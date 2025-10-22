Ballade og Ny Musikks visuelle historie: Kunstner Terje Roalkvams plakater og tidsskrift på utstilling

Sjelden anledning til å se norsk musikk- og magasinhistorie i grafisk form! Siste helg med utstilling av kunstner Terje Roalkvams plakat- og tidsskriftdesign 25. og 26. oktober.

Det er ikke så ofte vi får muligheten til å se norsk musikkhistorie i fysisk, grafisk format.

Denne gylne anledningen vil vi anbefale alle Ballade-lesere å bruke om dere befinner dere i Oslo eller omegn kommende helg.

Lørdag 25. og søndag 26. oktober er siste dagers visninger av billedkunstner Terje Roalkvams plakat- og tidsskriftkunst fra årene 1977 til 1986, da han lagde konsertplakater og programhefter til foreningen Ny Musikks konserter rundt om i landet, og ikke minst formga papirtidsskriftet Ballade.

Lokalavdelingene til Ny Musikk – på denne tiden i Kristiansand, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø og Fredrikstad – la til egen lokalinfo i sort, etter Roalkvams instruksjoner. Disse konsertplakatene ga foreningen en egen visuell profil, både sentralt og ute i landet.

Hele serien med Ny Musikk-konsertplakater og utgaver av tidsskriftet Ballade kan altså ses og oppleves i galleriet (art with a) PURPOSE denne helgen. Galleriet holder til i Eckersbergsgate 39, Oslo, og utstillingen er åpen 25. og 26. oktober fra kl.12-16.

Grafiker og billedkunster Terje Roalkvam var grafisk formgiver i redaksjonen til papirtidsskriftet Ballade i årene 1977-1986.

I 1977 startet komponisten og skribenten Synne Skouen Ballade. Tidsskrift for ny musikk, med foreningen Ny Musikk som utgiver. Roalkvam ble knyttet til redaksjonen som grafisk formgiver fra første nummer, og hadde formgivningen av Ballade så lenge Synne Skouen var redaktør, fram til 1986.

Tidsskriftet utkom med tre eller fire nummer årlig, og inneholdt blant annet rapporter fra Ny Musikks avdelinger, intervjuer med komponister, debatt om kunstnerøkonomi og musikkritikk, samt en egen klagespalte, forteller Ny Musikk.

Redaksjonen knyttet også til seg Tom Sandberg som fotograf. Hans komponistportretter gjort på oppdrag av Ballade, er i ettertid blitt stående som høydepunkter i norsk fotografi. Flere tegnere og fotografer gjorde også oppdrag for tidsskriftet; tegneren Finn Graff var blant andre en fast bidragsyter.

En hustrig vinterdag tidlig i dette året ble Ballades nåværende redaktør (og artikkelforfatter) kontaktet av Dag Brodin. Han var musikkstudent tidlig på åttitallet, og fast abonnent på tidsskriftet Ballade i årene 1982-86. Han hadde en eske med disse årgangene av det vakre papirtidsskriftet liggende, og lurte på om vi ville ha dem.

Det ville vi, selvsagt.

Under her er flere bilder av både forsider og utvalgte innsider av Ballade fra disse årene, og vi sender Dag Brodin en stor takk for å ha tatt så godt vare på en viktig del av både musikk-, tidsskrift- og formgivningshistorien vår.

Nasjonalbiblioteket har digitalisert en lang rekke årganger av musikktidsskriftet Ballade fra 1970-tallet og oppover, og gjort en gullgruve av musikk- og kulturhistorie tilgjengelig for alle. I denne Ballade-saken kan du lese mer om det, og klikke deg videre til tidsskriftet Ballade i Nasjonalbibliotekets digitale arkiv.