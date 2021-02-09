Mette og Vegar Vårdal på Kampen Bistro i Oslo

(Foto: Ingvil Skeie Ljones)

Ballade radio: Hva er folkemusikk?

09.02.2021
Guro Kleveland

Mette og Vegar Vårdal har laget podkast med deltakerne på Folkelarm sist høst – blant dem Mattis Kleppen, Susanne Lundeng, Marja Mortensson, Rasmus Kjorstad og Zosha Warpeha – og snakket om hva folkemusikk er. Sånn egentlig.

Folkemusikk er livet. Det er musikken for de store og små hendelsene i livet, det er hverdagsjoiken, det er språk og identitet, det er vårt kollektive minne. Det er selve meninga med livet.

Dette er noen av svarene vi får høre mer om i podkasten som tar for seg det store spørsmålet hva er folkemusikk?

Historiker Mette Vårdal og folkemusiker, danser, komponist og universitetslektor Vegar Vårdal står bak Kultivatorpodden, og de stilte spørsmålet til alle fjorårets Folkelarm-artister. Vi får høre Inge Gjevre, Jo Einar Jansen, Mattis Kleppen, Bendik Smedåsgjelten Qvam, Susanne Lundeng, Marja Mortensson, Sarah-Jane Summers, Rasmus Kjorstad, Zosha Warpeha, Haldor Røyne, Johanne Flottorp og Mari Skeie Ljones dele tanker og refleksjoner rundt spørsmålet om folkemusikkens vesen, i tillegg til å få noen blikk inn i folkemusikkens historie.

Hør samtalen i Ballade radio Soundcloud, på Spotify eller iTunes/Apple Podcast.
 

Denne episoden av Kultivatorpodden er et samarbeid med Folkelarm, folkemusikk.no og Ballade. Kultivator eies og drives av Vegar Vårdal og Mette Vårdal.

