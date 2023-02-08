Eierbytte for bransjefestivalen i Kristiansand.

For bare rundt ett år siden kjøpte MMA produksjon, som også drev Skral festival, Sørveiv av Musikkontoret SØRF. Nå har Sørveiv igjen fått nye eiere. Lena Bylund har kjøpt Sørveiv sammen med Hanna Latinovic.

Dette skriver Latinovic på epost til Ballade.

– Vi ønsker å sette stort fokus på teknologiutviklingen i musikkbransjen, noe som er veldig naturlig ettersom vi også har andre store satsinger innen tech lokalt, sier Lena Bylund.

Bylund er daglig leder, etter å ha vært festivalsjef for MMA da de var eiere. Bylund og Latinovic arrangerer sin første Sørveiv som eiere allerede 20–22. april. Bransjefestivalen i Kristiansand kan sammenlignes med andre regionale festivaler – Trondheim Calling og Vill Vill Vest – med fokus på musikkbransjen og showcasespillende artiser.

Dette blir trettende året bransjefestivalen finner sted. Festivalen er en arena for demoartister og internasjonale «up and coming» artister. I år spiller blant andre artistene Torine, Tyr, Ash Olsen og Simen Steinklev på scenene Kick, Kombinat, Telfords, samt Biscenen og Intimscenen på Teateret.