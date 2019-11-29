Ballade radio: Folkemusikken tar et oppgjør med språkbruk

29.11.2019
- Red.

Vi starter i mosegrodde holdninger på en landskappleik. Hør Ballade og Magasinet Folkemusikk sin paneldebatt og podkast om språk, kjønn og representasjon.

27 profesjonelle musikere skrev et opprop i protest: De reagerte på hvordan deltakerne i en klasse under Landskappleiken ble presentert. Mennene ble omtalt som «spelemenn», mens kvinnene ..?

Sammen med Magasinet Folkemusikk trakk Ballade full sal på Folkelarm 2019, angivelig et av Folkelarms best besøkte seminarer. Kanskje var det de viktige, litt pikante spørsmålene som trakk?
Hele samtalen hører du her (Spotify-lenke til podkasten, scroll ned for andre plattformer for å høre).

I reine tall er folkemusikk-Norge tilsynelatende i kjønnsbalanse. Likevel kan vi på Landskappleiken oppleve at kvinnelige musikere og utøvere uansett alder blir presentert som «jente», «lita jente» og «fin jente», mens mannlige, uansett alder, blir presentert som «spelemann». Hva gjør det med musikken og musikerne? Hva er spesielt for folkemusikken, og hva har den/vi felles med samfunnet ellers? Du får her hele debatten om språkbruk i omtaler, presentasjoner og media, og hvordan dette påvirker holdninger og strukturer i musikklivet, både sosialt og kunstnerisk.

Om kjønn og språk i folkemunsikken, Folkelarm 2019. Foto: Kjell Bitustøyl (Foto: Trond Bitustøyl)

I panelet hører du
Benedicte Maurseth, hardingfelespiller, sanger, komponist og forfatter
Tuva Syvertsen, hardingfelespiller, sanger, komponist, frontfigur i musikkgruppen Valkyrien Allstars
Arvid Skancke-Knutsen, musikkjournalist, kritiker, redaktør og forfatter.
Ordstyrer Monica Ifejilika.

Arrangører: Magasinet Folkemusikk og Ballade i samarbeid med Folkelarm. Hør podkasten der du finner podkastene dine – som på Spotify, iTunes – eller her, på Soundcloud:

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F720261001&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

PS Denne episoden av Balladepodden har vært utilgjengelig av tekniske årsaker – men Ballade er glade for å ha den tilgjengelig igjen, på alle plattformene.

