Ballade video: Fremmede på stranden

Ti videoer og fem premierer du bør få med deg. Leifson, Rikke Normann, Selma French, Jonathan Floo & Namsfogden, Yellowroots, Ane Brun med Marte Eberson og Katrine Schiøtt, Trine Rein, Damokles, The Cruel Intentions og The Black Void.

Velkommen til en ny utgave av Ballade video. Vi håper du finner noe du liker, og er ekstra glade for dagens fem premierer. Av Leifson, Selma French, Yellowroots, Ane Brun og Trine Rein.

Det blomstrer i norsk musikkliv. Innen alle stilarter. Og nå er våren på vei også, på denne vesle, rare, blå planeten som suser rundt i det uendelige verdensrommet.

Som Tommy Tokyo formulerte det i sangen «Mektige mor»: Vi skal ta vare på deg / Vi skal kjempe til vi dør.

God fornøyelse, hver og en!

LEIFSON: A Beach Somewhere

Premiere!

– At hun er den eneste. At du har en sjel. At hun er med deg selv om hun er borte. Til du en dag kommer etter inn i dødsriket. When you know you just know.

En kvinne dør, og det eneste hun etterlater seg er et fotografi som blir funnet i bilen hennes. På fotoet befinner hun seg på en en strand og er kledd i vinterklær. I videoen ser vi mannen på reise både i bil og til fots for så å ende på en strand.

Dette er den nye singelen og videoen til artisten Leifson, som også har skrevet de innledende setningene du leste. Han er gitarist, vokalist og låtskriver, tidligere kjent fra band som Black Press og Bob Hurts.

Fountain of St. Katharina er Leifsons første soloalbum. Det slippes på det ferske selskapet Manuzio, og kommer 27. mai. Selv beskriver han musikken sin som mørk, melankolsk poprock med mye elektroniske elementer. Tekstene på albumet bygger på levd liv, og blander virkelige personer og fiktive historier.

– Tekstene i sangene er i sterkere grad enn mye av dagens poplyrikk preget av klassebevissthet. Jeg-personen er rotløs og søkende, på jakt etter jobb, tilfeldig innlosjert og uten penger. Forskjellige kvinnefigurer bærer løfte om en annen tilværelse, en ny start, men historiene ender der de starter, med et nytt oppbrudd og en ny ensomhet.

Albumet er produsert av Kenneth Ishak med Asle Dal som co-produsent. Visuelt samarbeider Leifson med Ketil Nergaard, som har laget en serie malerier basert på Leifsons musikk.

– Videre arbeider vi med artistene Trond Pettersen og Emily Glaister, som vi planlegger å gi ut musikk av til høsten, sier Dal, som er en av to grunnleggere av Manuzio.

Videoen er laget av Antipode Films ved Bård Kjøge Rønning og Fabien Greenberg. De står også bak dokumentaren «Little Axel», den norske gutten som Leonard Cohen en tid ble adoptivfar for.



RIKKE NORMANN: Melted snow

Her har vi en riktig fin sak med Rikke Normann, live fra SALT I Oslo, i det hun selv kaller en super-forsinket slippkonsert for albumet The art of Letting Go. Konserten fant sted i november 2021.

– Situasjonen som artist og musiker i dag er at vi sakte, men sikkert endelig er på vei tilbake mot noe som føles mer som en normal-hverdag, etter to år med alt snudd helt på hodet, sier Normann.

– Jeg må innrømme at jeg ikke helt har visst hvor mye jeg har savnet “meg selv”, før nå i det siste. Jobbene er på vei tilbake, vi forbereder oss på festivalsommer og jeg kjenner på kroppen (og i hodet og hjertet!) at vi er på vei tilbake til noe mer kjent.

Hun beskriver det å spille Rockefeller med Jarle Bernhoft nå nylig som «litt som å hoppe to år tilbake i tid».

– Det var ubeskrivelig gøy og godt å kjenne på stemning fra publikum uten restriksjoner, og få bekreftet hvorfor vi gjør det vi gjør. Jeg blir inspirert og glad av å jobbe med andre. Og det passer jo bra med tanke på at jeg holder jeg på å ferdigstille et dobbelt-album som dere skal få høre musikk fra senere i år.

