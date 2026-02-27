Forfatter: Guro Kleveland

Spellemann
AktueltBransjen

Spellemann: – Vi ville øke stasen, verdigheten og seriøsiteten til prisen

Med Operaen som arena og direktesending i NRK fjernsynet får Spellemannprisen forhåpentlig tilbake noe av sin fordums glans.

Peter Case og Sid Griffin – Tidsskriftbonanza Deichman Grünerløkka med Ballade mars
Musikken og livet

Ballade på Tidsskriftbonanza: Samtale med Peter Case & Sid Griffin

En sjelden mulighet til å møte to amerikanske legender, når Balladeskribent Arvid Skancke-Knutsen snakker med Peter Case & Sid Griffin...

Dag Johan Haugerud og Sandeep Singh
NotisMusikken og livet

Dag Johan Haugerud nominert til Nordisk råds litteraturpris 2026

Ballade møtte nylig forfatter, dramatiker og regissør Dag Johan Haugerud i samtale om musikken og livet. Nå er han nominert...

Bilder fra Tom Sandberg Foundation: Andrej Nebb, 1984 / John Cage, 1985.
NotisEksperimentell

Siste dager med Sandbergs bilder

De siste av 120 minikonserter lyder på Henie Onstad Kunstsenter når utstillinga med bilder av den musikkinteresserte fotografen går mot...

Bendik HK og Ramón, nominert med forskjellig musikk, i henholdsvis kategorien for elektonrisk musikk (eller dance/elektronika, som den heter), Ramon er blant de mange nominerte i «Årets låt».
AktueltBransjen

Spellemann: Disse er nominert etter plateåret 2025

Her er hele lista + dypdykk ved musikken til noen av de nominerte.

Bendik – Silje Halstensen
AktueltBransjen

Ja. Group: Label-samarbeid for en selvstendig og stabil musikkbransje

Ja. Group vil bygge et miljø for samhold og samarbeid, og være en familie som hjelper labels og bidrar til...

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
P3 Live – Arian Engebø
NotisBransjen

P3 Live – ny musikksatsing i NRK på radio, nett og tv

P3 Live skal vere eit sjangeroverskridande musikkprogram for alle som elskar musikk, melder NRK.

Susanne Sundfør
AktueltPriser og tildelinger

Anne Grete Preus-prisen 2025 til Susanne Sundfør: Dedikerer prisen til unge kvinner i musikken

– Det er plass til skrullete, rare, uperfekte, vakre deg, du trengs faktisk, sier kunstneren Susanne Sundfør til alle unge...

NOPA priser 2025 – Sverre Indris Joner
NotisPriser og tildelinger

Høstfest og heder til musikkskaperne

NOPA-prisene 2025 ble delt ut mandag kveld, der hedersprisen gikk til Åge & Sambandet, Sverre Indris Joner ble utropt som...

Terje Roalkvam
AktueltMusikkhistorie

Ballade og Ny Musikks visuelle historie: Kunstner Terje Roalkvams plakater og tidsskrift på utstilling

Sjelden anledning til å se norsk musikk- og magasinhistorie i grafisk form! Siste helg med utstilling av kunstner Terje Roalkvams...

Christer Falck på Kongsberg jazzfestival
AktueltBransjen

En æra går mot slutten: Norske albumklassikere legges ned

11. januar 2026 tar Norske albumklassikere pause på ubestemt tid. På fem år har de gitt ut mer enn 1000...

Den flyvende hollender – Operaen
AktueltPriser og tildelinger

Gramophone-prisene: Operaens «Den flyvende hollender» årets opera-album, Vilde Frangs Elgar-innspilling beste fiolinkonsert

Norske musikkinstitusjoner og kunstnere gjorde hat-trick under det britiske tidsskriftet Gramophones prisutdelinger i London onsdag kveld. 

NRK
AktueltBransjen

Komponistforeningen klager NRK inn til Kringkastingsrådet på ny

– Dette er ikke et forsvar for noe gammelt og konservativt, men et sug etter noe ekte, viktig, nytt, friskt...

Douwe Bob fra Nederland under Eurovision finalen i
AktueltMusikk og politikk

EBU kaller inn til krisemøte om Eurovision – skal stemme over israelsk deltakelse

Tidlig i november skal medlemslandene møtes for å stemme over Israels deltakelse i Eurovision Song Contest i Wien til våren.

