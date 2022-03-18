Ballade video: Danser med ulver, møter med Djevelen

Møter i veikrysset med Mattis Kleppen, Amund Maarud & Lucky Lips, Eide Olsen og Vidar Busk, Sigrid, Highasakite, Michelle Ullestad, Sondre Lerche og Chai, Buster Sledge, Marcus Paus, Miriam Helms Ålien og Arktisk Filharmoni.

Denne utgaven av Ballade video starter med folkemusikk, malt ut med en pensel dyppet i dypblå blues og ørkenrock. Blues er en viktig del av populærmusikkens anegalleri og stamtavle, og fortsetter å være en musikkform som stadig fornyes og utvikler seg. Her får vi tre eksempler på det på rappen fra solobassisten Mattis Kleppen, Amund Maarud og Eide Olsen.

Men vi gjør plass til elektronisk farget pop og dansemusikk av beste merke også. Før vi igjen nærmer oss noe av populærmusikkens grunn-DNA, med country- og bluegrass-influert musikk fra Buster Sledge. Og avslutter med klassisk og samtidsmusikalsk musikk av stor skjønnhet, signert den produktive og plateaktuelle komponisten Marcus Paus.

Kort sagt: et lite tverrsnitt av norsk musikk om dagen, der det for tiden kommer svært mange utgivelser. Forhåpentlig kan vi bidra til å gi noe av denne musikken den oppmerksomheten den fortjener.



MATTIS KLEPPEN: Svartufsen

Ai, ai! Dette er virkelig bra! Og blues-betont folkemusikk av det aller skarpeste slaget.

Svartufsen heter den kommende soloplaten fra Mattis Kleppen, som blir sluppet digitalt i Norge første april. Den kommer på vinyl og nett internasjonalt i slutten av mai, og blir utgitt på fine Crispin Glover Records i Trondheim.

– Musikken er basert på alle mine erfaringer med musikk fra ymse hjørner av nære og fjerne områder, sier Kleppen til Ballade video.

– Det er slåttespel fra Bø, Telemark og Setesdal, bluesmiljøet på Notodden, samt en lang rekke turer sør, øst og vest i Afrika. Og jazzmusikken jeg har studert og spelt.

– I tillegg har det vært viktig å hegne om instrumentet mitt, bassgitaren, som ennå har hatt en litt kortvarig og begrensa kanon. Rett og slett prøve å komme opp med en signatur som har gyldighet i mitt liv – og hvor jeg kommer fra.

Svartufsen er hans andre soloutgivelse, og som sist er det kun bassgitar på menyen. Plata er kalt opp etter Eivind Grovens springar fra 1924, og inneholder både tradisjonsmateriale og egenproduserte låter samt en cover av Miles Davies.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Musikken på det nye albumet beskrives som drivende, melodisk, melankolsk og suggererende, og er innspilt live i studio uten pålegg og overdubs. Olav Torget er produsent på platen, slik han også var det på forgjengeren. Den het bare Bassgitar, og kom i 2018.

Bassgitar fikk strålende kritikker, og ble tildelt Folkelarmprisen i åpen klasse i 2018. Det er Juliane Schütz som står bak videoen til sangen.



AMUND MAARUD & LUCKY LIPS: Wolves

– Jeg ville sette fokus på de som jobbet når andre hadde fri i en koronanedstengt verden. Det er de ekte hverdagshelter – og de handler låta «Wolves» om, forklarer Amund Maarud.

I forbindelse med albumet Wolves som kom 28.februar, har den Spellemannvinnende artisten nå sluppet musikkvideoen til singelen med samme navn.

Videoen er regissert av Nikolai Grasaasen, og har scener fra blant annet Victoria Hotell på Flisa, Essostasjonen i Vormsund, Runnirinken på Årnes og Lillerommen på Vormsund.

– Jeg er både taxisjåfør, jobber på bensinstasjon og kjører ismaskin. Litt traktorkjøring har jeg også fått sneket inn i videoen, forteller Maarud.

Wolves er den åttende utgivelsen Amund Maarud står bak, og den andre med Lucky Lips som band. Forgjengeren Perfect Stranger kom i 2018.

