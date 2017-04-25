AktueltKunstmusikk

Karl-Heinz Steffens trekker seg som kunstnerisk leder ved Operaen

Publisert
25.04.2017
Skrevet av
- Red.

Mener det er umulig å samarbeide med påtroppende operasjef Annilese Miskimmon.

Aftenposten melder tirsdag at kunstnerisk leder Karl-Heinz Steffens ved Den norske opera og Ballett ikke vil fornye sin kontrakt når denne utgår i august 2018.

Steffens tiltrådte stillingen for bare åtte måneder siden. I et åpent brev gjengitt hos Aftenposten forklarer han beslutningen med at han finner det umulig å samarbeide med påtroppende operasjef Annilese Miskimmon. Han uttrykker også skuffelse over at sittende operasjef Per Boye Hansen ikke fikk fornyet tillit.

I brevet skriver han blant annet: «Dessverre har jeg ikke vært i stand til å etablere en fruktbar dialog med Miskimmon. [ …] Siden vi ikke har klart å legge et grunnlag for gjensidig tillit, som er så nødvendig for enhver kunstnerisk bestrebelse, har jeg konkludert med at det er bedre for alle involvert at jeg trekker meg som kunstnerisk leder

Forrige uke ble det kjent at Kulturministeren må svare om ønsket økt bruk av midlertidige stillinger for Operasolistene, etter at Miskimmon har gått ut med at hun ikke vil ha fast ansatte solister.

Til Aftenposten sier tillitsvalgt for sangerne, tenor Henrik Engelsviken etter at han håper at Steffens vil revurdere beslutningen.

Annilese MiskimmonDen norske opera og ballettKarl-Heinz SteffensOperaPer Boye Hansen

Linda Hofstad Helleland Foto: Thomas Haugersveen

Kulturministeren må svare om ønsket økt bruk av midlertidige stillinger for Operasolistene

Hege Haukeland Liadal (AP) tar opp spørsmålet om faste stillinger ved Den Norske Opera og Ballett i neste ukes spørretime...

Otello – Trondheim Symfoniorkester og Opera Foto: Sven Erik Knoff

Otello viser tvilens musikalske og emosjonelle makt

Bunnsolid trøndersk Otello setter det bekmørke, relasjonelle sjalusidramaet i forgrunnen, skriver Maren Ørstavik.

Ny operasjef er irske Annilese Miskimmon. Tyske Karl Heinz Steffens er ansatt som ny musikksjef Foto: Den Norske Opera og Ballett

Irske Annilese Miskimmon er ny Operasjef

Hun kommer fra tilsvarende stilling i Danmark. Ny musikksjef er også klar.

Operaen

Vil kutte tidligpensjon

Regjeringens forslag om å kutte tidligpensjonen i Den Norske Opera & Ballett kommer nå på høring.

Guro Kleven Hagen

Guro Kleven Hagen ny konsertmester i Operaorkesteret

Hagen (23) blir den yngste konsertmesteren i landet, og tidenes yngste ved Den Norske Opera & Ballet.

Per Boye Hansen

Per Boye Hansen får internasjonal toppjobb

Hansen skal lede operaen ved Nationaltheateret i Praha fra 2019.

Kulturminister Raja (V) og helseminister Høie (H) på en tidligere pressekonferanse om koronarestriksjoner

Regjeringa svarer ved å tilpasse krisepakkene

I tillegg til å øke kompensasjoner for avlysninger ut året, vil kulturminister Raja at deler av stimuleringsordningen kan brukes til...

Cikada spiller Rolf Wallins Large Bird Mask under Ultima

Byrådens kulturbudsjett for 2021 setter Oslo Sinfonietta og Cikada i umiddelbar fare

INNLEGG: Koronabegrensningene har satt sine preg, men kommunale omprioriteringer kan nå bli en enda større trussel for Norges to eldste...

Det folkekjære orkesteret KORK, kjent for sin allsidighet og kunstneriske kvalitet, kommer til jubileumsfestivalen med stor energi. I 2026 får publikum oppleve et helt nytt kapittel: Holly Hyun Choe tar over som sjefdirigent. Hun er en av de mest ettertraktede unge dirigentene i Europa.

Jubileum med stjernesmell

Hardanger Musikkfest gir en første smakebit på jubileumsprogrammet, med to kunstneriske tungvektere som vil sette sitt preg på festivalen.