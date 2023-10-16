Debatterer budsjett

Venstre, Arbeiderpartiet, SV, Høyre og Senterpartiet debatterer i dag.

I dag samler en rekke kulturorganisasjoner seg for å diskutere Lubna Jaffery (Ap) sitt forslag til budsjett for kultur-/likestilling-/idrettsformål over statsbudsjettet 2024.

Arrangørforum – som samler flere organisasjoner som arrangerer konserter og forestillinger – og Kulturrom står som vertskap for debatten. Jaffery la fram forslaget fredag 6. oktober, og hun blir intervjuet på scenen før debatten starter. Ballade intervjuet og siterte noen av organisasjonene i musikklivet om hva de håper og forventer blir plusset på på veien mot revidert budsjett. Kulturpolitikerne Emma Lind (V), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Tage Pettersen (H), Kathy Lie (Sv) og Torstein Solberg (Ap) skal på podiet kl 14:45 og debattere.

Debatten, som starter med både et fysisk og facebook-sendt arrangement kl 14, kan følges her.