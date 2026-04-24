Musikklærer med allsidig kompetanse innen rytmisk piano

Kongshaug Musikkgymnas

Ledig lærerstilling på Kongshaug Musikkgymnas for skoleåret 2026-27

Er du vår nye medarbeider? Kongshaug musikkgymnas søker etter lærer i rytmisk piano i en kombinasjon av 40% fast ansettelse og 40-60% årsvikariat med muligheter for overgang til fast stilling for skoleåret 2027-28. Stillingsstørrelsen er bl.a. avhengig av kompetansen til den som blir ansatt. I stillingen inngår tilsyn og sosialpedagogiske oppgaver knyttet til elev-internatet, og deltakelse i det kristne arbeidet ved skolen.

Ønskede kvalifikasjoner og ferdigheter:

Musikkfaglig utdanning på masternivå

Kunne akkompagnere instrumentalister på høyt nivå

Pedagogisk utdanning i grunnutdanning, eller PPU

Bred erfaring med ulike sjangre

Kompetanse til å undervise i teorifag

Vi søker deg som:

identifiserer seg med skolens verdigrunnlag

er glad i å jobbe med ungdom

er allsidig, fleksibel og løsningsorientert

kan arbeide selvstendig, men likevel er glad i å arbeide i team

er strukturert og til å stole på

brenner for faget ditt

ønsker å bidra i skolens utviklingsarbeid og tverrfaglige arbeid

kan ha noe av arbeidstiden på ettermiddag/kveldstid

er komfortabel med å ha tilsyn i internatet med overnatting på skolen

Vi tilbyr:

en inspirerende arbeidsplass i utvikling, med kjekke elever og engasjerte kolleger

en givende og utfordrende jobb

gode lønnsbetingelser og pensjonsordninger på nivå med offentlig skole

Annen informasjon

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges ved ansettelse.

Søknadsfrist: 3. mai.

Søknad, inkludert CV sendes til rektor Henning Iversen: hiversen@kongshaug.no

Om Kongshaug

Kongshaug musikkgymnas er en kristen videregående internatskole eid av Misjonssambandet. Skolen har siden 1999 kunnet tilby et treårig utdanningstilbud innen programområdet musikk, dans og drama, og har i snitt ca. 120 elever der vanligvis alle bor på skolen. Den ligger i et idyllisk område på Lepsøy i Bjørnafjorden kommune, ca. 35 minutter å kjøre fra Bergen sentrum.

Vi som jobber her trives godt sammen, støtter og hjelper hverandre, og er opptatte av kvalitet og utvikling. Vi har elevene i sentrum gjennom god undervisning, ved å bry oss, se dem, vise dem respekt og omsorg, og å dele vår kristne tro. Vi er stolte av de flotte elevene våre som i løpet av et skoleår bl.a. får mange muligheter til å vise sine kreative og musikalske evner. Skolens motto er: «Skapt til utfoldelse.»

