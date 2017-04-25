Karl-Heinz Steffens trekker seg som kunstnerisk leder ved Operaen

Mener det er umulig å samarbeide med påtroppende operasjef Annilese Miskimmon.

Aftenposten melder tirsdag at kunstnerisk leder Karl-Heinz Steffens ved Den norske opera og Ballett ikke vil fornye sin kontrakt når denne utgår i august 2018.

Steffens tiltrådte stillingen for bare åtte måneder siden. I et åpent brev gjengitt hos Aftenposten forklarer han beslutningen med at han finner det umulig å samarbeide med påtroppende operasjef Annilese Miskimmon. Han uttrykker også skuffelse over at sittende operasjef Per Boye Hansen ikke fikk fornyet tillit.

I brevet skriver han blant annet: «Dessverre har jeg ikke vært i stand til å etablere en fruktbar dialog med Miskimmon. [ …] Siden vi ikke har klart å legge et grunnlag for gjensidig tillit, som er så nødvendig for enhver kunstnerisk bestrebelse, har jeg konkludert med at det er bedre for alle involvert at jeg trekker meg som kunstnerisk leder.»

Forrige uke ble det kjent at Kulturministeren må svare om ønsket økt bruk av midlertidige stillinger for Operasolistene, etter at Miskimmon har gått ut med at hun ikke vil ha fast ansatte solister.

Til Aftenposten sier tillitsvalgt for sangerne, tenor Henrik Engelsviken etter at han håper at Steffens vil revurdere beslutningen.