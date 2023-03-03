Ballade video: Den lesbiske dalen

Ferske og fine videoer fra Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad, Leagus, Maggie, Manuela Hofer, Eie, Orsak:Oslo, Janne Eraker og David Arthur Skinner og Sliteneliten.

Første utgave av Ballade video i mars byr på en bred vifte av norsk musikk. Vi har visesang med dype røtter, ambisiøs jazzmusikk, alt-pop, post-psych og (kvinne)politisk musikk. Også de visuelle uttrykkene er mangfoldige – fra det hjemmelagde til det profesjonelle, fra det håndfilmede til det AI-genererte.

Denne gangen byr vi på fire premierer. Og gleder oss over at det fortsetter å komme musikk og videoer av høy kvalitet, innenfor et bredt uttrykk.

Kort sagt: God fornøyelse!

AASMUND NORDSTOGA og ÅSMUND REISTAD: Brunkebekken

Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad feiret nylig 30 års vennskap med å gi ut sin første duoplate. Fredag 17. februar ble Tom Duley og andre viser sluppet.

Sangene her er hentet fra viseboken «Tom Duley og andre viser», som kom ut på Det Norske Samlaget i 1962. Her hadde Hartvig Kiran oversatt eldre amerikanske folkeviser til klingende nynorsk. Flere av disse dukket senere opp i den legendariske gitarboken til Lillebjørn Nilsen.

– I Norge ble flere av sangene tatt i bruk av artister som Kari Svendsen, Lillebjørn Nilsen, Lars Klevstrand og Hege Tunaal under visebølgen på 1970-tallet. Etter at dette miljøet dabbet av på slutten av 70-tallet, så har dessverre ikke stoffet vært tatt brukt i noen særlig grad, forteller Åsmund Reistad.

Noen av visene er svært gamle, der sjørøvervisen «Kaptein Kidd» har en melodi som kan følges tilbake til Skottland på 1500-tallet. Duoen sier selv at dette er gode eksempler på hvordan impulser fra Europa har formet det vi i dag kjenner som amerikansk populærkultur.

– Me meiner at desse visene fortener å bli tekne fram att. Me mistenkjer at mange konsentrerte seg sopass om gitarspelet at den dramatiske historia i ei vise som «Tom Duly» kom heilt i skuggen. Den handlar faktisk om ein mann som er dømd til døden for drapet på jenta han var forelska i. Derfor har me prøva å få fram fortvilinga, angeren og galskapen som ligg i teksten, sier Aasmund Nordstoga.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Aasmund Nordstoga er ellers også aktuell med Knut Buen og Sigmund Groven sitt album Kjenslevev, som inneholder dikt av Knut Buen, tonesatt av Sigmund Groven og Buen selv.

LEAGUS: Hyperion – fra Flora Eallin

Dette er virkelig fint. Leagus ble dannet i 2013 av pianisten Herborg Rundberg som en del av hennes mastergrad i rytmisk musikk ved Tromsø konservatorium. Prosjektet ble til en duo da Rundberg fikk selskap av gitarist Kristian Svalestad Olstad, som tok sin mastergrad i samme fag to år tidligere.

Etter utgivelsen av to album fikk Leagus i 2021 i oppdrag fra Nordnorsk Jazz Ensemble å skrive et stykke for et ti-manns orkester, noe som resulterte i at duoen komponerte og arrangerte stykket Flora Eallin. Det skal nå utgis i sin helhet av Is it Jazz? Records.

Herborg Rundberg har samisk bakgrunn, noe som reflekteres både i prosjektnavnet Leagus og tittelen på verket, der Eallin betyr «liv». Videoen er et resultat av at den norske artisten og fotografen Martin Losvik fikk frie hender til å gjøre sin visuelle tolkning av det musikalske prosjektet. Det endte opp med en video på over ni minutter.

– «Hyperion» er sluttsporet til det én time lange bestillingsstykket Flora Eallin, som vi skrev for Nordnorsk Jazz Ensemble, sier Leagus selv.

– Stykket er en ode til plantelivet. Sangen «Hyperion» er oppkalt etter verdens høyeste levende tre, og markerer derfor den symbolske avslutningen på stykket.

MAGGIE: Necklace

Sist fredag slapp Oslo-artisten Maggie sin debut-EP «Rainbows & Monsters». Her har hun blant annet fått med seg Slopes, aka Dag Holtan-Hartwig, også kjent fra Skinny Days.

