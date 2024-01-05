Klassisk millionstipend til fiolinist Ludvig Gudim

Etter å ha vært nominert fire ganger tidligere, ble Ludvig Gudim endelig tildelt millionstipendet i klassisk musikk.

Musikkstipendet ble overrakt i forbindelse med nyttårskonserten til Stavanger Symfoniorkester torsdag kveld, der Gudim var en av deltakerne på scenen.

– Det er overveldende å vinne. Et stipend som dette gir utrolig mye motivasjon til å satse videre, samtidig som det gir en trygghet. Klassisk musikk er en tøff bransje, og med et stipend som dette kan jeg virkelig satse på det som betyr mye for meg, sa Gudim.

– Jeg håper å fortsette å gjøre mye av det samme, men det er klart at å spille solo, og ha det privilegiet med å sette sitt eget stempel på musikk og virkelig ha kontroll på det – det er noe jeg liker å gjøre og som jeg vil satse på fremover.

24-årige Ludvig Gudim har allerede en solid CV: Som 11-åring debuterte han som fiolinist under Nobels fredspriskonsert, han er musikkutdannet ved velkjente Juilliard i New York og han har representert Norge i Eurovision Young Musicians etter å ha vunnet NRKs talentkonkurranse for unge klassiske instrumentalister som 16-åring.

Juryen for Equinors musikkstipend ledes av Leif Ove Andsnes, som selv mottok talentstipendet for over 30 år siden. Andsnes roser Gudim som både solist og gruppe-musiker:

– Ludvig er allerede en kjent fiolinist i Norge, som har i flere år vært sentral i det blomstrende strykermiljøet i Oslo. Han har en autentisk og individuell stemme, er en følsomt lyttende og fleksibel kammermusiker og en naturlig leder i grupper og orkestre. Vi i juryen gleder oss veldig til å følge han videre og håper stipendet og anerkjennelsen er et springbrett på reisen mot en internasjonal musikkarriere.

De tre andre nominerte til stipendet var solist Eirik Grøtvedt (30), bratsjist og fiolinist Njord Kårason Fossnes (22) og pianist Nikita Khnykin (20). Fjorårets vinner var strykekvartetten OPUS13.

Målet med stipendet er å løfte unge, norske talenter og være en døråpner for en internasjonal karriere innen klassisk musikk, opplyser Equinor om musikkstipendet, som er del av talentprogrammet «Morgendagens helter» der selskapet støtter talenter innen idrett, kultur og utdanning.



Tidligere vinnere av Equinor Klassisk musikkstipend:

2022 – OPUS13

2021 – August Schieldrop, tuba

2020 – Johan Dalene, fiolin

2019 – Sandra Lied Haga, cello

2018 – Caroline Wettergreen, sopran

2017 – Bror Magnus Tødnes, tenor

2016 – Sonoko M. Welde, fiolin

2015 – Lise Davidsen, sopran

2014 – Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj

2013 – Guro Kleven Hagen, fiolin

2012 – Ensemble Allegria

2011 – Mari Eriksmoen, sopran

2010 – Vilde Frang Bjærke, fiolin

2009 – Christian Ihle Hadland, piano

2008 – Eldbjørg Hemsing, fiolin

2007 – Silvia Moi, sopran

2006 – Tine Thing Helseth, trompet