– Vi er blitt en utvidet familie som har hatt stor glede av å lage denne plata, og bare være sammen i den rare tida vi har levd i siste to årene. Det triste er at det fortsetter å være en rar tid også når plata skal ut.

– Jeg tenker på krigen som utspiller seg og at det meste man foretar seg føles uviktig i den store sammenhengen. Men musikk er kjærlighet og fred. Og det er dette jeg gjør.

– Planen videre er å spille dette materialet live, sier Maarud avslutningsvis til Ballade video. – Det har vært en overveldende god respons på plata, og vi gleder oss til å skru opp og vise fram det vi har på lager.

– Ting åpner sakte opp igjen, og vi er klare til å spelle. Vinylen kommer ellers i midten av april – og det skal også markeres.



EIDE OLSEN feat. VIDAR BUSK: The Devils Deal

Premiere!

Det påståtte møtet som gitaristen Robert Johnson (1911-1938) hadde med djevelen «at the crossroads» er en av de mest myteomspunne fortellingene innen blues og rock’n’roll.

– Om det er noen som ikke kjenner til historien om Robert Johnson, og som nå fatter interesse for den på grunn av denne låten, har sangen på mange måter oppfylt sin misjon, sier Eide Olsen til Ballade video.

Til å gjenfortelle denne episke historien, har Eide Olsen fått med seg ingen ringere enn en av Norges fremste bluesartister, Vidar Busk. Samtidig er produksjonen bygget opp med en uvanlig miks av filharmonisk orkester, tech-bass og latinsk rytmeinstrumentering.

Den prisbelønte norske regissøren Kjell Hammerø sto også bak videoene til to av kuttene fra Cross My Heart, Eides debutplate i 2021: «The Hate Still Burns» og «Be That Man», Her har Hammerø produsert en old-school-cinema-video.

– Det er gammelt, det er dystert og det er dødsdømte fanger. Det er altså umiskjennelig Kjell Hammerø, sier Eide Olsen. – Og så håper jeg jo at folk får med seg hvor fett Vidar Busk spiller, som om ikke de fleste visste det fra før.

Dette er første single fra Eide Olsens kommende album-utgivelse, der han samarbeider med flere andre artister. Der debutalbumet var nærmest puritansk og akustisk, loves det nå i en touch av moderne teknologisk finesse. Albumet er co-produsert av Eide Olsen og Eirik Grønner, der den sistnevnte også programmerer.

På «The Devil’s Deal» hører vi Eide Olsen (vokal), Vidar Busk (elektrisk gitar), Inger Lise Drabløs (kor), Krzysztof Paul (akustisk gitar), Hubert Świątek (piano & orkesterarrangementer), Piotr Gierszewski (elektrisk bass) og Łukasz Łapiński (trommer).



SIGRID: It Gets Dark

Sigrid, aka Sigrid Solbakk Raabe, er bare 25 år, men kan snart se tilbake på ti år som suksessfull artist. Hennes første låt, «Sun», ble kåret til Ukas Urørt på NRK alt i 2013.

Debutalbumet Sucker Punch debuterte som nummer 1 på VG-lista i 2019, og gikk også inn på en fjerdeplass på den britiske albumlista – som den første norske kvinnelige artisten noen gang. Under Spellemannprisen 2019 ble hun kåret til Årets spellemann.

Sist uke slapp hun singelen «It Gets Dark», som er en ny smakebit fra det kommende albumet How To Let Go. Det skal etter planen slippes 6. mai.

– Jeg tror du må ha opplevd nedturer i livet for å kunne sette pris på oppturene. Det er hva «It Gets Dark» handler om, sier hun i en pressemelding. Om videoen forteller hun:

– Den er den visuelt merkeligste jeg har lagd. Her leker vi oss med håndlagde planeter, UFOer og verdensrommet, samt perspektiv, tid og rom.

– Dette er andre gang jeg jobber med den geniale Femke Huurdeman og Canada. Jeg gjør bokstavelig talt hva som helst for det teamet der – som å kravle ut av et planet-egg, fly gjennom verdensrommet med vinden i ansiktet, slå til en planet og bære Saturn-ringene på hodet.