– I sommer skal jeg turnere med Jarle, Madcon og Victoria Nadine, spy ut sjela mi på scenen, og kose meg med å gjøre ferdig de to albumene og alt vi koker sammen rundt det, avslutter Rikke Normann.

I videoen til «Melted Snow» hører vi henne med følgende band: Henrik Lødøen (trommer), Martin Morland (bass, kor), Vegard Lien (keyboards) og Sander Nordahl Eriksen (gitar). Videoen er ved Mina Wang-Andersen.



SELMA FRENCH: Listen to The Kids

Premiere!

Singelen «Listen to The Kids» er første smakebit fra solodebuten til sangeren, felespilleren, gitaristen og låtskriveren Selma French. Hun er likevel ingen nybegynner.

Med det Spellemann-nominerte vise/jazz/pop-bandet Masåva heter det seg at French har nærmet seg det humoristiske, vonde og bittersøte i unge menneskers liv. Mens hun i det Spellemann-vinnende bandet Morgonrode må regnes som en sentral del av samtidens åpne folkemusikk-scene.

I tillegg er hun en sjangeroverskridende felespiller og sanger som dukker opp i stadig nye sammenhenger, både live og på plate. Det omfatter samarbeid med artister og band som Frøkedal, Avant Folk, Daniela Reyes, Ibou Cissokho, The Switch, Konradsen, Kristian Kristensen og Siv Jakobsen.

– Frustrasjon over treig og bakoverlent klimapolitikk ble til sangen «Listen to The Kids». Det er en protestsang som ikke handler om mindre enn menneskets undergang, sier hun i en kommentar.

– Det dreier rundt klimapolitikk, men også politiske strømninger. Det føles som historien beveger seg som en strikk som blir dratt ut, men plutselig spretter tilbake.

Selma French står selv for vokal og akustisk gitar på «Listen to the Kids». Hun har også med seg Anja Lauvdal på synth, Christian Winther på el-gitar og Andreas Winther på trommer. Videoen er ved Espen Friberg.



JONATHAN FLOO & NAMSFOGDEN: Fett hår

Hey! Dette er nytt, morsomt og originalt fra Bergen. Jonathan Floo & Namsfogden beskriver seg selv som et «Bærgen/Askøy-tuftet opplegg med fæite rim, flokete fletter, friendly future & frisk ljud rett fra landet».

Og videre, slik Siv Torin Knudsen Petersen presenterer det:

– Vi er to féte damer som lager fét musikk; en slags urban-organisk melodiøs “hip-hop”. Instrumenteringen er både av elektronisk og akustisk ætt; med lyder fra blant annet planeten Jorden. Plutselig lukter du sjøluften, eller får dritlyst på en kald pils.

– Både Jonathan Floo og Namsfogden syns at tekst og musikk er like viktige, derfor driver vi med det. Vi driver også og lar oss inspirere av en rekke greier: kompromissløse mennesketyper, lange gitarpedal-rekker, den gamle KORGen, samtaler på gaten, dyr og natur som lager lyd, skrikende sløy blues, gammel hip-hop og impulsive magefølelser.

Jonathan Floo & Namsfogden ble startet av Siv Torin Knudsen Petersen og Ingvild Garford Bennett i 2020. Petersen og Bennett står for all vokal- og instrument-traktering (med unntak av enkelte gjesteinnslag), låtskriving, produksjon og studioinnspilling.

En god venn av duoen presenterte dem slik: «Ka får du hvis du krysser Yoko Ono, Kylie Minogue og A-laget og oppfostrer avkommet hos et suspekt par i en garasje på Askøy? Kanskje nåkke sånt som det her!»

Vi gleder oss til å se og høre mer. Jonathan Floo og Namsfogden har selv lagd videoen, mens Kjell Arne Kjærgård gjester på trommer. De har platekontrakt med Apollon Records i Bergen.



YELLOWROOTS: Play Pretend

Premiere!

