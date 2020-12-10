Vil ha stortingsmelding om musikk

Arbeiderpartiets medlemmer i Kulturkomiteen ser behovet for en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet i sitt innspill til kulturbudsjettet 2021.

– Vi foreslår at regjeringen setter i gang arbeidet med en ny Stortingsmelding om musikk, sier kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, til Ballade torsdag formiddag.

Hun er første nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og viser til at flere organisasjoner har spilt inn behov for en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet, der både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, utøvere og virkemiddelapparatet sees i sammenheng. Budsjettinnstillingen til familie- og kulturkomiteen avgis i dag. Om flere har sluttet seg til behovet for en stortingsmelding, vet vi først når innstillingen er publisert.

Må sette musikk-Norge i system

«Hele» musikkfeltet, med organisasjoner fra utøver-, opphaver- og arrangørsida, jobber for å kartlegge og løfte utfordringer, behov og løsninger for musikklivet. Det forteller Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum, til Ballade. Hun er glad for at politikerne løfter saken fram.

– Dette er veldig bra! Nå skjer det mye. Vi samsnakker på tvers av sjangre og virksomheter, og ser på Norges kulturbudsjett i et hele, sier hun. – Det er et kjempebehov i Norge for å strukturere og sette musikk-Norge i system. Det er et enormt gap mellom det frie og det institusjonaliserte feltet i musikklivet her i landet, det henger ikke på greip hvordan feltet er rigget. Det frie feltet er stort og avgjørende, det har vi spesielt sett dette året under pandemien. Nå må vi kaste ballene opp i lufta, se på musikklivet i et fugleperspektiv, og komme fram til gode, moderne løsninger. Hvor går pengene i musikklivet, hvor skal de og hvordan henger det frie feltet sammen, sett i relasjon til det institusjonaliserte musikkfeltet.

Planen var å arrangere en stor debatt om akkurat dette på Arendalsuka sist august. Temaet er allerede meldt inn til hovedprogrammet på Arendalsuka neste år. Debatten vil imidlertid løftes på kulturkonferansen under Vossajazz 26. mars 2021. Her arrangerer Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører, Creo og Vossajazz konferansen «Musikk sett i system» (med sin dobbeltbetydning når det leses på bokmål og nynorsk), og en rekke politikere, inkludert kultur- og likestillingsminister Abid Raja, er invitert.

– Det er veldig gledelig å merke at politikerne løfter dette fram allerede nå, fortsetter Bråtømyr. – Dette er til fordel for alle – å bruke penger og ressurser fornuftig, og rigge til et moderne system for musikkfeltet i Norge.

Presisering, 10.12.20 kl. 15.51: Ballade har endret «det organiserte musikkfeltet» til «det institusjonaliserte musikkfeltet» i avsnittet om å sette musikk-Norge i system, red. anm.