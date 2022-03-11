Sajje Solbakk blir Riddu Riđđus nye festivalsjef

Riddu Riđđu har ansatt Sajje Solbakk som ny festivalsjef. Hun går inn i et fire års åremål i urfolksfestivalen i Kåfjord.

– Riddu Riđđu har alltid hatt en stor plass i mitt hjerte, og jeg vet at jeg står langt fra alene om det. Festivalen har hatt en helt unik betydning for sjøsamene i regionen, og er blitt en av verdens viktigste møteplasser for urfolk. Riddu Riđđu er ikke bare en festival, men et helt univers av urfolkskulturer, kunst, musikk og samfunnsdebatt. Å få tilliten til å lede festivalen og fortsette å utvikle dette universet sammen med den fantastiske staben og alle frivillige er en stor drøm som går i oppfyllelse, sier den nye festivalsjefen Sajje Solbakk i en pressemelding.

Solbakk er journalist i NRK Sápmi, der hun har arbeidet med blant annet radiosendingen Valvi og med innsiktsarbeid, melder Riddu Riđđu. De forteller at Sajje Solbakk er fra Birtavarre i Kåfjord i Troms, og at hun har lang fartstid i Riddu Riđđu, blant annet som prosjektleder for festivalens arrangørprogram for unge, Bargi Nuorat. Solbakk har også vært med å stifte og lede ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh. Solbakk snakker nordsamisk, og har et brennende engasjement for samisk språk og kultur.

Styreleder Bente Ovedie Skogvang er godt fornøyd med ansettelsen, sier hun:

– Med Sajje Solbakk får vi en ambisiøs festivalsjef med et stort hjerte for sjøsamisk kultur. Solbakk er en ung og inspirerende ledertype som er flink til å få andre med seg og som har mye kompetanse både om samiske og urfolksspørsmål. Hennes engasjement og spennende kompetanse gjør henne til den rette personen til å bringe Riddu Riđđu videre som et sjøsamisk fyrtårn.

Sajje Solbakk starter i jobben i juni, og vil være under opplæring sammen med avtroppende festivalsjef Sandra Márjá West under sommerens festival før hun selv tar over den kunstneriske ledelsen 1. september 2022, opplyser festivalen.