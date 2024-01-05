Ludvig Gudim (24) har vært nominert til millionstipendet fire ganger. Nå var det endelig han som nådde helt opp.(Foto: Ørjan Richardsen)
Klassisk millionstipend til fiolinist Ludvig Gudim
Etter å ha vært nominert fire ganger tidligere, ble Ludvig Gudim endelig tildelt millionstipendet i klassisk musikk.
Musikkstipendet ble overrakt i forbindelse med nyttårskonserten til Stavanger Symfoniorkester torsdag kveld, der Gudim var en av deltakerne på scenen.
– Det er overveldende å vinne. Et stipend som dette gir utrolig mye motivasjon til å satse videre, samtidig som det gir en trygghet. Klassisk musikk er en tøff bransje, og med et stipend som dette kan jeg virkelig satse på det som betyr mye for meg, sa Gudim.
– Jeg håper å fortsette å gjøre mye av det samme, men det er klart at å spille solo, og ha det privilegiet med å sette sitt eget stempel på musikk og virkelig ha kontroll på det – det er noe jeg liker å gjøre og som jeg vil satse på fremover.
24-årige Ludvig Gudim har allerede en solid CV: Som 11-åring debuterte han som fiolinist under Nobels fredspriskonsert, han er musikkutdannet ved velkjente Juilliard i New York og han har representert Norge i Eurovision Young Musicians etter å ha vunnet NRKs talentkonkurranse for unge klassiske instrumentalister som 16-åring.
Juryen for Equinors musikkstipend ledes av Leif Ove Andsnes, som selv mottok talentstipendet for over 30 år siden. Andsnes roser Gudim som både solist og gruppe-musiker:
– Ludvig er allerede en kjent fiolinist i Norge, som har i flere år vært sentral i det blomstrende strykermiljøet i Oslo. Han har en autentisk og individuell stemme, er en følsomt lyttende og fleksibel kammermusiker og en naturlig leder i grupper og orkestre. Vi i juryen gleder oss veldig til å følge han videre og håper stipendet og anerkjennelsen er et springbrett på reisen mot en internasjonal musikkarriere.
De tre andre nominerte til stipendet var solist Eirik Grøtvedt (30), bratsjist og fiolinist Njord Kårason Fossnes (22) og pianist Nikita Khnykin (20). Fjorårets vinner var strykekvartetten OPUS13.
Målet med stipendet er å løfte unge, norske talenter og være en døråpner for en internasjonal karriere innen klassisk musikk, opplyser Equinor om musikkstipendet, som er del av talentprogrammet «Morgendagens helter» der selskapet støtter talenter innen idrett, kultur og utdanning.
Tidligere vinnere av Equinor Klassisk musikkstipend:
2022 – OPUS13
2021 – August Schieldrop, tuba
2020 – Johan Dalene, fiolin
2019 – Sandra Lied Haga, cello
2018 – Caroline Wettergreen, sopran
2017 – Bror Magnus Tødnes, tenor
2016 – Sonoko M. Welde, fiolin
2015 – Lise Davidsen, sopran
2014 – Eivind Holtsmark Ringstad, bratsj
2013 – Guro Kleven Hagen, fiolin
2012 – Ensemble Allegria
2011 – Mari Eriksmoen, sopran
2010 – Vilde Frang Bjærke, fiolin
2009 – Christian Ihle Hadland, piano
2008 – Eldbjørg Hemsing, fiolin
2007 – Silvia Moi, sopran
2006 – Tine Thing Helseth, trompet