«Rainbows & Monsters» beskrives som en EP med syv sterke låter som hver har sin historie. Om duetten «Necklace» med Slopes har Maggie sagt til nettstedet NPS:

– I denne låten formidler begge parter sin side av historien; begjæret – men også fortvilelsen over å måtte møtes i skjul ettersom det er en uvitende tredjepart involvert. Ingen av dem makter å gi slipp på hverandre til tross for at deres gjensidige kjærlighet er med på å degradere og ødelegge dem begge.

Dette er den fjerde videoen med Maggie som vi presenterer i denne spalten. Alle sangene kan nå høres på den ferske EP-en – eller søkes opp i det omfattende arkivet vårt.

I videoen ser vi Rebecca Roxanne Myrvang, Ragnhild Udbye Lefstad og Jon Stensby. Den er produsert av Justin Bellucci, med Helene Bergjord og Magnus Westerlund som regissører. Justin Bellucci er også hovedfotograf.

EP-en er sluppet på den norsk-serbiske artistens eget selskap Silk River, med et omslag hun har designet selv.

MANUELA HOFER: Fix You



Premiere!

Manuela Hofer er en hyggelig og velkommen gjenganger i denne spalten, der hun produserer både musikk, videoer og AI-kunst. Her har hun lagd en fin versjon av en moderne klassiker: «Fix You» med Coldplay, opprinnelig utgitt på albumet X&Y i 2005.

– Jeg har alltid likt låten, både teksten og melodien, og ville gjerne prøve å gjøre en versjon på min måte. Chris Martin skrev låten til sin kone, da hun gikk gjennom en vanskelig periode i livet i forbindelse med tapet av sin far, sier Hofer til Ballade video.

– Det er noe jeg kan relatere meg til. Det er også en låt som handler om kjærlighet, om håp, om å lære av sine feilsteg, og å være der for noen som kanskje trenger litt ekstra støtte og hjelp.

– Jeg ville skape en litt drømmende atmosfære i videoen, men også ha med element av lys, håp, og lyset som alltid er der og som viser vei. Det er hovedbudskapet og essensen i låten slik jeg ser det. Tanken er å lage et album med tolkninger av låter jeg liker, med den foreløpige arbeidstittelen Covers.

– Ellers er jeg i gang med en større utstilling i regi av Pia Myrvold i Stavanger i anledning kvinnedagen. Jeg har også jobbet litt med field recordings, der jeg tar opp lyder av alt mulig som er i nærmiljøet. Jeg har dessuten testet ut AI-musikk, men det er bare på «eksperimentstadiet», avslutter hun.

EIE: Love Her

Apropos Stavanger: I dag, fredag 3. mars, slipper Eie en helt fersk EP. Hun heter egentlig Emilie Eie, og har spilt inn de fire låtene i Komet lydstudio i Stavanger sammen med tekniker Espen Eidem. EP-en er debuten under Eie-navnet – og en absolutt lovende introduksjon.

Eie har selv skrevet låtene, og synger og spiller alle instrumenter, med innslag av el-gitar spilt av Harald Harestad (Kåte Klør) og koring av Herman Von Opdorp (Flying Furs, Shffle).

På EP-en «Worst That Can Be» utforsker artisten etter eget utsagn kontraster, både musikalsk og tekstmessig, og kombinerer tradisjonell bandbesetning med instrumenter som theremin og autoharpe. Den slippes både digitalt og på vinyl.

– Jeg er en musiker og låtskriver i slutten av tjueårene som brenner for det lokale musikkmiljøet, fortalte Eie nylig til nettsiden til Sølvberget, det flotte biblioteket og kulturhuset i sentrum av Stavanger.

– For tiden driver jeg som utøvende innen musikk, jobber litt i platebutikk, AKKS og mener av og til ting i Stavanger Aftenblad. Jeg spiller og skriver som soloartist, og med prosjektene VALP, Vok Ens og Kåte Klør.

Vi ser frem til å høre og se mer. Denne videoen er filmet og klippet av Sarah Margrethe Hestness, med sminke av Ava Noori.

ORSAK:OSLO: 068 The Swell



Orsak:Oslo ble grunnlagt av Christian fra Gøteborg og Øyvind fra Oslo. Sommeren 2014 ga de ut sin første EP, «Torggata Sway», oppkalt etter gaten der de møttes første gang – og endte opp med å dele leilighet i.

