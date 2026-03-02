Ballade på Tidsskriftbonanza: Samtale med Peter Case & Sid Griffin

En sjelden mulighet til å møte to amerikanske legender, når Balladeskribent Arvid Skancke-Knutsen snakker med Peter Case & Sid Griffin på Deichman Grünerløkka torsdag 5. mars.

Det hele arrangeres av Deichman Grünerløkka, Tekstallmenningen, Ballade og Løkka Calling, og arrangementet er en del av det pågående Tidsskriftbonanza, en feiring av norske tidsskrifter:

Etter praten spiller Peter Case og Sid Griffin på scenen på biblioteket. Merk: Samtalen er gratis. Til konserten må det løses billett. Les mer om det her.

Nå er Peter Case på Europaturné sammen med Sid Griffin fra det ikke mindre legendariske bandet The Long Ryders, og gjør en stopp på Grünerløkka for en prat med en av de store stemmene og pennene hos Ballade, musikkjournalist og forfatter Arvid Skancke-Knutsen .

– Lista over hvem Peter Case har jobbet med er knapt til å tro, kommenterer Paal Bjelke Andersen ved Deichman Grünerløkka til oss, og ramser opp: – T Bone Burnett, John Hiatt, Roger McGuinn, Ry Cooder (for å nevne noen av de mest iøynefallende navnene).

Tekstallmenningen og Deichman Grünerløkka inviterer til en feiring av våre kulturtidsskrifter med utstilling og arrangementer i tre uker. Redaktører og skribenter i samtaler med kunstnere som Veslemøy Narvesen, Peter Case & Sid Griffin, Mariko Miyata-Jancey, Anna Albrigtsen, Eirik Mossefinn og Emma Eggen, Martin Menzoni, Elise By Olsen og Espen Stueland.

Tidsskriftene setter dagsorden, dyrker fram stemmer som blir uunnværlige og åpner for fordypning, lange linjer og nytenkning.

Men tidsskriftene er også historien om å få til mye på små budsjetter. Uten lyst, entusiasme og med-hodet-først-stil hadde mange tidsskrifter aldri sett dagens lys.

I løpet av Tidsskriftbonanza skal både små, idealistiske og større, forlagsdrevne tidsskrifter på banen. Vi håper å gjøre deg litt klokere, litt mer entusiastisk, og kanskje litt mer halsbrekkende?

PROGRAM 2026

Utstilling hvor våre om lag 100 ulike kulturtidsskrifter fyller midtrommet på Deichman Grünerløkka. Den gir et helt unikt overblikk av mangfoldet og kvaliteten som tidsskriftene representerer.

Tidligere og nye numre av tidsskriftene er også tilgjengelig i rommet, og de er tilgjengelig for lesing og kan kjøpes med hjem. Denne delen av utstillingen vil være i bevegelse og kan gi nye opplevelser for interesserte lesere ved gjentatte besøk.

Mandag 2. mars

Museum og Kunstkritikk: Om å jobbe journalistisk når det blåser som verst

I oktober og november pågikk en heftig mediedebatt. Mens israelske myndigheter begikk det mange mener var et folkemord på Gaza, valgte Nasjonalmuseet å stille ut et teppe tilegnet israelske ofre for en palestinsk terrorhandling i 1974. Det viste seg vanskelig å få Nasjonalmuseets ledelse til å svare direkte på kritiske spørsmål. Samtidig satt mange ansatte på detaljert informasjon om saken, som de opplevde det som belastende å gå offentlig ut med.

I den situasjonen ble tidsskriftene Museum og Kunstkritikk.no en viktig kanal for lekkasjer fra ansatte, og for journalistisk oppfølging av informasjonen som kom fram.

Vi har invitert redaktørene for Museum og Kunstkritikk.no, Ellen Lange og Mariann Enge, til å se i bakspeilet og reflektere over gangen i denne saken, og til å tenke over rollene disse tidsskriftene spilte, sammenliknet med avisene.

Tirsdag 3. mars

Scenekunstklassikere #7: 71BODIES

Forfatter og scenekunstner Mariko Miyata-Jancey i samtale med journalist og kunstner Reidar Engesbak fra tidsskriftet BLIKK og scenekunstkritiker Anette Therese Pettersen.

