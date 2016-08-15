Evnen til å formidle budskap gjennom kunstneriske uttrykk trenger øvelse. Det er derfor viktig at barn og unge får arenaer for øving, der de kan utvikle sitt særpreg, skriver Rhiannon Edwards, Ingrid Kindem og Lin Marie Holvik.

Men hør da! kan en oppgitt ungdom rope når voksne ikke forstår hvordan det er å være ung i dag. Denne uken arrangeres årets store politiske happening, Arendalsuka, og for første gang får barn og unge mulighet til å fortelle politikere hva de mener er viktig. Tradisjonelt har Arendalsuka vært de voksnes arena, men om få år er det dagens barn og unge som kommer til å prege debattene og medieoppslagene.

Musikk, sangtekst og poesi er uttrykk som binder oss sammen på tvers av alder og landegrenser, det trenger igjennom ytre lag og berører oss. Vi ønsker at barn og unge skal få leke med tekst og musikk som uttrykksform og har tilrettelagt flere arenaer for dette. Kanskje hører politikere og de voksne bedre etter hva budskapet fra de unge er hvis det formuleres i en rap-tekst som spilles på radio?

«Det er lett å være rebell i kjellerleiligheten din»

I den opphetede flyktningedebatten høsten 2015 satte hip hop-duoen Karpe Diem dagsorden nettopp via sine raptekster. De tok et oppgjør med «nettroll» med sangen «Det er lett å være rebell i kjellerleiligheten din», og engasjement – det klarte de å skape! Klassekampens musikkanmelder skrev; «Si hva du vil om Karpe Diem, men når det gjelder spørsmålet om musikk er egnet til å skape politisk engasjement har de virkelig gjort en Grand Slam i dag – når justisministeren finner det verdt å kommentere en låt i pressen og bystyremedlemmer blir musikkanmeldere i kommentarfeltet (!)».

Karpe Diem har gjennom 15 år vokst seg til å bli Norges største band, og de har blitt kjent som det mest engasjerte og samfunnsrefsende bandet i Norge. Gutta synger om rasisme og fremmedfrykt, om et intenst ambivalent kjærlighetsforhold til Oslo og om politikere de synes er helt på trynet. Å utnevne Karpe Diem til et talerør for en hel generasjon er kanskje i overkant mye å legge på skuldrene til «vestkantsvartingene» (som de bitende ironisk omtaler seg selv). Men at låtene deres formidler hverdagsutfordringene til barn og unge anno 2016 mer treffende enn media, politikere, forskere og lærere gjør – det er det få som kan være uenig i.

Angsten er så «motherfucking ekte»

Noen temaer kan være vanskelig både for barn og voksne å ytre seg om. Fordi det er sårt eller fordi det er tabu. Angst og psykiske lidelser havner ofte i den kategorien. Høsten 2014 klarte bandet «Onkel P og De fjerne slektningene» det kunststykket og skape en monsterhit med singelen «Styggen på ryggen» som handlet om angst. Låta skapte debatt, dialog og økt åpenhet om psykisk sykdom og ble sågar anmeldt i Norsk Psykologisk tidsskrift under overskriften; Angsten er så «motherfucking ekte». Anmelderen mente at sangen rett og slett burde brukes som et folkehelsetiltak for «vi vet så godt hva han synger om».

Kulturens kraft og rolle i barn og unges liv og utvikling

Herbie Skarbie er en danser og musiker fra Uganda, nå bosatt i Asker. Under Arendalsuka vil han holde street-dance kurs for lokale ungdommer. Herbie brenner for kulturens kraft og rolle i barn og unges liv og utvikling, og mener at kultur «gir en plass til å være seg selv».

«Når man har det vanskelig, skriver jeg og får ut ting. I vanskelige perioder følte jeg meg fri når jeg holdt på med dans og musikk», sier Herbie.

Kreative prosesser gir trygghet, erfaring og gode evner til å uttrykke seg. Men for å få til dette trengs lokaler tilrettelagt for øving, utstyr for å skape kunst og arenaer for fremføring, enten det er dans, musikk eller teater.

Vår utfordring til politikerne er derfor en kulturpolitisk satsing på prosjekter rettet mot barn og unge, øvingslokaler og konsertsteder.

Rhiannon Edwards, daglig leder Musikkutstyrsordningen

Ingrid Kindem, styreleder NOPA

Lin Marie Holvik, direktør Kulturtanken

