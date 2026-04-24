Musikklærer med allsidig kompetanse innen rytmisk piano
Kongshaug Musikkgymnas
Ledig lærerstilling på Kongshaug Musikkgymnas for skoleåret 2026-27
Er du vår nye medarbeider? Kongshaug musikkgymnas søker etter lærer i rytmisk piano i en kombinasjon av 40% fast ansettelse og 40-60% årsvikariat med muligheter for overgang til fast stilling for skoleåret 2027-28. Stillingsstørrelsen er bl.a. avhengig av kompetansen til den som blir ansatt. I stillingen inngår tilsyn og sosialpedagogiske oppgaver knyttet til elev-internatet, og deltakelse i det kristne arbeidet ved skolen.
Ønskede kvalifikasjoner og ferdigheter:
- Musikkfaglig utdanning på masternivå
- Kunne akkompagnere instrumentalister på høyt nivå
- Pedagogisk utdanning i grunnutdanning, eller PPU
- Bred erfaring med ulike sjangre
- Kompetanse til å undervise i teorifag
Vi søker deg som:
- identifiserer seg med skolens verdigrunnlag
- er glad i å jobbe med ungdom
- er allsidig, fleksibel og løsningsorientert
- kan arbeide selvstendig, men likevel er glad i å arbeide i team
- er strukturert og til å stole på
- brenner for faget ditt
- ønsker å bidra i skolens utviklingsarbeid og tverrfaglige arbeid
- kan ha noe av arbeidstiden på ettermiddag/kveldstid
- er komfortabel med å ha tilsyn i internatet med overnatting på skolen
Vi tilbyr:
- en inspirerende arbeidsplass i utvikling, med kjekke elever og engasjerte kolleger
- en givende og utfordrende jobb
- gode lønnsbetingelser og pensjonsordninger på nivå med offentlig skole
Annen informasjon
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges ved ansettelse.
Søknadsfrist: 3. mai.
Søknad, inkludert CV sendes til rektor Henning Iversen: hiversen@kongshaug.no
Om Kongshaug
Kongshaug musikkgymnas er en kristen videregående internatskole eid av Misjonssambandet. Skolen har siden 1999 kunnet tilby et treårig utdanningstilbud innen programområdet musikk, dans og drama, og har i snitt ca. 120 elever der vanligvis alle bor på skolen. Den ligger i et idyllisk område på Lepsøy i Bjørnafjorden kommune, ca. 35 minutter å kjøre fra Bergen sentrum.
Vi som jobber her trives godt sammen, støtter og hjelper hverandre, og er opptatte av kvalitet og utvikling. Vi har elevene i sentrum gjennom god undervisning, ved å bry oss, se dem, vise dem respekt og omsorg, og å dele vår kristne tro. Vi er stolte av de flotte elevene våre som i løpet av et skoleår bl.a. får mange muligheter til å vise sine kreative og musikalske evner. Skolens motto er: «Skapt til utfoldelse.»
Du kan lese mer om oss her: https://www.kongshaug.no