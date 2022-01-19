Buddy-prisen 2021 til gitarist Eivind Aarset: – Har av og til lurt på hva i all verden jeg holder på med

– Å få denne prisen betyr veldig mye. Etter snart to år med avlyste og utsatte turneer, planer og muligheter som forsvant med Covid, har jeg av og til lurt på hva i all verden jeg holder på med. Det å få denne anerkjennelsen fra mine egne kunne knapt passet bedre! Det er også en stor ære å få Buddy-prisen. Det er noe med den lange historien, og alle de store musikerne som har fått prisen før meg. Jeg ble rett og slett veldig glad.

Gitarist Eivind Aarset fikk Buddy-prisen i hende rett før han skulle holde sin egen konsert på Parkteatret i Oslo onsdag kveld. Prisen er anerkjent som den høyeste utmerkelsen i norsk jazz, og deles ut årlig av Norsk jazzforum.

Aarset har spilt i en lang rekke konstellasjoner verden over, gjennom tre tiår. Han har jobbet tett med musikerkollega Bugge Wesseltoft gjennom soloutgivelser på hans Jazzland Recordings, og Wesseltoft er en av mange som gratulerer prisvinneren:

– Eivind Aarset er en stilskaper hyllet og anerkjent av gitarister verden over. Det har han jobbet seg fram til gjennom snart 30 år med kontinuerlig utvikling av sitt gitarunivers. Gratulerer med utrolig fortjent Buddy!

Aarset har også vært en helt sentral del av Punkt-festivalen siden den startet i Kristiansand i 2005, forteller grunnlegger av Punkt og musiker Jan Bang til Norsk jazzforum. Han sier at Aarset i tillegg til å ha vært «grunnstammen» i festivalen også har vært viktig for Punkt-konseptets reiser ut i verden; London, Praha, Paris, Montreal, Tokyo.

– Eivind er en musiker i konstant bevegelse. Alltid på jakt etter nye måter å uttrykke seg på – enten med sitt eget band eller i duoformat – eller som gjestemusiker med en utallige andre prosjekter i inn- og utland. Han er i toppsjiktet blant gitarister i verden, sier Bang, som understreker kollegaens og kameratens egenskaper og verdighet som prisvinner: – Eivind har den spesielle evnen til å få andre til å skinne. I dag speiler denne holdningen og musikaliteten tilbake på han selv med den gjeveste prisen en musiker i Norge kan få. Jeg er stolt av å kalle han min venn.

Ballade deler her den fyldige uttalelsen fra juryen, og gratulerer Eivind Aarset med Buddy-prisen 2021:

Buddy-prisen tildeles en betydelig skikkelse i norsk jazzliv, og en musiker som i høy grad har bidratt til at jazzen som kunstform har utviklet seg i sin egen samtid. Både gjennom egne prosjekter og en lang rekke samarbeid er Eivind Aarset en musiker som har vært med på å forme det norske jazzuttrykket. Han har skapt seg en markant stil med sitt atmosfæriske og eiendommelige gitarspill i jazz og beslektede, eksperimentelle uttrykk.

Aarset er en svært seriøs og hardtarbeidende musiker som legger hele seg i alt han involverer seg i musikalsk. Han er en svært ettertraktet gitarist, og har samarbeidet med en lang rekke musikere som blant annet Nils Petter Molvær, Arve Henriksen, John Hassell, David Sylvian, Bill Laswell, Tigran Hamasyan, Dhafer Youssef og Andy Sheppard. Gjennom sin lange karriere har han spilt på det som er av jazzfestivaler i inn- og utland. Aarset har også vært en del av grunnstammen i Punkt siden den nyskapende og internasjonalt anerkjente festivalen startet i 2005, og vært med når Punkt-konseptet har reist rundt i verden.

Siden 1990-tallet har Aarset skrevet stadig mer musikk under eget navn. Til Maijazz i Stavanger i 1997 laget han bestillingsverket Sju, som ble videreført til det kritikerroste albumet Électronique Noire, hans debut under eget navn, året etter. The New York Times omtalte utgivelsen som «…one of the best post Miles electric jazz albums». En oppfølger, Light Extracts, innspilt med et ensemble med navn etter førstealbumet, kom ut i 2001. Medlemmer fra denne innspillingen medvirket også på

utgivelsene Sonic Codex (2007) og Live Extracts (2010). Albumet Snow Catches On Her Eyelashes, i samarbeid med Jan Bang, kom ut i 2020, og nå er han aktuell med Phantasmagoria, or A Different Kind of Journey, som ble sluppet under Punkt-festivalen i fjor høst.

Eivind Aarsets bidrag til norsk jazz er imponerende. Aarset har vært, og er fortsatt, en viktig inspirasjon også for andre musikere, både her hjemme og internasjonalt. Han har vært en vesentlig musikalsk brikke for flere tidligere Buddy-vinnere. Det er på høy tid, eller på overtid, som vi vet mange

vil si, at Eivind Aarset selv mottar norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen.

