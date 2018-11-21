AktueltKunstmusikk

Equinor-stipend til Caroline Wettergreen

Publisert
21.11.2018
Skrevet av
- Red.

Sopranen fra Fana i Bergen vant tirsdag kveld talentstipend i klassisk musikk på én million kroner

Sopranen Caroline Wettergreen (32) fra Fana i Bergen vant tirsdag kveld Equinors talentstipend i klassisk musikk på én million kroner. 32-åringen hylles av den verdenskjente pianisten Leif Ove Andsnes som mener hun har topptoner i verdensklasse.

– Blant fremadstormende unge norske sangere befinner Caroline seg midt i et internasjonalt gjennombrudd. Hun arbeider bevisst og briljerer i noen av de mest krevende operarollene som finnes. Hun har solid teknikk, en gnistrende utstråling og topptoner i verdensklasse, sier Leif Ove Andsnes, ambassadør for Equinor Morgendagens Helter og årets juryleder i en pressemelding.

Equinors talentstipend i klassisk musikk er en del av talentprogrammet Morgendagens Helter der selskapet støtter talenter innen idrett, kultur og utdanning. Stipendet skal være en døråpner for unge norske musikere som ønsker en internasjonal karriere.

Norges nye operastjerne
Wettergreen bestemte seg allerede som tiåring at hun skulle bli operasanger og har fulgt målet siden. Med åtte års utdanning innen sang og musikk i verktøykassen omtales 32-åringen i dag som Norges neste store operastjerne.

– Caroline har, ifølge juryen, en enestestående dedikasjon for å utvikle sitt talent. Hun trer nå inn i rekken av fremragende talenter som har blitt tildelt stipendet tidligere. Det blir spennende å se hvordan hun kaprer posisjonen som Norges nye operastjerne i årene fremover, sier Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør i Equinor i meldingen.

Stipendvinneren har de siste årene sunget i flere prominente operahus i inn- og utland.

Strålende kritikk
Wettergreen har tilbrakt de tre siste månedene i Storbritannia hvor hun turnérer med forestillingen «Cendrillion» av Massenets. Forestillingen har høstet strålende kritikk og anerkjente medier som The Times og The Guardian trakk spesielt frem Wettergreen sin opptreden i sine anmeldelser.

32-åringen ble tildelt talentstipendet under Equinors årlige høstkonferanse på Det Norske Teatret.

Årets jury bestod av Leif Ove Andsnes, Peter Szilvay, Mari Eriksmoen, Christian Ihle Hadland og Lars Anders Tomter.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

