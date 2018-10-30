Disse fire kan vinne Equinors talentstipend

Tirsdag ble finalistene som kan vinne Equinors talentstipend i klassisk musikk offentliggjort. To cellister, én sopran og én pianist kan alle få millionstipendet som er et av Norges største innen klassisk musikk.

– Årets finalister har imponert oss de siste årene og de var vanskelige å komme utenom da vi identifiserte flere av Norges mest lovende talenter. Alle finalistene innehar et talent som tilsier at de hører hjemme både i vårt hjemlige musikkliv og på internasjonale konsertscener, sier Leif Ove Andsnes, juryleder og ambassadør for Equinor Morgendagens Helter i en pressemelding.

Internasjonal satsning

Talentstipendet på én million kroner har som mål å løfte frem unge norske musikktalenter og hjelpe dem på veien videre mot en internasjonal karriere.

– Finalistene har lagt ned en betydelig innsats over tid og vist en tydelig læringsvilje for å utvikle sitt talent. Det er disse egenskapene som ofte kjennetegner Norges største talenter innen idrett, kultur og realfag, sier Reidar Gjærum, Kommunikasjonsdirektør Equinor ASA i meldingen.

Årets finalister er:

Sandra Lied Haga, cello (24 år, fra Nordstrand i Oslo)

Begynte å spille cello tre år gammel, og var i sin tid den yngste personen som deltok i Barratt Due Musikkinstitutts program for spesielt talentfulle barn. Hun debuterte i anerkjente Wigmore Hall som tolvåring og har vunnet flere nasjonale og internasjonale førstepriser.

Amalie Stalheim, cello (25 år, fra Fana i Bergen)

Kun seks år gammel begynte Amalie å spille cello. Hun omtales i dag som en av Skandinavias mest lovende cellister og har hatt flere solistoppdrag for anerkjente orkestre. Som eneste norske nordiske musiker har hun blitt håndplukket til Verbier Festival Academy to år på rad. Hun har også vunnet Sveriges fremste solistkonkurranse – Solistpriset 2018.

Caroline Wettergreen, sopran (32 år, fra Fana i Bergen)

32-åringen fra Bergen omtales som Norges nye operastjerne. Hun har tatt åtte år med utdannelse i Oslo og København for å utvikle stemmereportaret sitt. Allerede som tiåring bestemte hun seg for å bli operasanger og i 2011 debuterte hun ved Den Norske Opera og Ballett.

Christian Grøvlen, piano (28 år, fra Bergen)

Christian begynte å spille klaver kun fem år gammel og er omtalt som en av Norges mest lovende pianister. Som 13-åring ble han med i Unge Musikere ved Griegakademiet i Bergen. Han har vunnet Ungdommens Musikkmesterskap tre ganger og en rekke andre priser. I 2016 ga 28-åringen ut sin første innspilling til strålende anmeldelser.

Årets jury består av: Leif Ove Andsnes, Peter Szilvay, Mari Eriksmoen, Christian Ihle Hadland og Lars Anders Tomter.

Under Høstkonferansen 20. november blir det avgjort hvem av de fire finalistene som mottar et av Norges største stipender for klassisk musikk. Fjorårets vinner var tenoren Bror Magnus Tødenes fra Sunnmøre.

Om stipendet:

Equinors talentstipend i klassisk musikk deles ut årlig og har en verdi på én million kroner.

Stipendet er en del av talentutviklingsprogrammet Morgendagens Helter, der Equinor støtter unge talenter innen idrett, kultur og utdanning.

Utbetalingen skjer over fire år og formålet er å bidra til å fremme og stimulere mottakerens karriere og utviklingsmuligheter internasjonalt.

Individuelle utøvere mellom 18 og 28 år kan motta stipendet. Aldersgrensen for sangere kan være opptil 32 år.