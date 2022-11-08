Vi må snakke om livemusikk av Knut Reiersrud og Bombino

Vi havner i verden! På flere måter. Ny podkastepisode ute nå.

Ballade kobler en proff anmelder med en som «bare» er fan: Da balladeredaksjonen gikk ut og etterlyste noen som kunne tenke seg å være lekmennens stemme fra en konsert med Nigers store gitar- og bandhelt, Bombino, og hans beslekta sjel i gitar, Knut Reiersrud, fikk vi raskt tak i den ivrige Geir Elgvin. Prosjektdirektøren fra arkitektmiljøet, en ivrig innflytter og bruker av Oslos kulturtilbud, ville GJERNE inn i Ballades studio.

– Koselig leirbålstemning. Og Bombino spiller virkelig med hele kroppen! beskriver Ballade-anmelder Torkjell Hovland.

I denne Vi må snakke om musikk møter Elgvin Ballade-kritiker Torkjell Hovland – og de tar utgangspunkt i en novemberkveld på Torshov med Bombino fra Niger og hele Norges rytmekonge og bluegitarist Knut Reiersrud. Hvor havner vi i samtalen når de to møtes? Vi havner i verden! På flere måter.

– Når jeg kommer til kulturbydelen Sagene som har alt det vi andre drømmer om … det er ei vanvittig pakke som skjer i det huset der Cosmopolite holder til. Man trenger egentlig ikke dra på studietur til New York når man kan dra til Torshov, mener Geir. Sørlendingen jobber som prosjektdirektør i Grape Architects i Oslo.

Ikke overraskende trekker han fram huseiere som vil gi sosialt fotavtrykk og hva som kan avgjøre om kultur får leve i planlagte bydeler eller ikke. Han jobber tross alt på et arkitektkontor, så da ble det mye om en by for folk. Men konsertminnene, ikke minst fra et utall Reiersrud-konserter sitter også løst.

– Men var det egentlig så mange fra Niger der? De to gjestene ble også enige i studio om at det er bra å vise fram hvor internasjonal hovedstaden er – gjennom musikk – og hvordan et virkelig lydhørt publikum kan oppføre seg. Og samtalen deres er til sammen ei flette av en konsertanmeldelse.

Vil du se hvordan lua de omtaler i podkasten ser ut? Knuts «dobbeltløper» av en gitar? Bombino og Reiersrud i samspill? Se bilde- og tekstversjonen av anmeldelsen her.

Programleder: Siri Narverud Moen

NB: I denne episoden snakker vi også om Cosmopolite scene sitt 30-årsjubileum, og hva en slik scene betyr for en by. For ordens skyld er ikke Oslo World-konserten en del av Cosmopolites jubileumsprogram – dette starter først 10. november 2022.

