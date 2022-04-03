Symboltungt festivalprogram i Valdres, med skjebnen og økologisk balanse i over- og undertoner

Symboltungt på brannstasjon med Skjebnesymfonien og ukrainske og svenske folkemelodier – og skjør idyll med økologi som undertone. Her er nyheter fra Valdres Sommersymfoni.

Kunstnerisk leder Guro Kleven Hagen lanserer årets program for Valdres Smmersymfoni. Festivalen finner sted 17.-19.juni og 23.-27.juni.

– Spesielt for i år er at 2022 markerer begynnelsen på “det grønne skiftet” for festivalen. Dette handler både om en bærekraftig avvikling og om kunstneriske valg. Gjennom musikken og i møte med publikum reflekterer vi rundt vår rolle som naturens beskytter. Valdres Sommersymfoni ønsker å bidra til engasjement og handlekraft på naturens vegne! skriver de i en pressemelding.

Første festivalhelg har overskriften “Idyll og Avgrunn” – som kan forstås på flere måter. Det er både en universell tematikk som dreier seg om livets skjørhet, og ikke minst handler det om hvordan klimaendringer kan ta oss fra idyll til avgrunn dersom vi ikke tar grep. Andre helg har fått tittelen «Det grønne skiftet» og setter fokus på artsmangfold, gjenbruk, miljøvennlige reiser med mer. Festivalen byr på fortidens mestere som Schubert, Strauss og Tsjaikovskij side om side med nåtidens komponister. Barokksolistene gir oss et humoristisk innblikk i 1700-tallets drikkeviser med Alehouse Sessions. Årets festivalkomponist, latviske Pēteris Vasks, er representert i flere konserter og vil være tilstede i Valdres for å dele innsikt i sitt musikalske univers. Det blir en symboltung konsert på brannstasjonen med Skjebnesymfonien og “Songs of the Sky” som bygger på ukrainske og svenske folkemelodier. Festivalen viser med dette sin solidaritet med Ukraina som bokstavelig talt står i brann i disse dager. Med konserten «Da Capo» på Revling gård setter vi fokus på verdien av gjenbruk av både klær og musikalsk materiale. Publikum kan ellers glede seg til kunstutstilling, stølsvanding, byvandring og lokale delikatesser. Som alltid er utøverne i verdensklasse og årets navn inkluderer blant andre Guro Kleven Hagen, Jakob Koranyi, Peter Friis Johansson, Marianna Shirinyan, Eivind Ringstad, Christian Ihle Hadland, Jennifer Stumm og Daniel Rowland.