I den nye boken i Black Box sin serie Scenekunstklassikere skriver kunstneren Mariko Miyata-Jancey om forestillingen In First Person – The Dance, av og med Daniel Mariblanca sitt danse- og performancekompani, 71BODIES.

Daniel Mariblanca etablerte 71BODIES i begynnelsen av sin egen transisjon, ut fra et behov for å forstå og dokumentere kompleksiteten i den transkjønnede identiteten.

Fra boken: “Han har en maske på seg, en maske med mennesketrekk – naturalistisk, men derfor desto mer fremmedgjørende. (…) For når jeg ikke ser ansiktet hans, blir det mindre skummelt å virkelig være sammen med den nakne kroppen. Jeg kan være titteren, observatøren, skamløst lære å kjenne denne kroppen som går utenfor de binære kroppene jeg kjenner fra før av.”

Bokserien Scenekunstklassikere utgis av Black Box og inviterer kunstnere og forfattere til å dele sine personlige opplevelser med en forestilling. Serien har således en funksjon i offentligheten som tidsskriftene.

Vi inviterer til en samtale om boken, det kunstneriske prosjektet og dets betydning i offentligheten. Scenekunstkritiker Anette Therese Pettersen skriver for en rekke aviser og tidsskrifter som Klassekampen, Morgenbladet, Norsk Shakespearetidsskrift og Scenekunst.no. Reidar Engesbak er kunstner, DJ, homoaktivist og skribent i det skeive magasinet BLIKK.

Onsdag 4. mars

Veslemøy Narvesen

Jazznyttredaktørene Audun Vinger og Filip Roshauw inviterer Veslemøy Narvesen til en samtale om musikken og livet som trommeslager.

Veslemøy Narvesen (28) er overalt, og har vært det en god stund. Det er faktisk snart 10 år siden trommeslageren, artisten og komponisten fra Kristiansand entret den norske scenen. Først bak trommesettet, i en lang rekke settinger, som gjorde henne til en snakkis langt utenfor jazzens grenser. I 2022 gikk NRK til det oppsiktsvekkende steget å skrive en svær featureartikkel om den unge trommeslageren – bare fordi hun var en god musiker, liksom. «Alle vil spele med Veslemøy Narvesen (24)» skrev statskanalen. Det var, og er, ikke langt fra sannheten.

Siden den gang har hun gitt ut to plater som soloartist under eget navn, hvor hun viser seg som en særegen sanger og låtskriver. Hun har arrangert og fremført musikk med Kringkastingsorkesteret på NRK, spilt på Øyafestivalen og flere andre av landets største festivaler med rockebandet Mall Girl og sitt eget soloprosjekt. Like markant er tilstedeværen hennes på scener for improvisert musikk i Norge og utlandet, hvor Narvesen opptrer med en rekke sentrale band fra samme generasjon, som Amalie Dahl’s Dafnie og Schemes, i tillegg til å ha jobbet med mer etablerte, store navn som Mats Gustafsson, Kit Downes, Mette Rasmussen, Ingebrigt Håker Flaten, Thomas Strønen, Anja Lauvdal og Jacob Young.

Jazzen stjeler ikke alltid de største overskriftene – men ingen del av musikklivet setter større preg på en by som Oslo i dag. Da den norske konsertoversikt-tjenesten Broadcast gjorde en opptelling av alle konsertene de kunne finne i byen fra høsten 2022 til høsten 2023, var det soleklart flest jazzkonserter. Aktiviteten er enorm, fra store etablerte scener til små kafeer og vannhull, og pådriveren for mye av denne aktiviteten er nettopp musikere i Narvesens generasjon. Live improvisert musikk er en integrert del av utelivet, og av den alternative kulturen.

Musikere fra denne scenen har det også med å vikle seg inn i flere av de andre markante trendene som preger norsk musikk. I tillegg til å fargelegge flere deler av samtidsjazzen med følsomt cymbalspill, eksplosiv skaperglede og smittende tilstedeværelse, har Narvesen både vært innom nordicana-boomen (med Malin Pettersen), ung norsk visesang (med Moddi) og den mye omtalte norske folkemusikkbølgen (med Erlend Apneseth og Frode Haltli).

Vil man skjønne hvordan det norske musikklivet henger sammen i dag – og hvordan det ser ut i fremtiden – kan man dermed forsøke å følge med på aktiviteten til en musiker som Veslemøy Narvesen.

