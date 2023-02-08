Lena Bylund Andersen og Hanna Latinovic eier nå Sørveiv gjennom sitt selskap Umbrella entertainment AS.

(Foto: Byzakarias)

AktueltBransjen

Nye eiere for showcasefestivalen Sørveiv – igjen

Publisert
08.02.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Eierbytte for bransjefestivalen i Kristiansand.

For bare rundt ett år siden kjøpte MMA produksjon, som også drev Skral festival, Sørveiv av Musikkontoret SØRF. Nå har Sørveiv igjen fått nye eiere. Lena Bylund har kjøpt Sørveiv sammen med Hanna Latinovic.

Dette skriver Latinovic på epost til Ballade.

– Vi ønsker å sette stort fokus på teknologiutviklingen i musikkbransjen, noe som er veldig naturlig ettersom vi også har andre store satsinger innen tech lokalt, sier Lena Bylund.
Bylund er daglig leder, etter å ha vært festivalsjef for MMA da de var eiere. Bylund og Latinovic arrangerer sin første Sørveiv som eiere allerede 20–22. april. Bransjefestivalen i Kristiansand kan sammenlignes med andre regionale festivaler – Trondheim Calling og Vill Vill Vest – med fokus på musikkbransjen og showcasespillende artiser.

Dette blir trettende året bransjefestivalen finner sted. Festivalen er en arena for demoartister og internasjonale «up and coming» artister. I år spiller blant andre artistene Torine, Tyr, Ash Olsen og Simen Steinklev på scenene Kick, Kombinat, Telfords, samt Biscenen og Intimscenen på Teateret.

Relaterte saker

Skral og Sørveiv Mikal Vassbotn Jarle Kvanvig

Nye eiere for Sørveiv, sørlandets bransjefestival

MMA Produksjon AS, selskapet bak blant annet Skral Festival i Grimstad, overtar bransjefestivalen Sørveiv fra kompetansesentret Sørf.

Anna Willrodt, leder av Sørveiv

Bransjetreffet Sørveiv skjer tross alt

På grunn av koronanedstengning så det lenge ut som om Sørveiv, den regionale musikkbransjefestivalen på Sørlandet, ikke kom til å...

Flere saker

Aslaug Olette Klausen

Ny jobb: Klausen til Kontekst

Aslaug Olette Klausen har lang fartstid som frilanser, særlig som musikkjournalist. Nå er hun fast deltidsjournalist og konstituert redaktør i...

Eirik Hegdal mottar musikerprisen under Kongsberg Jazzfestival

Eirik Hegdal x 3 til Kongsberg Jazzfestival

Fjorårets mottaker av festivalens musikerpris spiller på tre ulike dager med tre forskjellige konstellasjoner under årets Kongsberg Jazzfestival.

Kim André Arnesen

Messe for massene

Hvordan er det med skjønnhetens kår i den nye klassiske musikken? Svaret ser ut til å være et «Jo takk,...