn eg trudde som har opplevd vold. I en eller annen form – og en eller annen grad.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Dette skapte en følelse av sorg og sinne i meg. Eg fikk et behov for å skrive om hvordan volden skader. Og hvordan den ofte kommer fra de som sjølv har opplevd vold, og dermed videreføres.

– I videoen ønsker eg og filmskaper Anna Fabricius å formidle hvordan volden kan skape en følelse av sårbarhet. Og om kraften man kan føle i å ta tilbake det man har blitt fratatt.



DØSSI: Søvnlause netter

27. februar slapp Døssi singelen «Søvnlause netter», omtalt som en låt for «nye begynnelser, nytt år og en gryende vår». Som det heter i teksten:

Så mongen søvnlause netter / så mongen kvite flagg etter / eg vil gjerne ha mindre av dei/ og meir av alt som gjere dagen lettare.

«Søvnlause netter» ble skrevet i flere omganger av Døssi og Kristian Fanavoll Tvedt.

– Første dag var i et loftstudio ute ved sjøen – et sånt studio man tar båten til, hvor man på veien får litt tid til å tenke over livet, litt sånn underbevisst, sier Døssi.

– Jeg tror ikke det var før tredje runde i studio sammen med Kristian at det gikk opp for meg hva den egentlig handlet om. Det var en sånn låt jeg måtte leve litt ut for å forstå hva jeg egentlig hadde tenkt, og som til slutt oppsummerte hele den perioden før.

– Jeg føler iallefall at det kan være sånn noen ganger, at det er vanskelig å skrive om det man står midt oppi. Jeg trenger ofte litt tid på å prosessere fortiden, reflekterer Døssi.

«Søvnlause netter» er ute på Bluebirds, hennes eget plateselskap. Vi hører her Gudmund Guren (trommer), Sjur Folgerø (gitarer), Trygve Tronstad (keyboards) og Kristian Fanavoll Tvedt (synther). I tillegg til Ingrid Døssland selv på vokal.

Den fine videoen er ved Sara Westergaard Karlsen.



BJØRN BERGE: Early To Bed

«Early To Bed» er første smakebit fra det nye albumet til Bjørn Berge. Albumet er dedikert til det amerikanske kultbandet Morphine – et band som har vært blant den norske artistens aller største favoritter siden 1990-tallet.

Morphines særegne uttrykk, med barytonsaksofon, tostrengs bass og mørk, minimalistisk nerve, gjorde et dypt inntrykk på Berge allerede tidlig i karrieren. Denne platen omtales både som en hyllest og et personlig tilbakeblikk.

– Morphine var noe helt eget. De hadde groove, råskap og sjel på en måte som traff meg umiddelbart, og som fortsatt inspirerer meg i dag, sier Berge.

Apollon Records forteller at Bjørn Berge setter sitt tydelige musikalske avtrykk på utvalgte låter fra Morphines katalog på dette tribute-albumet.

– Dette har Bjørn gjort med respekt for originalmaterialet – men også med den karakteristiske bluesbaserte energien og uttrykket han er kjent for. Med en baritone-gitar i stedet for baritone-sax mellom hendene.

Bjørn Berge er fra Haugesund, og har så langt i karrieren gitt ut 14 album. Det har gitt ham to Spellemannpriser og Notodden Bluesfestivals Bluespris. Han turnerer også jevnlig i Europa og Nord-Amerika.

Videoen er ved Thomas Skattkjær Mortveit i Shady Shades, med Kjetil Rameckers i en ledende rolle. Albumet Morphine kommer 7. mai.



JONAS LOVV: Ya Ya Ya

Jonas Lovv Hellesøy er en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 i slutten av februar, og skal derfor representere Norge i den internasjonale finalen i Wien i mai.

Han stilte på audition i Idol i 2014, og var i 2025 med på den tiende sesongen av The Voice – Norges beste stemme. Her hadde han Espen Lind som mentor – og kom til semifinalen.

I mellomtiden var Jonas Lovv vokalist i synthpop-trioen Shuffle Baby, som ga ut fire digitale singler og én EP mellom 2017 og 2020. Som soloartist debuterte han i 2020, og har også stått bak videoer til låtene «Blind» og «Lovely Liar». 31-åringen har byttet på å synge på engelsk og norsk.

– Jeg kommer ikke fra noen musikalsk familie. Dette har vært en vei jeg har gått helt selv, fortalte han til NRK etter MGP-seieren.

– Jeg har en veldig støttende familie, men alle har vært litt sjokkerte underveis. De har jo sagt: Fortsetter han med de musikkgreiene? og Hvor kommer dette fra?

