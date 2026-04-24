Publisert
24.04.2026
Frist

03/05/2026

Søknadsskjema
Område

Vestland

Stillingstype

Offentlig

Firma

Fast

Heltid

Om virksomheten

Kristen videregående internatskole eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Skolen tilbyr et treårig utdanningstilbud innen musikk, dans og drama. Vi har rundt 120 elever og 40 ansatte.

Musikklærer med allsidig kompetanse innen rytmisk piano

Kongshaug Musikkgymnas

Ledig lærerstilling på Kongshaug Musikkgymnas for skoleåret 2026-27

Er du vår nye medarbeider? Kongshaug musikkgymnas søker etter lærer i rytmisk piano i en kombinasjon av 40% fast ansettelse og 40-60% årsvikariat med muligheter for overgang til fast stilling for skoleåret 2027-28. Stillingsstørrelsen er bl.a. avhengig av kompetansen til den som blir ansatt. I stillingen inngår tilsyn og sosialpedagogiske oppgaver knyttet til elev-internatet, og deltakelse i det kristne arbeidet ved skolen.

Ønskede kvalifikasjoner og ferdigheter:

  • Musikkfaglig utdanning på masternivå
  • Kunne akkompagnere instrumentalister på høyt nivå
  • Pedagogisk utdanning i grunnutdanning, eller PPU
  • Bred erfaring med ulike sjangre
  • Kompetanse til å undervise i teorifag

Vi søker deg som:

  • identifiserer seg med skolens verdigrunnlag
  • er glad i å jobbe med ungdom
  • er allsidig, fleksibel og løsningsorientert
  • kan arbeide selvstendig, men likevel er glad i å arbeide i team
  • er strukturert og til å stole på
  • brenner for faget ditt
  • ønsker å bidra i skolens utviklingsarbeid og tverrfaglige arbeid
  • kan ha noe av arbeidstiden på ettermiddag/kveldstid
  • er komfortabel med å ha tilsyn i internatet med overnatting på skolen

Vi tilbyr:

  • en inspirerende arbeidsplass i utvikling, med kjekke elever og engasjerte kolleger
  • en givende og utfordrende jobb
  • gode lønnsbetingelser og pensjonsordninger på nivå med offentlig skole

Annen informasjon

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges ved ansettelse.

Søknadsfrist: 3. mai.

Søknad, inkludert CV sendes til rektor Henning Iversen: hiversen@kongshaug.no

Om Kongshaug

Kongshaug musikkgymnas er en kristen videregående internatskole eid av Misjonssambandet. Skolen har siden 1999 kunnet tilby et treårig utdanningstilbud innen programområdet musikk, dans og drama, og har i snitt ca. 120 elever der vanligvis alle bor på skolen. Den ligger i et idyllisk område på Lepsøy i Bjørnafjorden kommune, ca. 35 minutter å kjøre fra Bergen sentrum.

Vi som jobber her trives godt sammen, støtter og hjelper hverandre, og er opptatte av kvalitet og utvikling. Vi har elevene i sentrum gjennom god undervisning, ved å bry oss, se dem, vise dem respekt og omsorg, og å dele vår kristne tro. Vi er stolte av de flotte elevene våre som i løpet av et skoleår bl.a. får mange muligheter til å vise sine kreative og musikalske evner. Skolens motto er: «Skapt til utfoldelse.»

Du kan lese mer om oss her: https://www.kongshaug.no