Og her har vi et virkelig lovende band fra Oslo også. De er unge, og lager veldig okay musikk. De har nettopp fullført videregående, men har likevel vært et band siden 2017.

Yellowroots begynte å skrive sin egen musikk i 2018, og har allerede opptrådt på spillesteder over hele Norge. Musikken deres beskrives som gitarbasert og energisk, med stor sans for gode popmelodier. Deres siste single, «Ung / rå» ble rotert på P3 og kåret til «best akkurat nå» samme sted. Den ble også spilt av P3 i Sverige.

«Play Pretend» er en del av en serie singler som skal gis ut på Rohdos Records. Den er spilt inn og mikset av Jonas Rohde-Moe i Rohdos Studios, og mastret av Magnus Guldbrandsen ved Jelöy Sound.

Yellowroots består av Tale Buttingsrud (vokal, bass), Torvald Ullestad (vokal, gitar), Felix Falch (gitar), Amo Borring (keyboards) og Ludvig Liholm (trommer).

Vi hører veldig gjerne mer fra dem. Det er også Tale Buttingsrud som står bak videoen her.



ANE BRUN: Våge å elske

Premiere!

Ane Brun er en velkommen gjenganger i denne spalten. I dag, 25. mars, slipper hun låten «Våge å elske», som er en norsk oversettelse av hennes egen «Daring to Love» fra 2013.

Låten ble opprinnelig skrevet til filmen «Tusen ganger godnatt» av Erik Poppe, som handlet om en krigsfotograf og hennes interne konflikter mellom jobben og familielivet. I hovedrollen i dette dramaet møtte man Juliette Binoche.

– Teksten handler om mot og sårbarhet, og hvordan de to egenskapene hører sammen, og at sårbarhet er en forutsetning for å kunne være nær andre mennesker, sier Ane Brun i løpet av filmen.

I videoen til «Våge å elske», som er laget av Janne Lindgren, ser vi klipp fra studioinnspillingen i Oslo og fra den eksklusive trio-konserten på Øya Presenterer i 2021, med Marte Eberson og Katrine Schiøtt.

Vi tar også med at Ane Brun er aktuell med følgende opptredener denne sommeren: 5. juni – Nattjazz, Bergen, 21. juli – Moldejazz, Molde, 31. juli – Olavsfest, Trondheim og 20. august – Parkenfestivalen, Bodø.



TRINE REIN: Be OK

Premiere!

Trine Rein slapp nylig denne låten som single, og følger her opp med en lyric video som vi har fått premiere på. Den har hun laget selv, ved hjelp av materiale fra Storyblocks, samt grafiske elementer fra Calvin West Productions i Spania.

– Det er litt ukomfortabelt å mase om å ha fokuset mot musikken, nå som nyhetsbildet er som det er, sier Rein til oss.

– Men det føles også godt å vite at det jo er livsnødvendig å høre musikk nå, så vi gjøren viktig jobb. Trøster jeg i hvert fall meg selv med.

Trine Rein skrev «Be OK» med tanke på at vi skulle ut av pandemien. Tittelen er inspirert av regnbue-tegningene som mange barn laget under denne perioden.

– Så ble dét kanskje ikke de lykkedagene vi ventet på, likevel, men det betyr ikke at vi ikke skal danse når vi kan.

Dette er 9. singel fra Trine Reins 9. album, med slipp 3. juni 2022. «Be OK» beskrives som en glad og up tempo-poplåt, med tekst og melodi av David Thulin, Rhyan Shirley og Trine Rein. Thulin har også mikset og produsert, og står dessuten for programmering, keyboards og gitar.

«Be OK» er skrevet og produsert som en del av Trine Reins Nashville Sessions 2021. Låten er skrevet over nett og produsert i Nashville, mens vokalen ble lagt hos Christian Ingebrigtsen i Oslo.



DAMOKLES: Carry Or Crush

Oslo-baserte Damokles ble stiftet høsten 2019, og har siden gitt ut hele syv singler med tilhørende musikkvideoer, i tillegg til covere av både Depeche Mode og The Cure.