Denne våren legger Sigrid også ut på en større, internasjonal turné. Den åpner i Los Angeles 4. april, og fortsetter til en rekke europeiske storbyer.



HIGHASAKITE: Keep It Alive (Lyric Video)

Også Highasakite skal ut på turné denne våren og sommeren, med opptredener både i Norge og utlandet. Dette inkluderer Neon Festival i Trondheim, Fornebu Music & Arts Festival ved Oslo, Skral Festival i Grimstad og en konsert på Bergenhus Festning i Bergen.

I den forbindelse trekker vi nå frem videoen til «Keep It Alive». Dette var den første smakebiten på Mother, det nye og femte albumet til Highasakite.

– I en mørk tid etter korona-utbruddet har arbeidet med den nye musikken på mange måter vært et lys i mørket og et fast holdepunkt, sier Ingrid Helene Håvik. – Det har gitt meg en enorm kunstnerisk motivasjon i en ellers umotiverende tid for mange.

Mother ble sluppet i slutten av januar, og gikk rett inn på 3. plass på VG-lista, og ligger i skrivende stund fremdeles som nummer to. Mye av materialet er produsert av Trond Bersu og Kristoffer Bonsaksen, i Highasakites eget studio i Oslo.

– Vi følte at det var på høy tid å snu ting litt på hodet og dyrke ytterpunktene litt mer. Jeg er utrolig glad for at vi ikke har gjort noen kompromisser, og heller bare kjørt på enda lenger ut i den retningen vi hadde lyst til, sier Bersu.

Videoen til «Keep It Alive» er regissert av Cathrine Wessel. Den er klippet av Brage Pedersen, og filmet av Jørgen Nordby.



MICHELLE ULLESTAD: Sol

I musikkvideoen til fengende «Sol» har Michelle Ullestad med seg Lilje, hennes syv år gamle datter. Musikkvideoen er regissert av Michelle Ullestad selv, og filmet og klippet av Synne Sofi Bårdsdatter Bønes.

– «Sol» ble til ved en tilfeldighet. Jeg var på vei hjem en morgen, etter jeg hadde sovnet på et nachspiel kvelden før. På vei hjem ringte jeg på hos en venn av meg, vi tok en røyk i hagen hans. «Vi skal ikke bare prøve å lage en sang da?» spurte jeg. Og så lagde vi demoen til «Sol».

Michelle Ullestad ble Månedens Urørt hos NRK P3 i januar. Hun er også blitt kåret til en av de debutantene norske bransjefolk har mest tro på i 2022. «Sol» er tredje single og tittelspor på en EP som slippes 1. april.

– Selv om teksten er trist, er målet med «Sol» å få deg til å danse, sier hun selv. – En perfekt låt for å danse seg ut av vinterdepresjonen. Og min egen favoritt.

Michelle Ullestad er allerede bekreftet til flere sommerfestivaler, blant annet Bergenfest. Hun vil ellers opptre i Oslo, Bergen og Trondheim i løpet av våren. Hun har selv hatt idé og manus til denne fine videoen.



SONDRE LERCHE: Summer In Reverse (feat. CHAI)

If you only loved me in the summer / Did you love me at all?

«Summer In Reverse» er en av Sondre Lerches aller mest sommerlige poplåter, med den japanske popgruppen Chai som gjester. Singelen kommer med en tilhørende musikkvideo fra blant annet Ekebergparken i Oslo, der Sondre danser seg gjennom en vinterkald park i et desperat forsøk på å forlenge sommeren.

– Jeg skrev «Summer In Reverse» på hybelen i Bergen første nyttårsdag i fjor, preget av en litt antiklimatisk nyttårsfeiring, og en slags emosjonell hangover som gjorde det umulig å ikke le litt av seg selv. Låten har både noe inderlig og litt latterlig ved seg som jeg liker, sier Sondre Lerche.

– Det føltes bare digg å spille den grooven og de akkordene på gitaren, og å flyte videre på det i studio. Kanskje særlig dagen etter at vi hadde spilt inn «Dead Of The Night». De to sangene er nok ytterpunktene på den nye platen, spilt inn rett etter hverandre.