«Ya Ya Ya» er skrevet sammen med Sondre Skaftun.



JOAKIM KLEVEN: Freak

Om ikke «Ya Ya Ya» hadde gått til topps i Melodi Grand Prix, kunne kanskje «Freaks» vært et godt alternativ.

– Endelig kan jeg dele nyheten. Jeg er ute med låta og musikkvideoen «Freak», min første singel som signert artist hos Universal Music, forteller Joakim Kleven.

– Bare å skrive det her nå får meg til å gråte. Dette har vært en stor drøm som jeg har jobbet lenge for – og endelig er dagen her.

Joakim Kleven fra Oslo har blant annet vært influencer, produsent, klipper og TV-profil. Frem til 2021 sto han bak mer enn 1000 innlegg på bloggen sin, og kommenterte det på denne måten:

– Jeg er så heldig som får drive med det jeg elsker, nemlig å lage film, fotografere, reise, møte så mange fantastiske mennesker og bruke stemmen min til å løfte frem hjertesakene mine.

«Freak» er skrevet av Kleven selv. Han har også regissert musikkvideoen, som byr på et gjensyn med flere av deltagerne i TV-programmet I Kissed A Boy.

– Dette markerer starten på noe helt nytt i karrieren min. Det er noe jeg alltid har drømt om, men kanskje aldri helt turt å håpe på. Nå kjennes det riktig å gå all in.

Alt i 2014 debuterte Kleven med musikkvideoen «Scream it Out», som var et angrep på homofobi.



LEANDER: Før toget går

Premiere!

Leander følger her opp singelen «Hundre labyrinter» med «Før toget går», som beskrives som «en håpefull og bittersøt, uptempo poplåt om å si farvel på riktig måte.»

– Bygget rundt en symbolsk togmetafor, skildrer «Før toget går» et vendepunkt i livet: avskjeden med en kjærlighet som ikke fungerte, men som likevel ble nødvendig.

Leander beskriver låten som en rom com-scene i det hovedkarakteren sier ha det til en tidligere “love interest” – et øyeblikk som markerer starten på neste kapittel.

«Før toget går» er skrevet, mikset og produsert av Leander selv. De siste årene har bergenseren markert seg som låtskriver og produsent med flere utgivelser bak seg. Det inkluderer albumene Du vet at eg liker når du danser (2021) og Gutten fra regnet (2024).

Leander, alias Joachim Leander Lauritsen, skriver alt selv – og produserer det meste. Han har også idé og klipp på videoen, som han har filmet med Benjamin Hammervold.

«Før toget går» er ute på Regnfall Records.



TWIN SERPENT: Stellar Suicide

– Dette er den første sangen som ble skrevet for det kommende albumet vårt. Selv om den er den mest muntre, definerer den også bandet på en fin måte, sier Twin Serpent fra Trondheim.

Twin Serpent kaller seg «en skjønn forening av leken ku-punk og kosmiske tekster». Det nye albumet slippes til våren på finske Svart Records – og i Norge via Fucking Northpole Records.

Twin Serpent er Timo Silvola (vokal, banjo, akustisk gitar), Hanna Fauske (vokal, bass), Tony Gonzalez (gitar, kor) og Viktor Kristensen (slagverk, perkusjon). De spilte inn det nye albumet i løpet av slangens år i Piir-studioet, bare fem minutters gange fra hjemmet deres på Svartlamon i Trondheim.

– Videoen oppsummerer sangen med en gal alkymist som oppdager en stjerne som forsvinner – og den rare kjærlighetskommunikasjonen mellom to slangelignende karakterer som reflekterer albumcoveret og bandnavnet.

Hanna Fauske har produsert og regissert videoen, som hun har filmet med Nadia Caroline Andersen. Hun og Timo Silvola står bak scenografien, der Steinar Olav Moe, Ingeborg Dugstad Sanders og Jonas Dalen Espseth spiller ut dramaet.



NULLSKATTESNYLTERNE & TEATER NONSTOP: Søng Baby Søng

I desember 2025 og januar 2026 jobbet Teater nonSTOP fra Namsos sammen med bandet Nullskattesnylterne. Resultatet kan du nå se her.

– Denne gangen ga vi en utrolig flink og produktiv teatergruppe for folk med funksjonsvariasjon det fulle ansvaret for å lage video til en av våre låter, forteller vokalist Torkil Torsvik i Nullskattesnylterne.

– Teater nonSTOP valgte «Søng Baby Søng» og utviklet ideer, manus og alt det visuelle på egen hånd. Vi kosa oss utrolig mye i samarbeidet med denne herlige gjengen, og er superfornøyde med resultatet.

