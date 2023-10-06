Lubna Jaffery presenterer i dag et forslag til statens kulturbudsjett på 24,5 milliarder kroner.

(Foto: Stortinget)

Statsbudsjett 2024: Regjeringa legger hovedøkningene andre steder enn musikk

06.10.2023
Siri Narverud Moen

Kulturministeren sier hun har fått mer å rutte med til sine ansvarsområder.

I følge pressemeldingene som Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har sendt ut fredag morgen, er den budsjettdelen av statsbudsjettet som går ut deres kanaler, det største noensinne. 24, 5 milliarder kroner står i forslaget. Kunst – som den som henger på museum og institusjoner landet over – og film og dataspill er blant vinnerne. Dette er hovedtrekk i økningene.

Departementet foreslår også å opprette 44 nye kunstnertipendhjemler, Ballade leser dette som at det kommer friske penger til at 44 kunstnere i tillegg til de utdelingene som opptil nå har funnet sted, kan leve og skape på statens regning, de årene de mottar stipendene.

Det foreslåtte kulturbudsjettet for 2024 er det største noen gang, skriver departementet som nå ledes av Lubna Jaffery (Ap). For å lese tallene bør man ha med i minnet at prisveksten for det siste året også er uvanlig høy.

KUD fokuserer på at

  • Regjeringa vil satse på lokal og regional kultur, og foreslår økte driftstilskuddtil flere museum, kulturbygg og kulturinstitusjoner over hele landet. I tillegg foreslår regjeringa å fordele 50 millionar kroner i engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekt.
  • Regjeringa vil styrke kunstnerøkonomien. Regjeringa foreslår å øke tilskuddet til Statens kunstnerstipend med 20 millioner kroner for blant annet å opprette 44 nye stipendhjemler, samt 15 millioner kroner øremerket til vederlag og honorar til kunstnere.
  • Regjeringa vil styrke satsinga på film og dataspill med 40 millioner kroner, samt øke ramma til insentivordninga med 30 millioner kroner.
  • Regjeringa vil etablere ei tilskuddsordning for scenekunstgrupper som har virket over lang tid, med 26 millioner kroner til ordninga.
  • Regjeringa foreslår å styrke satsinga på språk, leselyst og litteraturformidling med 11 millioner kroner.

Mer om forslagene på regjeringen.no. Noen hovedpunkter, som satsing på samisk kultur og språk, og leselyst, har vært annonsert av regjeringa i forkant av budsjettdagen.

Regjeringa vil fordele til sammen 5,7 milliarder kroner i driftstilskudd til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer – og plasserer også økte enkelttilskudd hos bygg som Olavshallen (sammendrag her).

NRKs tilskudd prisjusteres og øker dermed.
Utenriksdepartementet foreslår å øke summene til utenriksstasjonenes arbeid med norsk kultur ut i verden, etter et kutt i fjor ender de på 83 millioner kroner til detet.

Jaffery presenterer kulturbudsjettforslaget for neste år fra klokka 13:30 i dag fredag. Ballade.no kommer tilbake med mer om hva budsjettet vil ha å si for norsk musikkliv.

