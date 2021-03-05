Ballade video LXXXVII: God bursdag, Alex!

Syv videoer, en premiere! Du hører og ser Synne Sanden, Robert Moses & The Harmony Crusaders, Gebhardt, Rikke Normann, LULI feat. Izabell, Coldbound og White Void.

Denne uken setter vi straks et kryss i taket ved bidraget til Synne Sanden, som også er denne ukens premierevideo. Den er samtidig et lekkert og lidenskapelig eksempel på flere kunstarter på én gang, der dans, musikk og bilder går sammen om å skape sterke inntrykk.

Vi har ellers et bredt utvalg av videoer, som som vanlig strekker seg fra det hjemmesnekrede til det mer påkostede. Og selvgjort kan ofte være velgjort, så lenge man har en god og gjennomført idé i bunnen.

Som vi har påpekt tidligere: Pandemien har endret hvordan vi lever livene våre, men også hvordan vi skaper videoer. Men heldigvis kan vi fremdeles drømme oss bort, til en verden der vi igjen beveger oss fritt, både i fantasien og virkeligheten.



SYNNE SANDEN: Skeleton (Remix)

Premiere! Og det med ny og flott musikk fra Synne Sanden, som imponerte oss med en serie svært gode låter og videoer i 2019. Da presenterte vi i tur og orden kortfilmene til «Imitation», «Flower» og «Trophies», alle filmet, regissert og klippet av Linnea Syversen.

Denne gang samarbeider hun med filmskaperen Simon Matthew Valentine, som hun selv har co-regissert videoen med. Sammen har de skapt en mørk, vakker og særegen musikkvideo, som Simon Matthew Valentine også har filmet.

Musikalsk har Synne Sanden denne gangen samarbeidet med filmkomponist Øyvind Blikstad. De kommer i dag med en EP med seks låter som de har skrevet sammen, der Blikstad er produsent. Resultatet beskrives på forhånd som «slående og massive låter med filmatisk preg og sterke tekster», og beskriver sårbarhet, sinne og styrke.

– Øyvind Blikstad har blandet mektige orkesterarrangementer med mørke elektroniske elementer og selvbygde instrumenter som veves sammen med min vokal, forteller Sanden.

Videoen er spilt inn i et svart, tomt rom – og det episke landskapet i Jutulhogget. Her fortelles en historie om et destruktivt kjærlighetsforhold, der skuespiller Per Vidar Gornitzka Anfinnsen spiller Den Andre i relasjonen.

– «Skeleton» handler om nedbrytning og manipulasjon, om å miste sin selvrespekt, og om ønsket om å bryte ut og bli fri igjen, sier artisten.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Det blir ellers mer å se og høre av Synne Sanden dette året. Hun er alt godt i gang med nytt album som hun slipper singler fra i år, produsert av Øyvind Blikstad og Lars Horntvedt fra Jaga Jazzist.

ROBERT MOSES & THE HARMONY CRUSADERS: Happy Birthday, Alex!

Oi! Dette er hyggelig! En sang og en video som egentlig er en bursdagshilsen! Vi lar Robert Moses selv fortelle:

– Denne videoen viser Alexander Lindbäck, en sentral musiker og drivkraft i musikkscenen i Oslo, som blir filmet mens han hører denne innspillingen for aller første gang, selv om han hadde hørt ett vers av sangen for et par år siden. Jeg ønsket å være der når det fant sted, og se hva han følte i det øyeblikket det skjedde.

– Da det ble bestemt at vi skulle gi ut sangen som en overraskelse på bursdagen hans og lage en video til den, kom Nikolai Grasaasen, som filmet og regisserte, på ideen om å fange Alexanders første reaksjoner og innlemme dem i en større video.

Robert Moses er opprinnelig amerikaner, men har bodd i Norge i rundt 25 år. Han har blant annet gitt ut albumene Self-Developing Country (2013) og Plutonic Friends (2018). I september 2021 kommer et helt nytt album, Leaving, Longing, Love, på Voices of Wonder Records, produsert av Bendik Brænne.

Vi hører Robert Moses (vokal, gitar), Malin Pettersen (vokal), Anders Hofstad Sørås (gitar), Ketil Kielland Lund (Fender Rhodes), Terje Støldal (bass), Glenn-Vidar Solheim (trommer, perkusjon) og Bendik Brænne (blåsere, Mellotron og vokal).

GEBHARDT: Distant Stars

– Jeg skrev denne låta da korona-pandemien slo nedover oss i vår, sier musikeren og produsenten Gebhardt. – Jeg måtte få satt noen ord på kaoset og usikkerheten som satte seg i hodet mitt. Jeg trodde jo at det hele ville være over i løpet av noen måneder…

Sist vi hørte fra Gebhardt, kjent fra band som Motorpsycho og Meg Og Kammeraten Min, hadde han slått seg ned i Firenze, der han har bygd opp sitt Das Boot-studio.

– Man trenger mange ben å stå på for å kunne leve av musikk, slik som bransjen har utviklet seg. Så jeg gjør det meste som har med musikkproduksjon nå. Enkelte artister sender meg også låter som jeg spiller alt mulig av instrumenter på, før jeg sender dem ferdig innspilling tilbake.

– Det har vært en tøff påkjenning å måtte gjennomleve denne perioden vi har hatt her i Italia nå. Jeg har likevel kunnet fortsette å jobbe i denne perioden, hvor viruset har stoppet det meste. Og jeg ser frem til å kunne ha artister i studioet igjen. Så alt godt fra oss i Firenze!, sier musikeren, og hilser til Ballades lesere.

Videoen til «Distant Stars» ble spilt inn i august 2020, på forskjellige plasser i Europa, og er regissert av Francesco Piotti.