Teater nonSTOP er et profesjonelt teater fra Namsos hvor de fleste aktørene er personer med funksjonsvariasjon. Teatret jobber på tvers av ulike kunstuttrykk og utforsker teater, dans og musikk gjennom improvisasjon, koreografi/komposisjon og diskusjon.

Idé, filming og regi er ved Teater nonSTOP, mens Sigurd Bleken har klippet sammen resultatet. Koreografi og veiledning har vært ved Line Strøm og Stina Stjern.

– Nå skal vi feire videoslippet med en liten eksklusiv konsert og fest på Folk i Oslo fredag kveld, avslutter en fornøyd Torkil Torsvik.

Nullskattesnylterne består ellers av Daniel Viken og Åsmund Prytz (gitarer), Eirik Øien (bass) og Tom Modell Alte (trommer).



HALCYON DAYS feat. Jonas W. Hansen: Save Me From Myself

Halcyon Days startet i Oslo i 2012, og slipper her «Save Me From Myself» som første smakebit fra deres kommende album. Den beskrives av utgiver Indie Recordings som en kraftfull ny singel som «kaster seg rett inn i den emosjonelle kjernen til moderne metalcore, samtidig som den står fjellstøtt i sjangerens harde røtter».

– Med beinharde gitarer, drivende trommer og knusende breakdowns, kombinert med et massivt refreng fremført av Jonas Westerud Hansen fra Fixation fanger «Save Me From Myself» spenningen mellom indre mørke og urokkelig hengivenhet, heter det i pressemeldingen.

Sangen er skrevet, arrangert og produsert av trommeslager Eirik Bjerke, gitarist Andre Sørensen, bassist Steffen Johansen og sanger Robbe Madsen. Robbe Madsen står også for teksten, mens Jonas W. Hansen fra Fixation og Stjernekamp er gjestevokalist.

Musikkvideoen er filmet og klippet sammen av Anine Desire.

Det kommende albumet til Halcyon Days heter Nothing To No One / Something To Someone. Det slippes på Indie Recordings 5. juni 2026.

Tidligere utgivelser inkluderer Rain Soaked Pavements & Fresh Cut Grass (2018) og Keep Myself From Sinking (2021).



NICOLAS LEIRTRØ’S ACTION NOW!: Action Now / Organ Cycle

Her kommer en dobbel-video fra Nicolas Leirtrø’s Action Now!, som er ute med albumet Entrance i dag. Det slippes som dobbel vinylplate, som CD og som digitale filer. Utgiver er Sauajazz, som er den enda litt mer eksperimentelle underlabelen til fine Sheepchase Records.

Action Now! består av Kit Downes (hammondorgel, piano), Veslemøy Narvesen (trommer, perkusjon) og Mats Gustafsson (saxofoner, fløyter). Bandet ledes av kontrabassisten Nicolas Leirtrø, som har skrevet og produsert all musikk på det nye albumet. Entrance ble spilt inn av Kyrre Laastad i Øra Studio i Trondheim i mai 2025.

– «Action Now» er definitivt den eldste låta og ideen i dette prosjektet, forteller Leitrø til oss.

– Det tror jeg mange av mine medmusikere i andre band kan skrive under på – det riffet der har blitt brukt som oppvarmings- og lydprøveriff i sikkert snart fem år! Jeg har også satt sammen trommegrooven Veslemøy spiller, som sammen med riffet egentlig utgjør hele låta.

– Senere skrev jeg en enkel melodi som jeg kunne høre for meg at passet Mats og Kit bra, og som kunne kickstarte den suggererende og nærmest transcendentale greia jeg var ute etter.

Vi ser og hører låten i et opptak fra Dokkhuset i Trondheim, gjort like før bandet entret Øra studio. Tor Torsken Breivik spilte inn materialet, mens Tomas Järmyr har mikset lyden.

– «Organ Cycle» var opprinnelig en ganske fast komposisjon med mange orgelklanger, skrevet ut på noter og trykket som en sirkulær syklus i linotrykk, som bare går rundt og rundt. Raskt ble dette imidlertid en løsere komposisjon, hvor Kit har ganske frie tøyler, men henter inspirasjon fra klangene mine.

– Disse ble raskt toppet av Mats på spilåpipa (en slags svensk blokkfløyte) – noe som til sammen gir et sound jeg aldri før har hørt! Det var en enormt grensesprengende opplevelse første gang jeg hørte det partiet komme til.

Videoopptaket er filmet og klippet av Juliane Schütz.



Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 304 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.