Synne Skouen Guro Kleveland panel Ultima 2020 klippet
AktueltMusikk og politikk

Tidligere NRK-profiler oppfordrer til Eurovision-boikott

«Kjære kringkastingssjef, det er på tide å si NEI nå,» skriver 11 veteraner i et åpent brev til NRK-toppsjefen.

Hans Ole Rian
AktueltBransjen

Samspill klager inn NRKs musikktilbud til Kringkastingsrådet

Melder bekymring over hvordan NRK vil ivareta samfunnsoppdraget.

Karl Vestli i Tono uttrykker glede på musikkbransjens vegne etter at tysk rett har satt foten ned for en av verdens mektigste KI-aktører, i det som kan markere et historisk veiskille for både teknologi og opphavsrett.
AktueltBransjen

Tono vil samarbeide med arrangørfeltet om en bedre konserttariff-modell

Et nytt samarbeidsutvalg vil utvikle en ny tariffmodell.

Med over 20 000 artikler i arkivet og bred sjangerdekning har nettavisen satt dagsorden for musikkjournalistikk i Norge – og feirer nå et kvart århundre med kritisk blikk, musikalsk mangfold og lidenskapelig formidling. (Fra venstre: , Arvid Skancke-Knutsen, Guro Kleveland og Johanna Holt Kleive)
AktueltBransjen

Ballade.no 25 år: Med lidenskap for musikken i et kvart århundre

«Den elektroniske veggavisen» for og om musikklivet i Norge åpnet 1. september 2000. 25 år etter formidler nettidsskriftet fortsatt lidenskap,...

Katarina Barruk
AktueltKlassisk

Katarina Barruk første samiske artist på BBC Proms: – Dette hadde ikke vært mulig da jeg vokste opp.

Umesamiske Katarina Barruk blir historiens første samiske kunstner på den klassiske festivalen BBC Proms i London søndag 31. august.

Peter Meanwell
AktueltBransjen

Peter Meanwell ny direktør i Lydgalleriet

Meanwell går fra kunstnerisk leder i festivalen Borealis til produksjons- og utstillingsplattform for lydbasert kunst i Bergen.

Big in Japan – Norske albumklassikere
AktueltBransjen

Big in Japan: Norske albumklassikere er månedens label hos verdens største platebutikk

Norsk musikk fra 70- og 80-tallet selger stort i Asia. I Japan har Disk Union solgt titusener av CD-er i...

Porsgrunn Ska og Reggaefestival,
AktueltFestival

Porsgrunn Ska- og Reggaefestival: Fra betong til karibisk oase

Festivalen byr på blant andre Queen Omega, Ska’N’Ska, MT Hammed og Alex Rosén. – Det er DIY, det er internasjonalt,...

Bjørn Kjellemyr
AktueltJazz

Bjørn Kjellemyr er død

Jazzbassisten gikk bort etter lengre tids sykdom 9. august. Han ble 74 år gammel.

Espen Helgesen fra Dark Season Blues Festival på Svalbard
AktueltBlues

Bluesprisen 2025 til verdens nordligste bluesfestival

Årets Notodden Blues Festival-pris gikk til Dark Season Blues i Longyearbyen på Svalbard, som finansieres av gruvedrift, lokale butikker og...

Eigil Berg overrekkes Kongens Fortjenstmedalje av assisterende statsforvalter Mari Hagve. IMG
AktueltPriser og tildelinger

Kongens Fortjenstmedalje til Eigil Berg

Onsdag kveld ble komponisten, tekstforfatteren og musikeren tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sitt virke i norsk musikk- og kulturliv gjennom mange...

NOU – illustrasjonsbilde – Siri NM Ballade
AktueltPolitikk & debatt

Offentlig utredning om musikkfeltet lagt fram: Musikklandet

Norges første offentlige utredning om musikk er lagt fram, som kunnskapsgrunnlag for framtidas musikkpolitikk.

Monica Larsson
AktueltBransjen

Kulturytring: Felles møteplasser og demokratisk infrastruktur har aldri vært viktigere

Det sier Monica Larsson, leder av Noku, som arrangerer den tre dager lange mønstringen for nasjonal kulturpolitikk.

Geirr Lystrup
AktueltFolkemusikk

«Festen er over, og båten glir stille fra land». Musiker, komponist og forfatter Geirr Lystrup er død

Den allsidige visekunstneren gikk bort 19. juni, 76 år gammel.

Slomosa
AktueltPriser og tildelinger

Bendiksenprisen til Slomosa: – Denne prisen er ekstra stas å få

Med Arne Bendiksens talentpris 2025 i hende onsdag kveld fikk rockebandet heder og en god slump penger fra artist- og...