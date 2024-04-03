Helene Eggen er ny festivalsjef for AnJazz på Hamar: Vil få flere til å oppdage magien i jazz

Tar over etter grunnlegger og leder gjennom 20 år, Anja Katrine Tomter. Eggen skal lede festivalen gjennom 20-årsjubileet neste år.

Jazzfestivalen på Hamar startet opp i 2005, og det er Helene Eggen (36) fra Oslo som skal lede Anjazz gjennom 20-årsjubileet neste år.

– Gleder meg stort til å lede AnJazz – Hamar Jazzfestival mot det kommende jubileumsåret i 2025 og forhåpentligvis videre. Jeg har stor tro på sosiale og fysiske kulturopplevelser generelt, og på det levende og unike ved live jazz spesielt, kommenterer den nye festivalsjefen i en pressemelding fra Hamar-festivalen.

Eggen har bakgrunn fra film- og kunstscenen, og bringer med meg seg erfaring fra flere lederroller innen kultursektoren og ulike festivaler, som assisterende festival- og programsjef for kunst- og filmfestivalen Arctic Moving Image & Film Festival i Harstad, kommunikasjonssjef for Tromsø internasjonale filmfestival, markeds- og kommunikasjonsansvarlig for Oslo Art Weekend/Oslo Art Guide, prosjektleder for webkunstprosjektet #makingsensetogether, samt kurator og kommunikasjonssjef for MIRAGE internasjonale filmfestival i Oslo. Hun er utdannet medieviter med fordypning i filmvitenskap og kunsthistorie, samt studier i kultur og ledelse.

– Jeg ser frem til å jobbe med den rådedikerte og kompetente gjengen i styret og staben i AnJazz, videreføre festivalens 20 år lange historie med internasjonal og norsk jazz av høy kvalitet, og utvikle festivalen videre med sideprogrammer, nye spennende konsepter og samarbeidspartnere, der jeg vil bringe inn min bakgrunn fra filmfestivaler og introdusere en ny stor satsning på jazzfilm og filmkonserter. Det blir nok også en del bossa nova, som virkelig startet den store jazzinteressen for meg med Getz/Gilberto-albumet, Jazz Samba med Stan Getz & Charlie Byrd, og Nara Leão.

– Jeg har vokst opp i en jazzfamilie, og jazzen har alltid vært der med historier og opptak av morfar, den norske jazzmusikeren og trompetisten Hein Paulsen, forteller Helene Eggen.

– Han hadde egne orkester, spilte frilans og med Kjell Karlsen utover 60-tallet. Morfar døde altfor ung i 1984, før jeg rakk å bli født, men jeg har bevart og videreført kjærligheten til jazz og hører på det hver dag, på radio, Spotify, plate og live, det er mitt livs soundtrack, kan man si. Det blir fantastisk å skulle dele denne jazzgleden med et jazzinteressert publikum. Målet er å få flere til å oppdage magien i jazz.