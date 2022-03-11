Sajje Solbakk

(Foto: Pressefoto)

Sajje Solbakk blir Riddu Riđđus nye festivalsjef

11.03.2022
- Red.

Riddu Riđđu har ansatt Sajje Solbakk som ny festivalsjef. Hun går inn i et fire års åremål i urfolksfestivalen i Kåfjord.

– Riddu Riđđu har alltid hatt en stor plass i mitt hjerte, og jeg vet at jeg står langt fra alene om det. Festivalen har hatt en helt unik betydning for sjøsamene i regionen, og er blitt en av verdens viktigste møteplasser for urfolk. Riddu Riđđu er ikke bare en festival, men et helt univers av urfolkskulturer, kunst, musikk og samfunnsdebatt. Å få tilliten til å lede festivalen og fortsette å utvikle dette universet sammen med den fantastiske staben og alle frivillige er en stor drøm som går i oppfyllelse, sier den nye festivalsjefen Sajje Solbakk i en pressemelding.

Solbakk er journalist i NRK Sápmi, der hun har arbeidet med blant annet radiosendingen Valvi og med innsiktsarbeid, melder Riddu Riđđu. De forteller at Sajje Solbakk er fra Birtavarre i Kåfjord i Troms, og at hun har lang fartstid i Riddu Riđđu, blant annet som prosjektleder for festivalens arrangørprogram for unge, Bargi Nuorat. Solbakk har også vært med å stifte og lede ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh. Solbakk snakker nordsamisk, og har et brennende engasjement for samisk språk og kultur.

Styreleder Bente Ovedie Skogvang er godt fornøyd med ansettelsen, sier hun:
– Med Sajje Solbakk får vi en ambisiøs festivalsjef med et stort hjerte for sjøsamisk kultur. Solbakk er en ung og inspirerende ledertype som er flink til å få andre med seg og som har mye kompetanse både om samiske og urfolksspørsmål. Hennes engasjement og spennende kompetanse gjør henne til den rette personen til å bringe Riddu Riđđu videre som et sjøsamisk fyrtårn.

Sajje Solbakk starter i jobben i juni, og vil være under opplæring sammen med avtroppende festivalsjef Sandra Márjá West under sommerens festival før hun selv tar over den kunstneriske ledelsen 1. september 2022, opplyser festivalen.

Relaterte saker

Emil Kárlsen

Emil Kárlsen vil male den samiske musikken bredere

Med sanger til begge besteforeldra og et ønske om å bygge noe nytt: Emil Kárlsen er spent på hva framtida...

Sandra Marja West

Musikkvalget 2021: Sandra Márjá West krever satsing på joik

– Vi har en stor gruppe arbeidsfolk i samfunnet med dårligere rettigheter enn dem med AS eller fast ansettelse. Festivalsjefen i...

Marja Mortensson og Daniel Herskedal med TrondheimSolistenes strykekvartett

Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe

– Tjoerem pryövedh mij sjeahta juktie orre aarkebiejjien vueliem sjugniedidh. Marja Mortensson sov gïelen åvteste gæmhpoeminie, mij lea jaemieminie.

Rawdna Carita Eirai leat davviguovllut divrasat ja davviguovllut leat dávjá vuolggasadjin su teavsttaide. Circus Polaria skearrus lea fáddán mii dáháhuvvá davvin go jieŋat suddet

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

– Dieđusge lean mun maid rahčan sámi áššiid ovddas. Jus dan eat daga, de jávkat. Muhto lean válljen eará vuogi....

Bak ordene live, med Lars Lillo Stenberg, Rawdna Carita Eira og Brand Barstein

BALLADE LIVE med Lars Lillo-Stenberg og Rawdna Carita Eira

Bli med bak ordene hos Fritt Ord mandag 20. januar!

Flere saker

Astrid Kvalbein

Astrid Kvalbein gjenvalgt som rektor ved Norges musikkhøgskole

Kvalbein blir rektor i fire nye år, med musiker og professor Morten Qvenild som prorektor.

Bjørn Rogstad

Bjørn Rogstad ny sjef for Universal Norge

Forfremmes fra stillingen som A&R direktør i samme selskap.

Skam Foto: NRK

Slik synker du ”musikk for jente 16 år”

NRK-produsent Tore Fossbakken forteller hvordan Skam-redaksjonen jobbet med musikk, og hva han ønsker seg av artister og plateselskap for kommende...