Debutskiva til Damokles, kalt Nights Come Alive, er ute på Vinter Records neste fredag, 31. mars. Dette er det samme selskapet som nylig slapp det nye og kritikerroste albumet til MoE. I den anledning blir det «pre-listen party» med DJ-sett på Brewgata i Oslo i kveld – og deretter slippfest med konsert på Vaterland, fredag 1. april.

– Rent tematisk berører Nights Come Alive den tynne hinnen mellom sivilisasjon og komplett strukturell kollaps. Lyrikken maler bredt med dommedagsprofetier, godt krydret med bisarr fandenivoldskhet og katarsisk raseri, sier bandet i forbindelse med slippet.

For å understreke undergangsstemningen har bandet fått god hjelp med album-artwork av den svensk-norske maleren Christopher Robin Rådlund, fra hans dystopiske kolleksjon «Kollaps».

– Som seg hør og bør fremføres musikken som om livet sto på spill, med like stort fokus på giftige hooks som på kreativ galskap. Vi arbeider i skrivende stund med andrealbumet.

Damokles har vært presentert i Ballade video før, og består av Kristian Liljan, Ronny Flissundet, Gøran Karlsvik, Fredrik Ryberg og John Birkeland.



THE CRUEL INTENSIONS: Reapercussion

The Cruel Intentions har blitt beskrevet som «en farlig blanding av ekstremt fengende musikk», gjort av musikere som følger i fotsporene til Guns N’ Roses, LA Guns og Backstreet Girls.

Bandet har den siste tiden vakt en god del oppsikt, etter at tre av sangene deres ble plukket ut som lydspor til den anerkjente HBO-serien Peacemaker.

– «Reapercussion» er en moderne «hardrocker» dypt forankret i klassisk metal og rock’n’roll, sier medlemmene selv, og utdyper:

– Hver handling har en reaksjon. «Reapercussion» handler om å møte demonene dine og gjøre det du tror på.

The Cruel Intentions ble startet opp i 2015 av Jimmy Johansson, aka Lizzy DeVine (vokal og gitar), Mats Wernerson (bass) og norske Kristian Solhaug (gitar). Den førstnevnte bodde 5 år i Los Angeles, som vokalist og låtskriver i Vains Of Jenna. De gjorde opptredener i TV-serier som Jackass, Viva La Bam, og Kat Von Dee’s LA Ink.

«Reapercussion» kommer nå med en musikkvideo regissert av Max Ljungberg, og er gjort tilgjengelig overalt denne uken. Sommeren 2022 slipper The Cruel Intentions sitt andre album.



THE BLACK VOID: Reject Everything

– Dette er faktisk ikke et navneskifte, selv om det ser slik ut på sosiale medier. Black Void er et nytt band – og det musikalske og tekstmessige motstykket til White Void.

Det forteller Lars Are Nedland, aka Lazarus, til oss. Med seg i det nye bandet har han trommeslager Tobias Solbakk (Ihsahn, White Void, In Vain) og gitarist Jostein Thomassen (Borknagar, Profane Burial).

– Der White Void spiller melodisk, sytti- og åttitallsinspirert hardrock, er Black Void tuftet på punk og black metal. Og der tekstene til White Void er basert på Albert Camus og absurdismen, er tekstene til Black Void basert på Nietzsche og nihilismen.

– Begge bandene er signet på Nuclear Blast. Debutplata til Black Void, Antithesis, kommer 27. mai. Vi spiller for øvrig inn ny plate med White Void også i disse dager.

Det kommende albumet inneholder ni sanger, inkludert låttitler som «Death to Morality», «No Right, No Wrong» og «Explode into Nothingness». Gjestevokalister er Sakis Tolis fra Rotting Christ og Høst fra Taake.

– Du orker bare så mye farge og harmoni i livet ditt. Denne er for dysterheten. For raseriet. For tilværelsens skitt, sier Nedland.

– Nihilisme forteller oss at det ikke er grunnlag for moral eller kunnskap i livet. Så, hva etterlater det oss? Ingenting! Nihil!

Videoen er laget av Alexander Olsson, Simen Øvereng og Lars Are Nedland.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 133 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