RIKKE NORMANN: I Dunno Love

Rikke Normanns nyeste singel har blitt godt tatt imot av publikum, og havnet blant annet på New Music Friday Norway og Indielista hos Spotify. Nå har sangen også fått en fargerik musikkvideo, regissert av Mina Wang-Andersen.

Her ser man Rikke Normann vandre og spille rundt i Oslo, uten at noen stopper opp og legger merke til henne. Det er som om hun er usynlig. I tillegg møter vi tre av alter-egoene hennes, og blir kjent med deres syn på kjærlighet.

– Vi har veldig god kjemi, så det var helt naturlig for meg å gå til Mina når vi skulle lage video til «I Dunno Love», sier Rikke Normann selv om samarbeidet.

– Jeg elsker å spille ball med andre kreative sjeler, så Mina fikk frie tøyler til å gjøre hva hun ville etter å ha hørt låta og hva den handler om. Heldigvis falt ideen hun kom opp med hundre prosent i smak hos meg. Jeg ble faktisk så inspirert at jeg skrev et par nye låter samme dag.

LULI feat. Izabell: Tornerose

– Hei, Ballade! Artisten LULI fra Stavanger og jeg, filmskaperen fra Kristiansand, hadde premiere på singelen og musikkvideon av låta «Tornerose», feat. Izabell, tidligere i år. Og vi vil gjerne at flere får se videoen, som vi selv har finansiert og produsert fra A til Å.

Det synes vi er et fromt og godt ønske, fremsatt av videomaker Anna Leijonhielm. Hun har også litt mer å fortelle om videoen til «Tornerose»:

– Den ble laget med hjelp fra min lillebror som «prince army boy» foran kamera, med hjemmelagde vinflaske-etiketter og pappnøkler fra mammaen til LULI, og kostymer med mer lånt av produksjonsdesigneren Hedda Eddy Virik. Og så vil jeg også fremheve at vi fikk filme i studioet til fantastiske Helle Navratil i Stavanger.

Stavangerartisten LULI, aka Julie Enger Børresen, ga ut singelen «Ikkje sant» i fjor sommer. I februar kom endelig hele debutalbumet Bare et menneske. Hun har flere års fartstid som trommeslager i bandet Frk. Fryd, og sier selv at hun spiller indie-pop med dansevennlige rytmer og melodier.

– Me har valgt å bruka en dose humor på å lage ein video som handle om desperasjonen ein någen ganger kan få når ein tror ein aldri komme te å finna kjærligheten, og ein tror ein rett og slett ska dø ensom og alene, sier LULI selv.

– Ironisk nok ser eg nå at kjærligheten har ein tendens te å dukka opp på de merkeligste tidspunkt. Sjøl om ein ofte kan ver sin egen verste fiende e det fint når ein bare kan la livet skje litt, og då tillata livet te å motbevisa deg!

På sangen og videoen til «Tornerose» medvirker Izabell, aka Benedicte Izabell Ekeland, en ikke ukjent rapper, DJ og låtskriver fra Stavanger. Hun har fra før samarbeidet med artister som ARY, Thomas Dybdahl, OnklP, Morten Abel, Temur, Kaveh og Kriminell Kunst.

COLDBOUND: Slumber Of Decay

Coldbound er et utpreget nordisk konsept, både musikalsk, stemningsmessig og personellmessig. Bandet startet opp i Vantaa i Finland i 2013, men forflyttet seg etter hvert til Hudiksvall i Sverige. Nå har de fått med seg den norske vokalisten Liv Kristine Espenæs, som nok er kjent for mange kjennere av symfonisk og mørk rockemusikk.

Liv Kristine er fra Stavanger, og har spilt inn plater med Theatre of Hate og Leaves’ Eyes, og har dessuten hatt en betydelig solokarriere. Hun har videre samarbeidet med folk som Cradle Of Filth. Om prosessen med innspillingene med Coldbound har hun sagt dette:

– Mens vi oppdaget nye måter å uttrykke oss på, fant vi endelig en ekte portal for uskyld og frihet, men også motgang. Det ligger et veldig tøft musikalsk arbeid bak denne utgivelsen, der vi både ønsket å fange øyeblikket og utvide vår egen visjon.

– Denne visjonen gir gjenklang i musikken vår på en mystisk måte: En måte som er i stand til å sette publikum inn en unik tankegang gjennom alle slags situasjoner; uansett om disse følelsene er knyttet til en mystisk tilnærming, til frihet og fantasi eller indre kamper.

WHITE VOID: The Shovel And The Cross

– We are White Void. We embrace the absurd condition of human existence.

Det sier White Void, som vi tidligere har presentert her i Ballade video. Nå nærmer deg seg for alvor slippet av deres debutalbum ANTI, som skal komme på Nuclear Blast den 12. mars.

Videoen til deres nyeste single og album-teaser er laget av Lars Are Nedland, som sier dette om låten:

– «The Shovel And The Cross» er en sang som lener seg tungt på vår fascinasjon for new wave-bevegelsen på 80-tallet, i tillegg til vår kjærlighet til den gitardrevne, okkulte hardrocken fra 70-tallet.

Blant bidragsyterne til videoen er «motion magician» Magne Hage. Den er filmet av Fredrik Christensen, som også har klippet den sammen med Alexander Olsson. Ragnhild Prestholt har stått for spesialeffekter og sminke, mens Monika Boroni opptrer foran kamera.

Ved siden av vokalist og bandleder Nedland, som mange nok kjenner fra grupper som Solefald og Borknagar, består White Void av trommeslager Tobias Solbakk, bassist Vegard Kummen og gitarist Eivind Marum. Og som Nedland sier til sine internasjonale fans:

– Enjoy the absurdism, the disintegration and the neon darkness.

Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video.

Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden. Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