«Summer In Reverse» blir siste single ut før dobbeltalbumet Avatars Of Love kommer 1. april. Lanseringen markeres med en kunstutstilling på Kulturhuset i Bergen, hvor samarbeidet med albumets visuelle kunstner Nikolai Torgersen skal vises i fulle formater. Åpningen blir 31. mars, kvelden før albumet slippes løs i sin helhet, både som dobbel LP og CD, samt digitalt og i Dolby Atmos.

Tidligere i vinter ble det også klart at Sondre Lerche er blant headlinerne under årets Øyafestival. Som Michelle Ullestad opptrer han også på en stjernespekket Bergensfest. Og som Sigrid skal han snart til Europa og Nord-Amerika, med hele 32 konserter linet opp i april og mai.

Marius Hauge har filmet videoen, som er klippet av Jon Danovic. Ida Haugen er danseren, i en koreografi av Kari Hoaas.



BUSTER SLEDGE: Other Side

Sist vi skrev om Buster Sledge, beskrev vi den norsk-amerikanske trioen på denne måten: I Buster Sledge er det fele, banjo, gitar og tre sangstemmer som bærer frem historiene, som er forankret i akustiske musikktradisjoner fra USA.

Nå er Michael Barrett Donovan, Mikael Jonassen og Jakob Folke Ossum tilbake med nok en fin sang fra deres kommende studioalbum,

Call Home, som slippes på Heilo. Michael Donovan, som opprinnelig er fra Nord-Carolina, sier dette om låten:

– «Other Side» forteller om lysets hastighet i rommet og det dypt forunderlige i at en stjerne som for lengst er død fremdeles skinner for oss på jorda. Det kan vise oss at minnene om en person eller svunne tider kan leve videre, selv om kilden deres er borte for alltid.

Buster Sledge har spilt inn Call Home i Globus Studio, det nye studioet til Sjur Lyseid. De sier selv at Lyseid har vært med på å lede dem inn i et et utvidet akustisk lydlandskap, der arrangementene er mer strømlinjeformede enn før.

– Det står igjen i kledelig samspill til William Hay sitt omslagsbilde, der brede penselstrøk i impresjonistiske farger viser en einslig rytter som skuer ut over en stor elvedal.

Trioen møttes først i et kommentarfelt på et bluegrass-forum etter at Donovan hadde flyttet til Norge i 2019. Vi gleder oss til å høre hele platen – og gjerne oppleve dem på konsert også.



MARCUS PAUS: Voyage for solo violin and strings

Arktisk Filharmoni het tidligere Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. De er basert i Bodø og Tromsø, hvor de holder ukentlige konserter, i tillegg til turnévirksomhet i landsdelen, nasjonalt og internasjonalt.

Arktisk Filharmoni har også sin egen YouTube-kanal, der du kan se orkesteret i aksjon som kammerorkester, sinfonietta og symfoniorkester. Her møter vi dem i det førstnevnte formatet, mens de fremfører «Voyage for solo Violin and strings» av Marcus Paus. Solist i stykket er Miriam Helms Ålien fra Alta, mens Henning Kraggerud dirigerer.

Marcus Paus er en svært aktiv komponist, som vi tidligere har presentert her i Ballade video. Han skriver for mange formater, og er i disse dager aktuell med to nye plater: Den doble Cabin Feber: Pandemic Works, med verker som er skrevet under korona-nedstengningen, samt helt nye Requiem/Trisyn/Læreren som ikke ble.

– Flere stykker jeg i skrivende stund anser som hovedverker er med på Cabin Fever; slik som min Sonate for solo fløyte over bilder av Felix Vallotton, sier Paus. – Og min Fiolinsonate, skrevet tildels med utgangspunkt i H.P. Lovecraft, og tenkt som en slags nostalgisk reise tilbake til egen barndom og ungdomstid. En gutteromssonate, egentlig. Men vemodig.

Musikk fra begge utgivelsene vil fremføres på Gamle Raadhus Scene i Oslo, i morgen lørdag 19. mars. Alle som kjøper billett vil for øvrig få med seg eksemplarer av begge platene.

Lydopptaket her er ved Trond Kjelsås. Videoen og klippingen står Håvard Bilsbak for, mens Lise Hilmarsdatter Benjaminsen har filmet.



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 132 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