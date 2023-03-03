Podkast: Vi må snakke om musikk av Jean Sibelius og av Arne Nordheim

Fantastiske innspillinger av finsk og norsk mester – og to menn som på finurlig vis snakker seg inn på Mayhem. Her er Ballade radio igjen.

Ballades podkast fortsetter å snakke om musikk. Hva skjer når programleder Siri Narverud Moen inviterer skoleelev Aaron Michael Svane-Gyring inn for å snakke om aktuelle norske innspillinger med Ola Nordal? Første musikkstykke de tar for seg er valgt av søttenåringen Aaron, og det viser seg at han og den profesjonelle anmelderen har mye til felles i sin lytting.

Vi er lydlig i finske skoger, i nordisk vær – og via samtidsmusikkmesteren Arne Nordheim havner vi også i en rockers musikkspor til livet.

Denne gang pratemeldes fjorårets mesterverk Mäkelä / Oslo-Filharmonien: Jean Sibelius (utgitt på Decca, utropt til fjorårets beste norske klassiske innspilling av vår anmelder), og den splitter nye Arne Nordheim: The Tempest / Bergen Filharmoniske orkester.

– Musikk har ganske mye å si for meg. For meg er musikk en god måte å uttrykke seg selv. Det er så mye å velge fra, sier Aaron i podkasten.