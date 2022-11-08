Bombino og Knut Reiersrud i samspel

(Foto: Nuno Pissarra)

Blues

Vi må snakke om livemusikk av Knut Reiersrud og Bombino

Publisert
08.11.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen- Red.

Vi havner i verden! På flere måter. Ny podkastepisode ute nå.

Ballade kobler en proff anmelder med en som «bare» er fan: Da balladeredaksjonen gikk ut og etterlyste noen som kunne tenke seg å være lekmennens stemme fra en konsert med Nigers store gitar- og bandhelt, Bombino, og hans beslekta sjel i gitar, Knut Reiersrud, fikk vi raskt tak i den ivrige Geir Elgvin. Prosjektdirektøren fra arkitektmiljøet, en ivrig innflytter og bruker av Oslos kulturtilbud, ville GJERNE inn i Ballades studio.
– Koselig leirbålstemning. Og Bombino spiller virkelig med hele kroppen! beskriver Ballade-anmelder Torkjell Hovland.

I denne Vi må snakke om musikk møter Elgvin Ballade-kritiker Torkjell Hovland – og de tar utgangspunkt i en novemberkveld på Torshov med Bombino fra Niger og hele Norges rytmekonge og bluegitarist Knut Reiersrud. Hvor havner vi i samtalen når de to møtes? Vi havner i verden! På flere måter.
– Når jeg kommer til kulturbydelen Sagene som har alt det vi andre drømmer om … det er ei vanvittig pakke som skjer i det huset der Cosmopolite holder til. Man trenger egentlig ikke dra på studietur til New York når man kan dra til Torshov, mener Geir. Sørlendingen jobber som prosjektdirektør i Grape Architects i Oslo.

Lytt i Apple Podkaster

Lytt på Spotify

Ikke overraskende trekker han fram huseiere som vil gi sosialt fotavtrykk og hva som kan avgjøre om kultur får leve i planlagte bydeler eller ikke. Han jobber tross alt på et arkitektkontor, så da ble det mye om en by for folk. Men konsertminnene, ikke minst fra et utall Reiersrud-konserter sitter også løst.

Geir Elgvin, Torkjell Hovland, Siri Narverud Moen i studio. (Foto: Geir Elgvin)

– Men var det egentlig så mange fra Niger der? De to gjestene ble også enige i studio om at det er bra å vise fram hvor internasjonal hovedstaden er – gjennom musikk – og hvordan et virkelig lydhørt publikum kan oppføre seg. Og samtalen deres er til sammen ei flette av en konsertanmeldelse.

Vil du se hvordan lua de omtaler i podkasten ser ut? Knuts «dobbeltløper» av en gitar? Bombino og Reiersrud i samspill? Se bilde- og tekstversjonen av anmeldelsen her.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/1378934533&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

Programleder: Siri Narverud Moen

NB: I denne episoden snakker vi også om Cosmopolite scene sitt 30-årsjubileum, og hva en slik scene betyr for en by. For ordens skyld er ikke Oslo World-konserten en del av Cosmopolites jubileumsprogram – dette starter først 10. november 2022.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

/ Ballade Radio 221107

Ballade radioBombinoCosmopolite SceneKnut ReiersrudOslo World

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

JHM01488 knut reiersrud23

Knut Reiersrud sprer sine vinger i skumringen

– Uglelyden er ryggraden i musikken min, sier Knut Reiersrud da Ballade møter han dagen etter en forrykende Sildajazz-konsert i...

Bombino på Oslo World

To av verdas skarpaste gitaristar rundt bålet på Torshov

Knut Reiersrud og Bombino spelte for eit lydhørt og feststemt Oslo World-publikum på Cosmopolite. Det var ein fest, sjølv om...

Vi må snakke om musikk

Ny podkast fra Ballade: Vi må snakke om musikk. Om musikken til Jenny Hval.

Endelig er Ballade radio tilbake med en egen studioproduksjon: Vi inviterer en proff og en uproff til å anmelde Jenny...

Flere saker

Symre

Symre: – Kulturen for å gi videre til de som kommer etter er noe av det fineste med musikk

Symre Bang flyttet hjem til Morgedal. Her bygger hun bedrift og musikkliv, drevet av eksistensiell uro, praktisk ansvar og en...

Wolfgang Plagge

Wolfgang Plagge 60 år

Gratulerer med dagen til komponisten, pianisten, organisten og musikkformidleren Wolfgang Plagge!

Katrine Neerland Foto: Klassisk

Katrine Neerland ny styreleder i Klassisk

Klassisk valgte også nytt styre under landsmøtet i mars