Hun er aktuell med det kritikerroste albumet “Letting All Light Through”.

Torsdag 5. mars

Peter Case og Sid Griffin

Balladeskribent Arvid Skancke-Knutsen i samtale med to amerikanske legender.

Lista over hvem Peter Case har jobba med er knapt til å tro: T Bone Burnett, John Hiatt, Roger McGuinn, Ry Cooder (for å nevne noen av de mest iøynefallende navnene). Nå er han på Europaturne sammen med Sid Griffin fra det ikke mindre legendariske bandet The Long Ryders, og gjør en stopp på Grünerløkka for en prat med musikkjournalist Arvid Skancke-Knutsen.

Etter praten spiller Peter Case og Sid Griffin på scenen på biblioteket (egen billett).

Fredag 6. mars

Litterær helaften og slipp av BLA 2/2026

BLA: Litteraturtidsskrift 2.0

Nye medievaner skaper nye forfattere og kritikere. Det siste året har litteraturavisa BLA hatt temautgaver om både mote-, kjendis- og gamingkultur sett med litterære linser. Redaktørene diskuterer hva det innebærer å dekke det litterære feltet i dag.

Med redaktørene Eilif Guldvog Hartvedt og William S. Mørch

Opplesning fra BLA 2/26

Maya Pettersen leser fra sitt essay om å være på våpenmesse i Paris med en spion.

Ingen har lest alt, men BLAs kritikere leser mye. Fem unge BLA-kritikere med ulike kritiske framgangsmåter diskuterer hvorfor og hvordan man skriver om ny litteratur mens lesing står mellom trend og krise.

Med Eilif Guldvog Hartvedt, William S. Mørch, Anna Albrigtsen, Eirik Mossefinn og Emma Eggen

Lørdag 7. mars

Klartekst LIVE: Martin Menzoni, Elise By Olsen og Espen Stueland

Tre fortellinger om kunstnerskap og betydningen av fanziner og tidsskrifter på veien.

Silje Heggren fra Tekstallmenningens podkast Klartekst intervjuer Martin Menzoni, Elise By Olsen og Espen Stueland om hva som vekket deres interesse for kunst, musikk, mote og litteratur, og hvordan veien ble til mens de gikk.

Martin Menzoni lager tegneserien The Dogs, podkasten WALKMAN og kaffi fanzine. Den autodidakte kunstneren tilbrakte tiår i undergrunnsmusikk- og skateboardscenen, og han opptrådte mye i Europa og USA. Hans kunstneriske praksis strekker seg fra blodig performancekunst til storstilte malerier. Kunsten er preget av impresjonistiske og fargerike verk, og henter inspirasjon fra hans personlige erfaringer og sterke følelser som spenner over kjærlighet, raseri, sex og depresjon. Han produserer dokumentarvideoer som gir et usensurert blikk på livet og kunsten hans.

Elise By Olsen er redaktør, kurator og grunnlegger av International Library of Fashion Research i Oslo. 15 år gammel etablerte og redigerte hun ungdomskulturmagasinet Recens Paper (2013-2017), og senere motekommentarpublikasjonen Wallet (2018-2021). Det siste tiåret har hun laget utstillinger innen samtidskunst og mote, fungert som konsulent for merkevarer og selskaper, og forelest ved internasjonale skoler og institusjoner. I 2019 var hun gjesteredigerer for AnOther Magazine, hvor hun for tiden skriver sin månedlige spalte «Paper View». Sammen med Morten Langeland redigerer hun i dag tidsskriftet International Edition. By Olsen skriver jevnlig om tidsskrifter i Klassekampen.

Espen Stueland er forfatter, essayist, litteraturkritiker og mangeårig medredaktør av Vagant (1994–2001). I sin tid som Vagantredaktør skrev han blant annet en artikkel om politiets forhørsmetoder i Birgitte Tengs-saken. Artikkelen vakte den gang stor oppmerksomhet og har fulgt Stueland lenge, ikke minst etter at påstanden hans om at tilståelsen til Birgitte Tengs fetter var blitt presset fram av politiet, viste seg å stemme. Stueland kommer i år ut med diktsamlingen ‘Villkjøttet’ (Oktober).

Som del av programmet er også Tidsskriftlesesirkel for deg som lærer norsk, som arrangeres på Deichman Grünerløkka og Stovner.