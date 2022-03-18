Nye eiere for Sørveiv, sørlandets bransjefestival

MMA Produksjon AS, selskapet bak blant annet Skral Festival i Grimstad, overtar bransjefestivalen Sørveiv fra kompetansesentret Sørf.

Bransjefestivalen Sørveiv har siden starten i 2012 vært drevet av Sørf (sørlandets kompetansesenter for rytmisk musikk), og har som mål å være en møteplass for hele sørlandets musikkbransje.

– Vi skal fortsette den gode jobben som har blitt gjort og løfte arrangementet frem til å bli en nordisk musikk-bransjefestival med en inkluderende publikumsappell. Med hjelp av gode samarbeidspartnere og SØRF arbeider vi nå for at Sørveiv i løpet av få år skal ta plassen som den fjerde bransjefestivalen, ved siden av VillVillVest, Trondheim Calling og Bylarm, forteller Mikal Vassbotn i firmaet MMA Produksjon AS, som er de som har tatt over eierskapet til Sørveiv.

MMA Produksjon ble startet høsten 2019, med «intensjon om å gjøre seg bemerket med liveproduksjoner på sørlandet», som de omtaler formålet sitt som. I foretaksinformasjon om selskapet går det fram at det er eid av Vassbotn, Mariann Bjørnelv, som er festivalsjef for Moldejazz, og Anette Bylund, som er bookingsjef for Skral Festival i Grimstad, en festival som er heleid av selskapet MMA Produksjon. Mikal Vassbotn selv er kommunikasjonsrådgiver hos Kilden teater og konserthus i Kristiansand.

– Vi har hele tiden ønsket å skape mer enn bare Skral Festival, og arbeider for å skape flere arbeidsplasser innen kulturfeltet på sørlandet. Når det nå dukket opp en mulighet til å overta Sørveiv, kunne vi ikke la sjansen gå fra oss, sier Vassbotn i en pressemelding.

Jarle Kvanvig, fungerende daglig leder i Sørf, sier til Ballade i en e-post at det er bra for regionen med eierskiftet, og at MMA Produksjon er de rette til å skape vekst for bransjefestivalen:

– Sørveiv har fått seg nye eiere, og vi er veldig glade og spente på det. Sørf som kompetansesenter jobber for at bransjen skal vokse, at flere kan ha sitt kreative virke som inntektskilde og ikke nødvendigvis for at det er Sørf som eier av Sørveiv som skal vokse. Derfor er det veldig naturlig at det nå er andre aktører som tar over.

– Vi er veldig glade for at det aktører fra regionen som skal jobbe videre med Sørveiv, fortsetter Kvanvig. – Vi skal stå på sidelinjen og heie på at festivalen i fremtiden blir så bra som den har vært og kan vokse med tiden. Sørveiv har vært en suksess og hatt god måloppnåelse, men det er alltid rom for forbedring og utvidelse. MMA har en mye større organisasjon enn Sørf, de har god erfaring med festivaldrift og når Sørf nå sender videre stafettpinnen i Sørveiv, mener vi de riktige til å forbedre og utvikle festivalen videre er nettopp MMA.