I dag er Orsak:Oslo en kvartett med både svenske og norske medlemmer. De kan alt se tilbake på en lang rekke fysiske og digitale utgivelser, fremfor alt i EP-formatet. Det kommende albumet In Irons er utgitt av Vinter Records, som drives av Ole C. Helstad.

Selv kaller Orsak:Oslo musikken sin for Doom blues, Scandi psych og Post noir. Alt i morgen, lørdag 4. mars, spiller duoen spiller på Revolver i Oslo sammen med AGABAS og Akersborg, to andre band som også er tilknyttet Vinter Records.

Selv sier bandet: – Etter å ha vært adskilt av grenser i nesten tre år, er disse sju minuttene med musikk det som ble født etter at vi endelig møttes igjen.

– At tre år med innestengt kreativ energi endte opp med dette langsomme, kjernende og nesten antiklimaktiske sporet er kanskje et mysterium for noen, men det er slik vi lager sanger.

– Vi gjør dette først og fremst for å skape meningsfull musikalske samtaler og uttrykk.

JANNE ERAKER og DAVID ARTHUR SKINNER: Cute

Premiere!

Hver måned har vi gleden av å følge Janne Eraker, der hun legger en ny video fra det kommende albumet Movements for Listening! Dette er den tredje av i alt ti videoer som skal produseres fram til plateslippet.

I duoens versjon av den gamle jazzlåten «Cute» danser Eraker rollen som trommis, mens Skinner på piano i følge Eraker «leverer resten».

– Grooven er en swingende og rar 5-takt, og hvis du hører godt etter, kan du kjenne igjen noen brushes-liknende moves i steppdansen. Faktisk er låta over så fort at du kanskje trenger å høre den et par ganger før du klarer å være med ordentlig, sier Eraker til Ballade video.

David Arthur Skinner er jazzpianist, orkesterleder og komponist. Han spesialiserer seg på swing jazz og stride piano, og har gitt ut soloplatene Diagonal Jazz (2013), Cubistic Boogie (2015) and Skinner plays Skinner (2017), i tillegg til albumet Look Both Ways (2022) med trommeslageren Magnus Eide.

Steppdanseren Janne Eraker slipper også alle låtene enkeltvis og digitalt, mens det doble vinylalbumet markeres med en slippkonsert den 3. november.

– En liten fun fact: denne versjonen av «Cute» ble tatt opp da innspillingen egentlig var ferdig, med “la oss se hvor fort vi kan spille den” som utgangspunkt, sier Eraker.

SLITENELITEN: Den lesbiske dalen



Og premiere igjen – denne gangen i forkant av den internasjonale kvinnedagen, som i år faller på onsdag i neste uke.

– Vi i Sliteneliten slipper vårt andrealbum Me kan’kje sei nei te da som e bedre 8. mars, forteller bandet til Ballade video.

Sliteneliten består av Synneva Gjelland (gitar, vokal, saksofon, langeleik, piano) og Thea Marie Kvam (trommer, perkusjon, kor), Silje Strøm (tverrfløyte, pikkolofløyte, kor), Ylva Gulpinar (gitar, kor), Inga Haugdahl Solberg (fele, kor) og Maria Refsland (bass, kor, vokal).

– Vi har valgt 8. mars som utgivelsesdato fordi vi er et politisk band bestående av kun kvinner. Plata er slik vårt bidrag inn i den politiske diskusjonen som får et ekstra fokus denne dagen.

– Det er viktig for oss at kvinnedagen ikke kun handler om eksplisitte, isolerte kvinneproblemer, men er en internasjonal politisk kampdag hvor vi har mulighet til å sette fokus på de sakene som omhandler de store politiske spørsmålene som berører folk av alle kjønn, for det er ofte de spørsmålene som er sentrale når det gjelder kjønnsspesifikke problemer også.

– En annen ting vi synes er kjekt er at det kun er kvinner som er involvert i produksjonen av albumet. Vi i Sliteneliten har spilt, mens Ragnhild Bruseth (Intetskjønn, Deathman, FLTY BRGR GRL) har vært tekniker og mikset den, utenom én låt hvor Linn Nystadnes fra Deathcrush var tekniker og mikser.

Den fargerike videoen til «Den lesbiske dalen» er ved Io Sivertsen, Christa Barlinn Korvald og Marin Håskjold. Albumet kommer ut på plateselskapet No. 13, som omtaler seg selv som et uavhengig selskap for artister som vil noe med musikken sin.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 176 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