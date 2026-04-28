Cellopedagog Kulturskolelærer

Ringsaker kulturskole

Kulturskolen i Ringsaker har ledig en 20 % stilling som cellopedagog fra 01.08.2026. Kulturskolen har et voksende strykemiljø og ser etter en cellopedagog som kan være med å bygge opp en cellostamme ved skolen. Kulturskolen har avdelinger innen musikk, teater, dans og visuell kunst med 23 ansatte fordelt på 12,84 årsverk.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil i første rekke omfatte individuell undervisning og ensemble, men kan også bestå av begynneropplæring i grupper som for eksempel musikkarussell.

Kulturskolens rammeplan legges til grunn for undervisningen

Samarbeid med kollegiet om faglig utvikling i kulturskolen

Planlegging og gjennomføring av forestillinger og aktiv deltakelse i tverrfaglige prosjekter

Under bundet arbeidstid hører fast møtetid, som er lagt til tirsdager fra kl. 11.30 – 13.30. Den som tilsettes må jobbe aktivt med rekruttering av elever.

Kvalifikasjoner

Det kreves minimum 3-årig faglig relevant høgskoleutdanning eller tilsvarende realkompetanse

Tidligere undervisningserfaring og praksis vil bli vektlagt

Komfortabel med bruk av digitale verktøy som Speedadmin og Teams

Personlige egenskaper

Positiv og engasjert med god rolleforståelse

Kreativ og fleksibel med gode samarbeidsevner

Evne til å jobbe selvstendig og strukturert

Vi tilbyr

Stillingen er lønnsplassert som musikk-og kulturskolelærer, st.kode 6814, og lønnes iht. gjeldende tariffavtale, avhengig av kvalifikasjoner, praksis og ansiennitet.

Gode pensjonsordninger.

Annet

Tiltredelse 01/08/2026

Undervisningen foregår i kulturskolens lokaler i Brumunddal

Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato framlegges.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Om Ringsaker kommune

Ringsaker kommune er med sine om lag 35.800 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.