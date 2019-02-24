Buddy-prisen til Ingebrigt Håker Flaten

– Dette betyr helt ufattelig mye for meg – takk!

Buddy-prisen for 2018 ble tildelt Håker Flaten rett før konserten han gjorde sammen med bandet Krokofant på Dokkhuset Scene i Trondheim lørdag kveld, forteller Norsk jazzforum i en pressemelding.

Det er den nasjonale medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum som tildeler Buddy-prisen. Trude Storheim, styremedlem i Norsk jazzforum og festivalsjef for Vossa Jazz, overrakte prisen:

– Ingebrigt Håker Flaten er ein energisk, open og kontrollert bassist som jobbar hardt med heile verda som nedslagsfelt. Han er involvert i mange band og konstellasjonar og han verkar grenselaus i sin tilnærming til musikken. Årets Buddy til frittgåande og fantastiske Ingebrigt Håker Flåten er vel fortent.

Styret i Norsk jazzforum sier følgende om Buddyprisvinner Ingebrigt Håker Flaten:

Ingebrigt Håker Flaten har siden midten av 90-tallet vært en av de mest sentrale musikerne på den norske jazzscenen. Han har samarbeidet med en lang rekke både norske og utenlandske musikere, og har gjennom sin åpne tilnærming til musikken vist en stor kunstnerisk bredde i en rekke ulike band. Ingebrigt Håker Flaten har vært særdeles delaktig i å definere den «nye» norske jazzen, og er en naturlig musikalsk drivkraft i enhver konstellasjon. Vi kjenner ham som alltid forskende og uredd i sin musikalske tilnærming, og en inspirator for den yngre generasjonen musikere.

Ingebrigt Håker Flaten er i dag bosatt i USA, men er fortsatt en tydelig og viktig brikke på vår hjemlige jazzarena, både som medlem i velkjente og godt etablerte prosjekter som Atomic og The Thing, gjennom ulike prosjekter med andre norske musikere, og gjennom konstellasjoner som for oss er nye

bekjentskaper, som blant annet Young Mothers, hans eget prosjekt fra sin nye hjemby Austin, Texas, som han har vært i Norge med flere ganger. Han er på denne måten med på å utvikle og ikke minst berike den norske jazzscenen.

Ingebrigt Håker Flaten har en helt egen åpenhet i sin tilnærming til jazzens vesen. Denne egenskapen er til stor inspirasjon for medmusikere i begge ender av aldersskalaen, og har gjort ham til en meget ettertraktet musiker, både i Norge og internasjonalt.

Norsk jazz’ høyeste utmerkelse

Buddy-prisen er norsk jazz’ høyeste utmerkelse, og har med få unntak vært delt ut årlig siden 1956.

Med Buddy-prisen følger en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg samt 50.000 kroner fra Norsk jazzforum.

Her finner du oversikt over alle Buddy-mottakerne siden 1956.